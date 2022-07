De foutgeparkeerde fiets van Lakshmi Swami Persaud staat nu op een takke-eind lopen

Lakshmi Swami Persaud Beeld Erik Smits

Zul je net zien. Heb je al een rotdag, kom je aan het einde daarvan bij je fiets: fiets weg. Gemeentemedewerkers bleken onverbiddelijk met hun knipschaar. Niet het einde van de wereld, Lakshmi Swami Persaud (29) kan het goed relativeren, want de zangeres kwam zojuist van een uitvaart van een leeftijdsgenoot: een goede vriendin van haar beste vriendin was overleden. Maar na zo’n bulk rauw verdriet wilde ze maar één ding: naar huis.

Dat deed ze toen maar lopend, en nu staat die fiets al een paar dagen – ze telt even op haar vingers – bij het fietsendepot. Daar is Lakshmi vaste gast, want behalve zangtalent heeft ze ook een uitzonderlijk groot talent voor foutief parkeren. ‘En áltijd als ik bij dat depot ben, moet ik mijn fiets beschrijven, en ik weet het gewoon nooit. De laatste keer zei ik: ‘Gazelle’, dat is het enige merk dat ik ken, maar ik héb dus helemaal geen Gazelle. Ik heb geen idee waar ik op rijd.’

Komt bij: dat depot is dus ‘een takke-eind weg’, 53 minuten lopen vanaf de dichtstbijzijnde bushalte, zei Google Maps. Het ligt aan de Labradordreef, wat Lakshmi dan weer ‘erg gezellig’ vindt klinken. ‘Ik hoop dat mijn vriend me een slinger geeft. Ik hou van lopen, maar max een halfuur. Klinkt dat lui? Gek eigenlijk: ik ben wel graag buiten.’

Ze vrolijkt op van dit weer, ze wordt nimmer kreeftrood in de zon, sterker, ze krijgt juist eindelijk haar oorspronkelijke, bruinige huidskleur terug in plaats van die grijs-grauwe teint die ze steevast in de winter heeft. Lakshmi heeft ook een buiten-zijn-zomer op de planning, veel festivals – om te bezoeken, ze speelt weinig zelf, haar voorjaarstour is afgerond, er komt een najaarstour, er komen theatershows, haar nieuwe single Sun into colour is de wereld in geslingerd. De luisteraar hoort een andere Lakshmi, minder slachtofferig, niet langer het gekwetste meisje. Of het vrolijker is? ‘Mwah’, ze vindt het eng om bijvoeglijk naamwoorden op haar muziek te plakken, maar als het dan toch moet: het is dieper. Bewuster. Ze is duidelijk puber-af, begin-volwassen, ze merkt het ook in het echte leven, ze pakt problemen aan, gaat moeilijke dingen niet meer uit de weg – behalve wandelingen van 53 minuten.