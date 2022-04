De bewoners van deze flat in Hoogvliet leven al tientallen jaren met een sloopkogel boven hun hoofd

De achtertuintjes. Beeld Jan Mulders

Er hangt een sloopkogel boven de galerijflat in het Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet, alleen is-ie voor niemand te zien. Ze weten ervan, de bewoners in de flat met de geschilderde kever. Ze hebben erover gehoord, maar ze horen het al zo lang.

De nieuwbouw van weleer wordt vervangen door nieuwe nieuwbouw, iets wat al 23 jaar op de planning staat. Op een groot leeg stuk aan de overkant stonden twee galerijflats, die al in 2020 tegen de vlakte zijn gegaan. Verderop worden andere drie flats ook gesloopt, eind dit jaar.

Deze flat met de kever, met de adressen Desdemonastraat 184-260, hoort bij de Toscades-buurt in de wijk Oudeland van het stadsdeel Hoogvliet in Rotterdam. Aan de overkant is een Johan Cruyff Court, waar gevoetbald wordt door een stel jochies, en een park waar de hond aangelijnd de ruimte heeft. In een boom voor de flat hangen schoenen. Op een buitenmuur staan de grondregels, zoals elkaar groeten als goeie buren, hou het schoon en zorg dat het fijn is voor kinderen om er te spelen.

In deze galerijflat zijn 39 appartementen, verdeeld over drie verdiepingen, waarvan er nog 37 zijn bewoond. Hoeveel mensen er in totaal wonen, weet niemand. De huurders betalen gemiddeld 600 euro, kale huur, en hebben contracten zonder einddatum. Wie beneden woont heeft een schuurtje. Elke flat heeft twee woonlagen, om te wonen en te slapen, daarom kun je ze ook maisonettes noemen. Aan de voorkant van het gebouw is de galerij, en aan de achterkant zie je balkonnetjes. De kleuren geel, oranje en rood geven het geheel een bijna vrolijk aangezicht.

Maar er is weinig opgewekts aan, als bewoner. Je moet weg. De flat wordt gesloopt, op een zeker moment, waarschijnlijk eind 2024. Maar ook de gemeente Rotterdam en woningbouwvereniging weten niet hoe het verder moet met de bewoners. Een urgentieverklaring is er niet voor hen. Als je dat weet, zeggen die grondregels je niks meer. Waarom zou je de hal netjes houden, of de galerij aanvegen? Je peuken oprapen? Voor wie, voor woningbouwvereniging Woonbron? De gemeente Rotterdam? Echt niet.

Je kunt er aanbellen, bij een van die woningen, en dan kun je praten met Farzana, Diorella, Radha, Irena, Filsan, Zarife, Bram, Mousafa of Shealaika. Ze wonen er tien jaar of dertig jaar en hopen er nog lang te blijven, zo snel mogelijk te verhuizen, iets in de buurt te vinden of als het kan morgen nog terug naar Turkije te gaan. Of ze wonen er net en zijn blij dat ze er zijn, omdat ze de oorlog in Oekraïne hebben ontvlucht. Ze maken zich zorgen over hun vader die nog thuis is. Ze kijken schrikkerig door de gordijnen, weten eigenlijk niet waar ze zijn, en hebben zeker geen idee waarom er een reusachtige kever op de flat is geschilderd of in de hal is te zien.

Het is goed dat de flat gesloopt wordt, zegt Farzana Noori, die hier tien jaar geleden met haar man werd herenigd, nadat hij eerder uit Afghanistan was gevlucht. Alleen waar moeten ze naartoe? Wie gaat het zeggen. Ze wil weten hoe het zit, hoe eerder hoe beter.

Radha Bhagwanbalib zegt dat het gek is, opeens zijn er mensen weg. Of komen er mensen bij. Je kent ze niet. Dat heb je bij sloopflats. Niemand gaat moeite doen. Je maakt niks mee met elkaar. Het is hier goed, maar je weet niet of het goed blijft.

Mijn kinderen zijn hier geboren, zegt Filsan Aden. Mijn kinderen zitten hier op school. Iedereen wordt hier in zijn waarde gelaten. We zijn hier veilig, maar het is ook oud. Zie maar eens een goedkope huurwoning terug te vinden in de buurt. Alles is onbetaalbaar aan het worden. Ze willen hier allemaal koopwoningen neerzetten. Voor wie? Voor ons? Hoe dan? Die kunnen we niet betalen.

Het is nieuwbouw, gebouwd begin jaren zestig van de vorige eeuw, toen er nog niks was, en als de sloopkogel daadwerkelijk zijn intrede doet, zal er niks overblijven. Het betonnen leven van zestig jaar zal uit elkaar vallen voor de flat met de kever. En het begon zo mooi, de goede bedoelingen buitelden over elkaar heen. Hoogvliet was een oud dijkdorp, en zou zelfs teruggaan tot 800 jaar voor Christus. In 1934 werd Rotterdam er de baas, en met de geest van de Engelse ideoloog Ebenezer Howard moest Hoogvliet een New Town worden, een uitgestrekte satellietstad van Rotterdam, bulkend van groen en ruimte, met wijken als Oudeland.

Dit hier in Hoogvliet is de originele nieuwbouw, zegt architectuurhistoricus Paul Groenendijk, en daarmee doelt hij op naoorlogse bouw, inmiddels zestig tot zeventig jaar oud. Goedkope huizen die een minimale kwaliteit hebben, maar met een nette, ruime en hygiënische uitstraling. Architecten en stedenbouwkundigen van toen waren vertegenwoordigers van de hogere klassen, met hun sigaar, vlinderdas en Bentleys, weet Groenendijk. Ze waren met de nieuwbouw voornemens het beste te doen voor de minderbedeelden, maar er zat weinig sjeu aan, alles gemaakt van goedkope materialen.

