De capo di tutti capi greep mijn leesbril van tafel en stopte hem in zijn borstzakje

Landheer en ik gingen eten in onze ouwe woonplaats, Enschede, ook wel Pluskut genoemd.

‘Vulgaire man.’

Maar niet door mij. Ik zeg altijd netjes Enschede. Omwille van sentimentele redenen kozen we voor Pizza Mamma, ons vaste adresje waar we vijftien jaar niet meer geweest waren. Landheer, die eigenlijk Akkerman heet, ongeveer zoals de dichter Kopland, die eigenlijk Van den Hoofdakker heette, had net als vroeger een tafeltje naast de plees gereserveerd, je kon ze goed ruiken van daaraf, iets goors wc-eenderigs door je carbonara, waar we niettemin naar terugverlangden.

‘Schrijvenaar’, sprak Landheer filosofisch – mij altijd adresserend met deze zelfontworpen contaminatie van ‘kluizenaar’ en ‘schrijver’ – ‘we gaan het allemaal weer meemaken.’

Maar wat? In onze tijd dreef een melig Italiaans kereltje (letterlijk melig, te weten: onder het meel) zijn restaurant met zijn vrouw als dienster, een potige Nederlandse die ontelbare verhaallijnen kon onthouden. ‘Signores’, kon ze zeggen, ‘alles weer naar wens in de buikjes?’ Wij gaapten haar aan. ‘De gebakken Zwiebeln’, hielp ze ons, een oliestelletje installerend.

Ach, glimlachten wij, de gebakken Zwiebeln, tuurlijk. Genuttigd op de Duitse kermis tijdens ons personeelsuitje met Groenman, onze chef, alweer een maand geleden, jaja, haha. Welnu, de krampjes waren gestopt. Er mochten weer gebakken Zwiebeln op Mamma’s krokante bodem. Op klassieke wijze mimeden Landheer en ik twee Napolitaanse clowntjes die samen een grote ui sneden, met een lach en heel wat biggelende traantjes. Laat maar komen!

(Even kort, we hadden met UT-Nieuws, Groenmans krantje waarvoor we werkten, een Duits gehucht over de grens bezocht, en aldaar had ik staande aan een kar een onmatige hoeveelheid kartonnen borden vol gebakken uien staan leegvreten – ik denk omdat Groenman betaalde, waarna we plaatsnamen in een soort Stalinorgel met kerstverlichting eraan, de Octopussy geheten, veelarmige artillerie die ons loeiend en sissend was begonnen te centrifugeren tot er echt geen druppel gal meer in Schrijvenaars buikje zat, alle op zuur gezette horror-Zwiebeln had ik als een sovjethouwitser over het terrein gespetterd, uchekuche, wat een overlast.)

‘Waar blijven nou die Frank ‘Bomp’ Bompensiero, capo di tutti capi, en z’n sicke broertje?’

‘Ik moet het toch even inleiden?’

Maar klopt, Pizza Mamma bleek in handen gevallen van clanleden. De oude Geppetto en zijn vrouw waren opgelost in vaten ongebluste kalk. Rond liep er nu een grote gemene Italiaan die ons agressief verwelkomde. ‘Deze tafel mogelijk’, brulde hij, ‘maar ook die, jullie nemen beter deze. Wijn?’

‘Om te beginnen een glaasje water’, mompelde Landheer.

‘Rode of blauwe Spa?’

‘Bent u de zoon’, informeerde ik belangstellend.

‘Neef’, antwoordde hij, en liep weg.

Bij zijn pas ontsnapte en veel gezochte broer bestelden we de dagpizza. Er zat iets op uit de gehaktmolen, wat precies kreeg deze aangeklede pees niet vertaald. Daar kwam de bruut al aan. ‘Worst’, zei hij.

Het was tijd voor klantenbinding. Grijnzend greep hij mijn leesbril van tafel, klapte hem dicht, en stopte hem in zijn schortzakje. Een van de pootjes was gefixeerd met plakband, tussen duim en wijsvinger had ik het ding naar Pizza Mamma vervoerd. Neef en broer, die er als Jimmy the Weasel naast stond, wilden dat ik smakelijk lachte.

‘Hier die bril’, zei ik.