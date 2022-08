De castingdirecteur die films en musicals liet zinderen, van Rooie Sien en Spetters tot Cats en Mamma Mia!

Marianne van Wijnkoop Beeld ANP

Er was een baby nodig, en snel. Een roodharige. Liefst niet ouder dan één dag. Of die even geleend mocht worden voor een scène in de film Rooie Sien (1975) van regisseur Frans Weisz.

Gelukkig voor de filmmakers was er een castingdirecteur als geen ander in de buurt: Marianne van Wijnkoop, destijds 29 jaar oud.

‘Hoe ze het deed weet ik niet, maar binnen drie uur had ze die baby gevonden’, vertelt acteur Frans Mulder, een van Van Wijnkoops beste vrienden. ‘Marianne was een enorme rouwdouw, als castingdirecteur kreeg ze alles voor elkaar.’

Toen Van Wijnkoop in juni op 76-jarige leeftijd overleed, werd ze door collega’s bejubeld als by far de beste castingdirecteur van de afgelopen decennia in de Nederlandse film- en musicalwereld.

Met haar gelukkige hand van kiezen stond ze aan de wieg van de succesvolle musicalcarrières van onder anderen Chantal Janzen en Danny de Munk. In hospice Kuria, waar Van Wijnkoop haar laatste dagen doorbracht, was het volgens Frans Mulder een ‘gekkenhuis’ aan acteurs en oud-collega’s die nog één keer een bezoek brachten aan de vrouw die het castingproces in Nederland professionaliseerde.

Vanaf 1972 duikt Van Wijnkoops naam op in meer dan honderd bioscoopfilms en televisiecommercials, waarvoor ze niet alleen de casting verzorgde maar ook de aankleding, soms de regie, en dan weer de opnameleiding. Dat deed ze samen met aanstormende regisseurs als Frans Weisz en Paul Verhoeven, in gedenkwaardige films als Rooie Sien, Spetters en Op afbetaling.

X Factor

In de jaren negentig werd Van Wijnkoop binnengehaald door Joop van den Ende. Voor zijn productiebedrijf zette ze de afdeling talentscouting op. Daar drukte Van Wijnkoop haar stempel op tal van musicals (Cats, Mamma Mia!, de André Hazes-musical Hij gelooft in mij) en lanceerde ze de carrières van toekomstige musical- en tv-sterren. Het grotere publiek leerde haar in 2007 kennen als jurylid van het talentenjachtprogramma X Factor. Een jaar later brak Van Wijnkoop bij een val haar bekken, waardoor ze in een rolstoel belandde.

Frans Mulder beschrijft zijn vriendin als iemand die altijd ‘aan stond’. Mulder: ‘Ik weet nog dat we een keer bij een stoplicht stonden. Loopt ze opeens op een taxi af. Daar zat een zanger in die ze bewonderde. Die stak ze haar visitekaartje toe met het idee: misschien heb ik hem ooit nodig.’

Na haar bekkenbreuk waagde Van Wijnkoop zich niet meer aan grote musicals. Daarvoor in de plaats kwamen kleinere theaterproducties. Dat deed ze onder meer bij Apollofirst Theater, een klein zaaltje in Amsterdam-Zuid dat plaats biedt aan 55 mensen.

‘Bij Apollofirst hielp ze onder andere mee met de publiciteit’ vertelt Frans Mulder. ‘Dat vond ze heerlijk. Ze hielp er tot vlak voor haar diagnose.’ Een paar maanden geleden werd bij haar kanker geconstateerd.

Een ‘dazzling vrouw’, noemt Mulder zijn vriendin. Vijftig jaar geleden, toen hij haar voor het eerst opmerkte in het theaterwereldje, sprong ze er al uit met haar prachtige witte pakken en grote hoeden.

Echt bevriend raakten ze twintig jaar geleden, toen ze elkaar via een gemeenschappelijke kennis beter leerden kennen. Voor Mulder was het een ontmoeting met een ‘zielenmaatje’: beiden waren ze duidelijk kinderen van de jaren zestig, toen de vrije liefde werd gevierd, en werd neergekeken op het kleinburgerlijke huwelijksleven. Van Wijnkoop probeerde het weleens, maar na haar scheiding in de jaren tachtig hield ze langdurige relaties af. Liever ging ze volledig op in haar werk.

Volgens Frans Mulder had Van Wijnkoop op het laatst best spijt van die keuze. Vrienden en bewonderaars had ze zat, maar toch miste ze iets. Mulder: ‘Ze was niet alleen, maar voelde zich wel een beetje eenzaam. Uiteindelijk had ze niet die arm om haar heen van een partner.’