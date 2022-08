De boekverkoper zette de deur naar roem en succes voor me op een kier

Een van de dingen die je nooit moet doen als je een boek hebt geschreven, is langs boekwinkels gaan om te kijken hoe het ermee gaat. In de eerste boekwinkel die ik binnenstapte stond een man met de eigenaren te praten. ‘Ik heb de afgelopen week vijf video’s over chemtrails gemaakt’, zei hij. Ik zag mijn boek niet liggen en liep verder de winkel in. ‘Tijdens de lockdown, weet je nog’, ging de man verder, ‘strakblauwe lucht, geen lijntje te zien.’ En nu waren ze weer terug, die lijntjes. Mijn boek hadden ze niet.

Bij een andere boekwinkel, waar ze hem wel verkochten, stond hij verrassend genoeg een paar weken in de top-10. Opgetogen stapte ik naar binnen om een paar exemplaren te signeren. Ik trof een jonge, nog opgetogener boekverkoper. Hij verzekerde me dat mijn boek nog wel even in het lijstje zou blijven staan. Hij keek in de computer. ‘Sterker nog: hij komt nog wel hoger.’ Hij had geen idee, maar met die woorden zette hij de deur naar roem en succes op een kier. Ik zag mezelf zitten bij Zomergasten, waar ik een fragment zou laten zien van een groep dronken, shirtloze jongens die een verjaardag viert. Twee van hen proberen de jarige met zijn hoofd in de taart te drukken. Dat mislukt. In de consternatie die daarna ontstaat pakt iemand de taart op en probeert die, van heel dichtbij, in het gezicht van de jarige te smijten. Maar hij mist en de taart vliegt het niets in. Na het fragment zou ik Janine Abbring uitleggen dat die taart en het gooien ervan symbool staan voor het schrijven van een boek.

Toen werd de deur dicht gegooid. ‘Eh, nee’. Iemand met meer senioriteit rammelde wat op het toetsenbord en fronste. ‘Nee, ik geloof dat ik slecht nieuws voor je heb.’ Het ging helemaal niet goed met mijn boek. Juist niet. De volgende week zou het buiten de top-10 vallen. Natuurlijk. Omdat het toch zo lekker ging, besloot ik gelijk maar door te fietsen naar een andere, vrij vooraanstaande boekhandel. Daar hadden ze mijn boek wel, maar wilden ze het liever niet hebben, zo leek het. Ik vond het na lang zoeken ergens weggestopt in een kast, voor het uitzonderlijke geval dat iemand ernaar zou vragen.

Een paar dagen later lunchte ik met een vriend en vertelde ik hem dit allemaal. Hij lachte. ‘Ik vind het wel mooi’, zei hij. ‘Jij hebt gewoon nog echt het idee dat mensen op je zitten te wachten.’ Inderdaad, wie houd ik eigenlijk ook voor de gek.