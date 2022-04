De Eenzame Fietser is een Easy Rider aan het worden

Met nationale trots is het altijd uitkijken, voor je het weet haalt iemand de VOC erbij, maar dat wij bekend staan als een land van fietsers vind ik prettig. Oudere echtparen die met blosjes op de wangen door de weilanden ploegen, vervaarlijk zwierende stelletjes in de nacht, scholieren op een dijk: een prima imago. Misschien zijn we niet zo stijlvol als de Italiaan op zijn Vespa, maar van fietsen krijg je gratis mooie benen, en aangrijpende ontbijtkoekreclames waarin jonge karakters worden gevormd door tegenwind en slagregen.

De vraag is alleen: houden we dat beeld nog overeind nu er in Nederland meer elektrische fietsen worden verkocht dan normale? Steeds vaker ook hele gevaarten met malle dikke banden, voor het betere Harley Davidson-gevoel. Boudewijn de Groots archetypische ‘eenzame fietser’, altijd ‘kromgebogen over zijn stuur’, is een easy rider aan het worden. En het langverwachte antwoord op de vraag hoe sterk hij is, klinkt weinig heroïsch: dat hangt af van zijn accu.