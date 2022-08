De eigengereide baron Frans van Verschuer was een klusser en echte ondernemer, met hart voor het boerenbedrijf

Frans Jacob Albert baron van Verschuer

Indirect, zou je kunnen zeggen, was storm Eunice de oorzaak van het overlijden van Frans Jacob Albert baron van Verschuer. De zware storm die op 14 februari over het land raasde, blies ook op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt bij Beesd een flink aantal bomen omver. Een ervan schampte de carport die Van Verschuer met zijn zoon eigenhandig had gebouwd.

Zo was hij, zegt zijn echtgenote Nathalie van Verschuer-des Tombe. Hij hield van klussen en deed dingen graag zelf. ‘Als ik iets wilde laten maken, zei hij: dat doen we zelf wel. En dat betekende ook dat het langer duurde’, zegt Van Verschuer. Want dat was iets wat haar schoonmoeder haar al meegaf: alles wat privé is, komt op de laatste plaats.

Dus stond het landgoed, in de familie sinds 1734, altijd op de eerste plaats. Zo leefden zijn ouders het voor, vanaf het moment dat zij de verantwoordelijkheid voor het familiedomein kregen, vertelt broer Bernard van Verschuer, sinds kort gepensioneerd dominee. Dat gebeurde begin jaren vijftig nogal onverwacht door de plotselinge dood van zijn grootvader.

Veel van zulke overgeërfde landgoederen werden gezien als een ‘weinig toekomstbestendig concept’ en verkocht aan organisaties als Natuurmonumenten. Maar dat wilde zijn vader ab-so-luut niet, aldus Bernard van Verschuer. Hoe, dat wisten zijn ouders ook niet precies, maar de Heerlijkheid aan de Linge, die hun was doorgegeven en toevertrouwd, moest in haar geheel in de familie blijven.

Die mentaliteit heeft zoon Frans zeker overgenomen. Daarbij had hij een goed zakelijk inzicht en een grote hartstocht voor het boerenbedrijf. Hij ging een landbouwopleiding doen in Engeland en werd daarna vanzelfsprekend ondernemer op zijn eigen landgoed. Naast de eeuwenoude fruitteelt en akkerbouw kwam er voor het eerst ook vee op het land. ‘Hij wilde het liefst koeienboer worden’, zegt broer Bernard. ‘Dat zat er al jong in.’

Zo leerde Nathalie des Tombe hem ook kennen toen zij in 1994 met een vriendengroep aan het brainstormen was hoe ze ambachtelijke landbouwproducten directer op de markt konden brengen. Van Verschuer kwam erbij en met zijn ervaringen in Engeland ontwikkelden de plannen zich al snel richting een country fair. Niet alleen de plannen voor een fair, overigens. Tussen Des Tombe en Van Verschuer bloeide de liefde op, binnen een jaar trouwden ze.

De fair groeide uit tot de grootste landgoedmarkt van Nederland. Mariënwaerdt schakelde om naar biologische landbouw en gaandeweg kwamen er steeds meer takken bij: een biologische kaasmakerij, vakantiehuisjes, een vergader- en trouwlocatie, de landgoedwinkel en het pannekoekenhuis.

‘Frans was echt een ondernemer’, zegt zijn vrouw. ‘Als hij iets had gezien, of iemand kwam met een goed idee, dan zei hij ‘we gaan het doen’ en regelde het ook. Maakte niet uit hoeveel het kostte, het moest goed en groots en veel. Een ander zou beren op de weg zien, maar hij was voor niets en niemand bang.’

Dus klom hij ook zelf de daken op om de pannen recht te leggen nadat storm Eunice had huisgehouden. En ‘pas op, kijk uit’, dat helpt niet bij een eigengereide baron. Toen hij op 19 juni de carport ‘nog even’ ging doen, ‘deed hij niet eens iets engs’, aldus Nathalie van Verschuer. ‘Maar de ladder begaf het.’ Hij overleed de dag erop aan zijn verwondingen.

Een van zijn laatste projecten was de boltjalk Aeltje, die hij met eindeloos geduld had omgebouwd tot luxe rondvaartboot op de Linge. De proefvaart op 16 mei was een van zijn gloriemomenten. Op de landgoedfair, die dit jaar van 17 tot en met 21 augustus wordt gehouden, vaart de Aeltje voor bezoekers driemaal per dag vanaf het botenhuis tot aan molen de Vrijheid bij Beesd en weer terug.