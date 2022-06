De enige missie van dichter Mustafa Stitou is het maken van goed werk

Mustafa Stitou Beeld Martin Dijkstra

Er werd een deur opengetrapt, zo mag dichter Mustafa Stitou (47) het nauwgezet inkleden. Hij liep de klas binnen, samen met zijn klasgenoten. Het was de eerste les van het jaar, geschiedenis. Maar het ging om die tekst op het bord: ‘De waarheid bestaat niet.’ Ron Hendriks heette de nieuwe leraar, en het gebeurde op vwo De Rietlanden in Lelystad. Stitou was 15 jaar oud.

Dat een volwassen man het aandurft om zo’n tekst op het bord te zetten. Zijn mond viel open. Het viel samen met zijn eigen ontdekkingsreis. Hoe zat het met de verhalen waarmee hij was opgegroeid. Of met het wereldbeeld dat hem van huis uit werd meegegeven. Die vrije geest, het overal vragen over stellen, waarde rond. Geschiedenis is een verhaal. Een reconstructie achteraf. Neem niks klakkeloos aan. Wees niet bang voor twijfel. Je opvoeding is maar een deel van de waarheid. Net als wat dagelijks op de televisie wordt verteld.

Ron Hendriks was een gedreven docent, en Stitou ziet hem zo weer voor zich: zwarte snor en kort donkerblond haar. Strakke spijkerbroek, bijpassend spijkerjack. Hij gaf hem een 10 voor zijn werkstuk over de geschiedenis van de filosofie. Als een tovenaarsleerling vuurde Stitou vragen op hem af. Hij hoorde de leraar zeggen: Daar heb je Mustafa weer, met zijn ja maar, ja maar...

Lieg ik? Nee ik overdrijf.

Lieg ik? Ja, de waarheid misschien.

Daarin vind ik vreugde.

De dichtregels over de waarheid liegen, in zijn nieuwe bundel Waar is het lam?, zijn de poëticale variant van wat zijn docent destijds op het bord schreef. Als dichter liegt hij de waarheid. Hij creëert een innerlijk toneel. Door te kiezen voor een verrassend perspectief. Of situaties in scène te zetten. Om zo iets bloot te leggen wat anders verborgen blijft.

Rituelen

Neem het gedicht Karton. Dat je een stuk karton pakt en links de goede dingen opschrijft, rechts de slechte. Met een stanleymes snij je de helft met de slechte dingen weg. Ja, dat is de waarheid liegen, want dat doet hij natuurlijk niet echt. Dit verzonnen ritueel gaat over waar het in veel rituelen eigenlijk om gaat. Het verlangen je fouten achter je te laten. De pijn bijvoorbeeld die je een ander hebt aangedaan. Het schuldgevoel daarover. Als je zo’n ritueel maar vaak genoeg herhaalt, zit daar een bepaalde bevrediging in. Hij is een tobber, met dwangmatige gewoontes. Fouten blijven door zijn hoofd spoken.

Er valt een stilte, best een lange stilte, na de vraag welke fouten hij dan heeft gemaakt in zijn leven. Hij is sowieso een man die veel lange stiltes laat vallen, of beter: de tijd neemt een vraag te beantwoorden. Buiten zijn appartement in Amsterdam wordt een boom gesnoeid, en er klinken geluiden van op straat spelende kinderen. Stitou zit aan tafel aan de koffie, en heeft zijn blik gericht op de boekenkast.

Met zijn hand aan zijn kin heeft hij het aangezicht van de peinzende dichter vervolmaakt.

Na negen jaar is daar Waar is het lam?, zijn vijfde bundel. De vorige bundel, Tempel, verscheen tien jaar na zijn grote succes, Varkensroze ansichten (2003). Er valt vast te stellen dat hij tijd nodig heeft voor zijn poëzie, zijn werk moet rijpen. Hij heeft er geen eenduidige verklaring voor, het is klaar als het klaar is. En als het er eenmaal is, is de ontvangst doorgaans enthousiast. Het is hem niet aan te zien, maar er werden in de loop der jaren wat stempels op zijn voorhoofd gedrukt. Zoals: de beste van zijn generatie, of: de poëtische stem van zijn generatie. Hij kreeg belangrijke poëzieprijzen, zoals de VSB Poëzieprijs en de A. Roland Holstprijs. Zijn entree in de poëzie in 1994 was trouwens ook onvergetelijk, niet in de laatste plaats vanwege het literaire klaroengeschal van Remco Campert: ‘Eindelijk weer een dichter.’

