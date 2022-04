De doelpuntenmachine van RKC Waalwijk heeft vandaag helaas zijn dag niet

Dolf van Lit Beeld Jan Dirk van der Burg

Dolf van Lit (71), Den Bosch

Dolf is normaal gesproken de doelpuntenmachine van RKC Waalwijk, maar vandaag kwam hij niet tot scoren. ‘Ik ben niet snel, maar wat ik redelijk goed kan is op het juiste moment op de goede plek staan om hem erin te prikken. Normaal dan hè.’ Nu bleef het bij drie assists en acht pijnscheuten in de rug, maar wat fysiek ongemak is niemand vreemd op het Walking Football-toernooi, een voetbalvorm zoals Lionel Messi die ook in zijn laatste jaren bij Barcelona speelde. Ondanks de spelregels – je moet boven de 60 zijn en rennen is verboden – kon je vanmiddag de gevorderde veteranen toch regelmatig iets zien doen wat op een sprintje lijkt. En het ouderwets schelden op een kutbal, dat bleek ook niemand verleerd. ‘Ja er zitten een paar fanatiekelingen tussen, maar ik zit anders in de wedstrijd, ik doe het voor ’t sociale gebeuren. Ik heb altijd op de vrachtwagen gezeten, dat is altijd zitten en altijd alleen. Toen ik zes jaar geleden met pensioen ging, ben ik gelijk gaan voetballen. Dinsdagavond zijn we met een mannetje of twintig. Dan doen we iets wat we trainen noemen. Maar waar wil je mij hebben jong? Doe maar rustig aan hoor, ik heb mijn hele leven nog de tijd.’