De foute reclame van 50 Cent en de diamant in het voorhoofd van Lil Uzi Vert

Elke vrijdag belicht Aaf Brandt Corstius twee opmerkelijke celebritynieuwtjes. Vandaag: 50 Cent en Lil Uzi Vert.

Lange tijd vond uw sterrenkijker dat er een verbod moest komen op het bericht ‘RIP …’ op sociale media, waarbij op de puntjes de naam van de die dag overleden bekende persoon kwam te staan. Het was te makkelijk, te lui.

Maar het kan nog duizend keer erger dan het afgesleten RIP, bewees rapper 50 Cent deze week bij het overlijden van Michael K. Williams, de Amerikaanse acteur die stierf aan, waarschijnlijk, een overdosis heroïne of fentanyl.

50 Cent deelde een foto van een nieuwsbericht over Williams, en schreef erbij ‘Verdomme, als je Raising Kanan niet hebt gezien, check het, fentanyl is geen grap, het doodt de clientèle. R.I.P micheal k williams. #bransoncognac #lecheminduroi #bottlerover.’

We sommen even op wat er niet oké is aan dit in memoriam: Cent maakt voor maar liefst drie van zijn eigen producten reclame in zijn gevoelige tekst – zijn tv-serie Raising Kanan, zijn cognacmerk Branson en zijn champagne, Le Chemin Du Roi. Daarnaast is het ook een advertentie voor alcoholbezorgingsdienst BottleRover. Dan: het woord ‘clientèle’ vinden we nogal ongevoelig voor een arme ziel die aan drugsverslaving is overleden. En dan is er de verkeerde spelling van Michael. En de vraag of je voor drie alcoholproducten reclame moet maken in een antidrugsbericht.

Wij van de sterrenrubriek geven toe: RIP is stilistisch en emotioneel gezien het hoogtepunt van deze post.

Roze

Uw sterrenkijker had het gemist, maar ze kan ophouden met opgewonden rapporteren over gekke piercings of tatoeages met spelfouten van de sterren, want het verbleekt allemaal bij de Amerikaanse rapper Lil Uzi Vert (Kleine Groene Uzi? ja, dat staat er toch echt), die al een tijd blijkt rond te lopen met een enorme roze diamant in zijn voorhoofd.

Dat kan dus, kwestie van kleine metalen plaatjes onder de huid plaatsen en natuurlijk eerst flink sparen. Lil Uzi Vert kocht de diamant in februari, maar spaarde ervoor sinds 2017. ‘Ik heb veel diamanten gezien, maar dit was de eerste keer dat ik een roze exemplaar zag.’ De diamant kostte 20 miljoen euro.

Twintig miljoen euro, maar dan heb je ook wat, namelijk een hele grote roze glimmende steen in je voorhoofd. Overigens was Verts motivatie om hem in zijn voorhoofd te laten zetten niet dat dat mooi was maar gewoon, zodat hij hem niet zou kwijtraken.

Alles van waarde is weerloos, want tijdens een concert in Miami sprong Vert in het publiek en trokken zijn fans de diamant uit zijn hoofd, vertelde hij deze week aan roddelsite TMZ. Met zulke fans heb je geen vijanden meer nodig, vindt uw sterrenkijker, maar Vert is er ontspannen over en heeft zijn diamant weer terug, al vertelt het verhaal niet hoe.

‘Ik heb de diamant nog steeds, dus ik voel me goed’, aldus Vert. Zo simpel kan geluk zijn.