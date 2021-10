De ene bloedhond at een koffiezetapparaat op, de ander een tarte tatin

Robert de Messemaeker Beeld Jan Dirk van der Burg

Robert de Messemaeker (69)

Kerkwijk

Robert en Ulisse (3) zijn vandaag uit Lokeren komen rijden voor de clubmatch van de Nederlandse Bloedhondenclub, het archetypische ras met het melancholische voorkomen. ‘Wij noemen ze in België trouwens sint-hubertushonden, ik heb ze al 44 jaar. Het is een laid back manier van honden houden. Een vriend van mij heeft een bordercollie die constant voor je neus staat met een hoofd van ‘wat gaan we doen?’ brrrrrr! Zou ik nooit willen hebben! Een sint-hubertus gaat zijn eigen gang .’ En binnen die zelfstandige invulling van het hondenleven hoor je vandaag veel verhalen over alternatief eetgedrag. De ene bloedhond at een koffiezetapparaat op, de ander een hele tarte tatin, 220 graden, net uit de oven, maar Robert heeft het mooiste verhaal: ‘We waren eens 15 minuutjes bij vrienden binnen, hond even in de auto. Komen we terug: het hele interieur opgegeten. De stoel had alleen nog de veren, het stuur was kaal, allés was staal van binnen. En het was een auto van de zaak, hè.’ Maar buiten deze periodieke sloopdrang is de bloedhond de liefste reus met de allerbeste neus. ‘Ulisse blaft wel als je binnen zou willen komen, dus technisch gezien waakt hij wel. Maar neem een riempje mee en je kan hem meteen zelf uitlaten.’