Stitou is terug uit de nadenkstand, en het antwoord is: net als ieder mens heeft hij meedogenloze trekjes.

Maar het meest heb ik last nu

van mijn voeten,

dat komt van het voetballen

op het natte gras

Stitou woonde in de buurt van voetbalclub SV Lelystad ’67. Hij was de laatste man, de aanvoerder van het team. Hij probeerde overzicht te bewaren. Sturen, aanwijzingen geven. Op zijn 18de stopte hij ermee. Hij was moe. Hij weet nog dat er een diepe bal werd gespeeld – hij ziet het zó weer voor zich, op veld vier. Hij kwam niet vooruit, hij kon niet meer rennen. Hij bleek de ziekte van Pfeiffer te hebben. Jaren later voetbalde hij een tijd in Amsterdam met vrienden in de zaal, of in het park.

Een hekel had hij aan pingelaars. Daar kon hij flink tegen tekeer gaan, als ze hadden moeten overspelen. Hij was meer een controlerende speler. Iemand die hield van de kalmte in het spel. Niet als een blinde naar voren rennen. Geduldig opbouwen. De voetballer en de dichter zijn een en dezelfde persoon, er zijn karaktertrekken die op beide terreinen terugkomen: het is evenwicht zoeken tussen overgave en controle. De Zweedse dichter Tomas Tranströmer noemde poëzie creëren het evenwicht vinden tussen wet en anarchie. Stitou voetbalde voor zijn plezier, en poëzie schrijven is zijn vak. Hij was geen onbesuisde voetballer. Maar hij durfde wel risico te nemen. Net als in zijn poëzie.

Schriftje

Hij herinnert zich dat hij als puber thuiskwam na een voetbalwedstrijd. Hij had een vreemd koortsig gevoel, een gevoel van hevige vervoering. Een drang om iets op te schrijven. Hij wist niet waar het vandaan kwam, alleen dat hij daardoor werd overvallen. Zomaar, terwijl hij gewoon een brugklasser was. Eentje die verliefd was op een meisje uit de klas. Hij pakte een schriftje en begon te schrijven.

Dat er zoiets als poëzie bestond, ontdekte hij later pas, tijdens de lessen Nederlands. Rond zijn 16de begon hij gedichten te lezen. In de bieb in Lelystad stond een hele kast vol. Zo nu en dan pakte hij een bundel, bladerde er doorheen, gretig. Wie de dichters waren, wist hij niet. Het ging om de gedichten. Als hij er door geraakt werd, las hij ze langzaam, en geconcentreerd. Dit is mooi, dacht hij. Hier kan ik van leren. Onder de andere leerlingen kende hij niemand die poëzie las, laat staan schreef. Zonder schroom liet hij zijn gedichten soms lezen aan zijn lerares Nederlands, of de leraar Duits. Die zeiden: deze is goed, deze kan beter, en die is minder.

Bij elke stap denkt hij na

bij elke stap heeft hij spijt

wat als zijn leven één stap is.

Deze drie regels stonden in zijn schriftje, bewaard door één van zijn drie zussen. Hij schreef het op zijn 12de. Ze gaan over zijn vader. Die werd in die tijd zwaar depressief. Kwam jarenlang het huis niet uit. Een enorme ontwrichting binnen het gezin. Ieder van de zes kinderen had daar last van, ieder ging er op zijn eigen manier mee om. Mustafa vond het vooral erg dat hij zijn vader niet kon helpen, om zich beter te voelen. Hij was ook maar een puber op zoek naar zijn identiteit. Door te schrijven probeerde hij grip te krijgen.

Natuurlijk weet hij dat het niet de taak van een kind is voor zijn ouders te zorgen. En zijn vader was streng, ook voor zichzelf. Hij was opgebrand door het jarenlange harde werken, was teleurgesteld in het leven en kreeg suikerziekte. En de migratie uit Marokko, toch een waanzinnige onderneming, die ontworteling – dat alles eiste zijn tol.

