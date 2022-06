De ergernis van vandaag is alweer bijna achterhaald, voor die van morgen is het te vroeg

Volgens wetenschappers van de Eindhovense High Tech Campus zullen maaltijden, pakjes en boodschappen over tien jaar worden bezorgd door drones. Flitsbezorgers zullen overbodig zijn. Ik las het, keek naar de voorbijzoevende stroom van Getir- en Flink-soldaten, en werd overvallen door een merkwaardig gevoel van rust. Als de ergernis van vandaag alweer bijna achterhaald is, wat zou ik me dan nog druk maken? Voor de woede van morgen – continu gezoem boven je hoofd, af en toe een verhakseld oud dametje als er zo’n klapwiekend ding uit de lucht dondert – is het echt nog te vroeg.

‘Nooit meer slappe friet’, is het ronkende vergezicht dat deze knappe koppen ons voorspiegelen. Een prachtig doel natuurlijk, waarover alleen een kniesoor zou opmerken dat daar al sinds jaar en dag een probaat middel voor bestaat, genaamd ‘benen’. Soms ben ik helaas zelf die kniesoor. Wat dan weleens wil helpen, is een verkwikkend wandelingetje naar de snackbar.