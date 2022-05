De collateral damage van de kaarsaffaire

Volgens sommigen is de cancelcultuur de bron van alle kwaad, volgens anderen bestaat hij in feite niet. Kijk maar, zeggen zij, hoe razendsnel Marc Overmars bij FC Antwerp terechtkon, en hoe er nu alweer wordt gespeculeerd over de terugkeer van Johan Derksen op tv. Daar hebben ze zeker een punt, maar het verwarrende is dat er intussen natuurlijk wél volop gecanceld wordt. Vaak nogal lukraak.

Onlangs werd het Haarlemse Tsjaikovski en Stravinsky-festival gecanceld, omdat die geniale componisten bij leven toch echt Russisch waren geweest. Gelukkig hoefden zij het niet meer mee te maken. Nu treft het de formidabele zanger Malford Milligan, hoofdact van de Blues & Americana-tour van Johan Derksen, die werd afgelast vanwege de recente ophef, ook nadat Derksen had aangeboden af te haken als presentator.

Als een zwarte Texaanse albino, die trouwens bijzonder aangrijpend zingt over zijn persoonlijke ervaringen met racisme, collateral damage wordt van de kaarsaffaire, dan gaat er volgens mij ergens iets niet helemaal goed.