Het was een enorme stap geweest – misschien bedoelde de tiener Stitou dat wel met zijn drieregelige gedicht. Zijn vader had een stap gezet, en daarmee een groot risico genomen. Hij verliet zijn geboortegrond, terwijl er ook makkers waren die bleven. Hij ging alleen, later kwam het gezin, inclusief baby Mustafa. Hij werkte als een idioot om hen te onderhouden. Maar hij bleef ook een kind van zijn tijd, met eigen trauma’s. Zijn eigen vader – Mustafa’s grootvader – heeft hij op jonge leeftijd verloren, net als zijn moeder, in een wereld waar je niet even bij een psychotherapeut kon aankloppen.

Naar zijn vader toe heeft Stitou sterke schuldgevoelens gehad. Dat hij hem in de steek heeft gelaten, niet geworden is wie zijn vader wilde: een burgerlijke, islamitische man, een altijd loyale zoon. Over het geloof heeft hij nooit dat ene gesprek gevoerd, van man tot man. Daar is het niet van gekomen, en daar gaat het niet meer van komen, want zestien jaar geleden is zijn vader overleden. Hij meed dat gesprek, zegt hij. Waar was hij bang voor? Op die vraag heeft hij het antwoord niet, zelfs niet na een lange stilte. Je kon voorspellen dat het op trammelant zou uitlopen. En hij wilde vooral de relatie behouden met zijn vader. Er was al zo weinig. Trouwens: één keer is er terloops over gesproken. Moet je niet gaan bidden?, vroeg zijn vader. Het lukt niet meer, zei hij. En dat was het.

Eigenlijk heeft Mustafa Stitou ook een flinke stap gezet, net als zijn vader. Hij werd dichter, terwijl zijn vader niet kon lezen of schrijven – dus ook de bundels van zijn zoon niet. Als hij over hem vertelt, wil hij niet alleen stilstaan bij hun moeilijke verhouding, maar ook bij zijn vaders gevoel voor humor en zijn intelligentie.

Perfectionisme

Familieleden zeggen dat hij op hem lijkt, in uiterlijke zin. En ook de ironie en het perfectionisme heeft hij van zijn vader. Zelf vader worden en kijken of je een minder ambivalente verhouding met je nageslacht kunt opbouwen, heeft hij nooit nagestreefd. Het is eigenlijk toeval dat hij geen kinderen heeft, het waren de omstandigheden. Hij treurt er niet om. Als hij een vader in het park ziet voetballen met zijn kind, dan voelt hij geen steek van jaloezie. Denkt hij niet: had ik dat maar. Maar bladerend door een poëziebundel, wanneer hij stuit op een sterk gedicht, kan hij wel hevig worden geraakt. Zoiets wil ik ook maken, denkt hij dan. Dingen die heel goed zijn kunnen je inspireren, of kun je proberen te evenaren. Daarnaar wil hij reiken, daarnaar wil hij streven.

de ochtend een wonder

op een uurloze dag

de middag volharding

de avond herhaling

lust en verdwijning

de nacht

Stitou schrijft met tussenpozen. Wanneer hij aan gedichten werkt, heeft hij een vast ritme. Opstaan tussen 9 en half 10. Griekse yoghurt met geroosterde muesli, koffie in dezelfde fauteuil. Hij gaat zitten aan zijn werktafel, hij pakt op waar hij is gebleven. Van kwart over 10 tot een uur of 1. Vroeger werkte hij veel vrijer, spontaner. Nu doet hij het zo, sinds een paar jaar. De hele dag door kan hij een inval krijgen en noteren, maar het uitwerken komt de volgende ochtend. Als je gaat schrijven, is er de inspiratie van wat ontstaat, en wat tot een volgende zin kan leiden.

Bij het afronden van Waar is het lam? trad er een soort monomanie op. Alles was geschreven, nu moest hij overal nog een keer doorheen. Er was één cd die hij keer op keer luisterde: Abbey Road van The Beatles. Muziek die alle kanten opgaat, maar wel ergens uitkomt. Er zit lichtheid in, speelsheid, maar het heeft ook een donkere sfeer. Dat monomane versterkt de focus. Zo maakte hij iedere middag dezelfde lange wandeling. En haalde hij drie keer per week hetzelfde gerecht bij hetzelfde Surinaams-Javaanse restaurant om de hoek. Krokante kip, soms met witte rijst, soms met nasi. Mensen zag hij amper, alleen zijn geliefde, die in Nijmegen woont, en een paar vrienden.

