De ene BN’er is meer bezig met Oekraïne dan de ander en de terugkeer van het kinderfeestje

Eens in de zoveel tijd moeten we ons in deze rubriek afvragen: ‘Hoe reageren de BN’ers op...’ En dit keer is dat natuurlijk: op de oorlog in Oekraïne.

Er is de categorie live protest. Sommige BN’ers gingen zondag de straat op. Onder anderen Georgina Verbaan, Jeangu Macrooy, Claudia de Breij en Maik de Boer protesteerden in Amsterdam.

Dan is er de categorie originele invalshoek. Johnny de Mol, die op Lesbos geëngageerd is met zijn stichting voor vluchtelingen, koos er wat Oekraïne betreft voor een Instagramstory te delen over het kattencafé in Lviv, dat ondanks de oorlog openblijft. ‘Nieuws waar wij blij van worden’, zette hij erbij. Ook Pieter van Vollenhoven koos voor een heel eigen invalshoek: zijn humeur. ‘Ontzettend onbevredigend om te moeten toezien dat Rusland zomaar Oekraïne kan binnenvallen en dat wij daarover alleen maar kunnen discussiëren!’

Dan is er de afdeling plaatje van een vredesduif: Marian Mudder, Daphne Deckers en ongetwijfeld vele anderen.

Dit keer blijkt er ook een departement te zijn van mensen die er echt wat van af weten. Want er bestaan natuurlijk BN’ers met Oekraïense roots, die dus ook dieper op de materie ingaan dan de gemiddelde beroemdheid: het powerduo Evgeniy Levchenko en Victoria Koblenko.

Connie Witteman is hors categorie. Zij schreef: ‘Ondanks mijn inspanning in het zoeken naar antwoorden heb ik op dit moment ff geen zin om verder met mijn insta te gaan!’, en plaatste daarna geen berichten meer.

Gerard Joling twitterde een foto van zichzelf met een grote blonde hond tegen een paarse achtergrond. ‘Vorige week heb ik foto’s laten maken voor mijn nieuwe single Simpel zijn.’

Wij van de sterrenrubriek voorspellen een revival van het ouderwetse kinderpartijtje. Niet alleen omdat corona nagenoeg verdwenen lijkt te zijn, maar ook omdat volwassen sterren nu ook van kinderpartijtjes lijken te houden. En dan bedoelen we niet de partijtjes die ze aanrichten voor hun peuter. (Weet u nog, dat pretpark dat Kylie Jenner voor de verjaardag van haar dochter Stormi liet optrekken? Met dat gigantische Stormihoofd waardoorheen de bezoekers het feest betraden?) Nee, het zijn kinderpartijtjes voor henzélf.

Justin Bieber vierde deze week zijn 28ste verjaardag. Volgens de Daily Mail een mijlpaal, maar dan kun je alles wel een mijlpaal noemen. Om te bekijken hoe en wat zond de Mail een drone over zijn achtertuin heen, en die fotografeerde daar een zwembad vol luchtbedden, een stel gigantische plastic bierbekers, waarschijnlijk bedoeld voor het spelletje beer pong, en een enorme ballenbak.

Voorbij lijken de dagen van Hollywoodpartijen met verfijnde hors‑d’oeuvres en flûtes met champagne: de bijna 30-jarige popster van nu wil met zijn vrienden in een ronde bak vol pastelkleurige ballen spelen.

Verder stonden er grote plastic paddestoelen verspreid door de tuin en was er een midgetgolfbaan aangelegd. Het enige wat uw sterrenkijker miste was de gespannen waslijn voor het koekhappen, maar het kan dat de drone die net had gemist.