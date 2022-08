De elektriciteit viel uit, het restaurant kon nog wel frituren maar niet meer bakken

Eindelijk begon de herfst, het regende en het was zestien graden. We hadden ervoor naar het noorden van Maine moeten rijden, tot Moosehead Lake. Her en der werd je gewaarschuwd voor overstekende elanden, al wat we zagen was een hert. ’s Avonds viel de elektriciteit uit in het stadje Greenville, zodat ze in restaurant Kelly’s Landing nog wel konden frituren maar niet meer konden bakken. Elektriciteitsuitval kwam hier vaker voor. Waarom er op de generator wel gefrituurd maar niet gebakken kon worden begreep ik niet, misschien moest ik vaker koken.

Op een boot die over het Moosehead Lake voer vertelde een vrouw van eind vijftig dat ze uit Maine kwam, ze was opgegroeid zonder elektriciteit. Ze zei: ‘We waren arm maar we wisten het niet, dus was het goed zo.’

Ongeveer tegelijkertijd bezocht de FBI Trumps landgoed, op zoek naar geheime documenten. Amerika kent ruwweg drie niveaus van geheime documenten: classified, secret en top secret. Sommige van de in beslag genomen documenten waren gemerkt als TS, Top Secret. Naast informatie over atoomwapens, bevatten de documenten informatie over Roger Stone en over Macron. Dat laatste kreeg relatief weinig aandacht. Wat voor informatie over Macron bewaakt Amerika als geheim, waarom nam Trump die mee?

Overigens is het de normaalste zaak van de wereld dat bondgenoten elkaar bespioneren.

Uitkijkend over Moosehead Lake dacht ik aan Trumps voormalige strateeg Bannon, die had beweerd dat het oorlog was, en aan Trump als spion.

De ontmanteling van de staat en zijn instituten is het eerste doel van de trumpisten, ook de Nederlandse trumpisten. Daarna volgt de noodtoestand, waarmee een andere, namelijk totalitaire staat zijn intrede doet. Dat is de end game, het spel dat extreemrechts en extreemlinks met elkaar verbindt. Maar over Moosehead Lake waaide een aangenaam briesje en bestond de end game uit gefrituurde vis.