Toen hij debuteerde als dichter ging het allemaal veel te snel – vindt hij nu. Hij werd gezien als de voorhoede van de nieuwe Nederlanders, de tweede generatie die toentertijd met ‘allochtonen’ werd aangeduid, en zich buiten het zicht van de gevestigde literaire orde liet gelden. Liever had hij wat meer willen rijpen dan op zijn 19de debuteren. Ach, en die complimenteuze opmerking van Remco Campert. Dat was best aardig, maar Stitou nam het niet al te serieus. Hij ervaarde het zeker niet als druk dat hij het nu echt moest waarmaken. Welnee. Daar heeft hij nooit belang aan gehecht. Of: de stem van een generatie. Wat een flauwekul.

Het enige dat telt is dat je probeert goed werk te maken – werk dat je zelf goed vindt. Het gaat om het gedicht, de bundel. Dat is zijn roeping, zijn taak.

Etiket

Waar hij een hekel aan had, is het etiket ‘migrantenliteratuur’. Een verschrikkelijke term, al zullen er ongetwijfeld wat mensen op zijn gepromoveerd. Zo’n label vindt hij allang achterhaald. Hij kon er zich aan ergeren, maar dat is weg, alsof het kommetje met de zo gelabelde dichters en schrijvers voor hem niet meer bestaat. Hij heeft dat kommetje van tafel gemept.

Hij krijgt zeer uiteenlopende reacties op zijn werk, zegt hij. Laatst een brief van een man. Die wilde een regel uit een gedicht, door hem geschreven op een kaart. Hij had kanker gehad, en uit die regel putte hij kracht. Kijk, voor wat betreft media-aandacht meent Stitou een concurrentievoordeel te hebben, je valt toch op met zo‘n naam. Gaat het om de waardering voor zijn werk, is hij niet achterdochtig. Al moet je natuurlijk altijd een beetje geluk hebben, de prijzen die hij gekregen heeft vindt hij verdiend. Dat heeft niets met zijn achtergrond te maken.

Slaapt je moeder met een hoofddoek op? Ja.

Heeft ze in haar droom meestal een hoofddoek op?

Waarschijnlijk.

Mustafa Stitou heeft een donkere bundel geschreven. Hij zegt het zelf. Het gaat over plaaggeesten, oude angsten. Over het gevoel vast te zitten en het verlangen uit te breken. Over de gevechten en offers in het leven. Zijn ouders vertelden hem profetenverhalen, vroeger als kind. Er was één verhaal dat hem bij de keel greep, een huiveringwekkend verhaal. Over een vader die bereid is in opdracht van God zijn eigen zoon te slachten. Het verhaal onthulde wat mensen kunnen doen voor een hoger doel.

Tien jaar geleden was hij samen met zijn moeder bij familie in Tetouan. Daar woonde hij het offerfeest bij. Hij kon er nu naar kijken met de blik van een antropoloog. En als dichter die zijn achtergrond probeert te begrijpen, probeert te doorgronden wat godsdienst is.

Hij was er voor lange tijd alleen met zijn moeder, nu 83 jaar. De relatie met haar noemt hij diep en tegelijk oppervlakkig. Ze weet niet wat er in hem omgaat, maar ze is hem heel dierbaar. Ook zij kan niet lezen, spreekt nauwelijks Nederlands. Zijn beheersing van het Marokkaans-Arabisch is als dat van een 11-jarige, dus als zij met elkaar praten kan er weinig nuance zijn. Het blijft vluchtig door de taalbarrière en de kloof tussen de gelovige en de ongelovige. Ze weet dat hij schrijft, en veel leest. Maar dat hij een gerespecteerd dichter is, daar heeft ze, vermoedt hij, niet echt weet van.

Op tafel ligt een poëziebundel van de Engelse dichter Philip Larkin. Zijn oog viel deze ochtend, gezeten in zijn fauteuil aan het raam, op het gedicht Talking in bed. Over echtelieden die in bed steeds minder met elkaar praten. Het bracht hem een herinnering aan zijn puberteit. Stitou sloop ’s avonds weleens het bed uit om in de woonkamer nog een film te kijken. Zijn ouders lagen in bed. Hij hoorde hen praten, tot diep in de nacht. Over kennissen en familieleden in Marokko, ze haalden herinneringen op, er werd gelachen. Er sprak zoveel liefde en vertrouwdheid uit tussen zijn ouders, nog steeds, al decennialang getrouwd. Dat was poëzie, dacht hij nu, een huwelijk teruggebracht tot intieme gesprekken in bed.