In de flat met de kever en in de andere flats in Oudeland werden begin jaren zestig werknemers van de Shell en Esso gehuisd. Maar, zegt Groenendijk, de mobiele mensen, de mensen die carrière maakten, trokken weg naar eengezinswoningen elders of naar de stad. En zij die maatschappelijk gezien niet vooruit kwamen, bleven achter, aangevuld met nieuwe aanwas, veelal de onderkant van de samenleving. Mensen met grote gezinnen die blij waren dat er een flatje met zoveel slaapkamers voor ze was.

De hoek van de flat. Beeld Jan Mulders

Al in 1999 werd de sloopkogel gehesen voor deze flats, er waren ‘grote leefbaarheidsproblemen’, aldus woningbouwvereniging Woonbron. Ook was de kwaliteit slecht, met veel vocht- en schimmelklachten. Om tal van redenen, waaronder de kredietcrisis, kwam het niet van sloop, de afgelopen 23 jaar. De nieuwbouw ziet er al heel lang niet meer uit als nieuwbouw, maar als een in de steek gelaten betonklomp.

Nog problematischer werd het in de buurt toen tien jaar geleden op twee woonlagen 33 junkies werden geplaatst, inclusief gebruikersruimte. Dat was in een galerijflat verderop, die inmiddels is gesloopt. Op andere woonlagen werden mensen ondergebracht die elders in Rotterdam overlast hadden veroorzaakt.

Groenendijk hekelt de manier waarop de gemeente Rotterdam en de woningbouwvereniging het hier afhandelen, de boel laten verkrotten. Denken dat je leefproblemen oplost door huizen te slopen en voor de mensen geen nieuwe sociale huurwoningen te bouwen, en ze de gemeentegrens over te duwen. Je moet iets aan de situatie voor hen zelf doen, vindt Groenendijk, naar de achterkant van de problemen kijken.

Zarife Bozdag woont hier al 32 jaar met haar echtgenoot. Haar twee dochters zijn hier geboren en zijn nu het huis uit. Nog even en ze gaat verhuizen naar Turkije, haar man heeft hier eigenlijk nooit kunnen aarden. En nu hij gezondheidsklachten heeft, is het een goed moment om terug naar het moederland te gaan.

Ze is blij dat ze weg kan. Het is beter geworden na een renovatie van jaren geleden, maar deze nieuwbouw van weleer is stokoud, vindt ze. Als het buiten waait, waait het binnen. Ook heeft ze al haar buurtjes zien vertrekken, en kwam er veel asociale families voor terug. Ze zegt veel Texaanse toestanden te hebben meegemaakt, schietpartijen, elke dag politie in de flat. Vorig jaar was aan de overkant van de flat nog een schietpartij, net als het jaar ervoor. Kijk hoe vies het is, zegt ze, hoe rommelig het is. Niemand doet wat. Het stinkt naar pies in de lift en in het trappenhuis. Gelukkig wordt de flat gesloopt.

De noodtrap was afgezet met met een lint. Beeld Jan Mulders

Moustafa Sagdic kijkt ook uit naar de sloop, na twintig jaar leven in de flat met de kever. Hoe viezer het is, hoe viezer de mensen zijn. Crimineler ook, drinken en blowen op de galerij. Schreeuwen. Geen goed voorbeeld voor zijn kinderen, zegt hij, je bent altijd weer blij als ze veilig thuiskomen.

Het is gewoon kut, zegt Bram Sewlal die hier al dertig jaar woont, en schrijf dat maar op. Het is gewoon kut dat woningbouwvereniging Woonbron niet weet waar de bewoners heen gaan, of wanneer er wordt gesloopt. Dat Woonbron toestaat dat het zo vies is en rommelig. De buurt was ooit goed, toen wij er kwamen wonen, zegt hij, maar dat is lang geleden. Daarna kwamen de verkeerde mensen. Randfiguren. Gekken. Gooi maar plat, zo snel mogelijk.

Marijke Fontijn is voorzitter van bewonersorganisatie stichting Villa Vonk, en onlangs uitgeroepen tot Hoogvlieter van het jaar. Zij is zeer kritisch over hoe in haar wijk met mensen in sloopflats wordt omgegaan. Er zijn geen plannen voor sociale huurwoningen, maar alleen voor yuppen met bakfietsen uit Amsterdam, zo oordeelt zij. Ja, ze kunnen een hut achterin Spijkenisse of IJsselmonde krijgen, maar de mensen willen in Hoogvliet blijven. Al in 2012 werden de mensen door de woningbouwvereniging verteld dat de flats pas zouden worden gesloopt als er passende woonruimte is in Hoogvliet. En dan moet je ze niet een pauperplek in Barendrecht aanbieden.

Wat haar ook irriteert, is dat de flats tot de allerlaatste dag – wanneer dat ook moge zijn – bezet blijven, zodat de woningbouwvereniging huurpenningen kan vangen. Dat er nu een Oekraïens gezin is geplaatst in de flat met de kever vindt ze logisch, maar nog logischer zou het zijn als daarom die flat niet gesloopt gaat worden, zodat er nog legio Oekraïners in kunnen worden ondergebracht. Dan doe je tenminste wat voor de mensen.

Diorella Davelaar zegt buurvrouw Shealaika gedag en stapt de flat binnen waar ze al twintig jaar woont. Er was een tijd dat er veel ruzie was in de flat, sommige mensen konden niet met elkaar opschieten. Ze wil hier blijven wonen, op deze plek of in de woningen die ervoor in de plaats komen. Maar ze kan het niet betalen. En zij gaat echt niet een nieuw leven in Rotterdam-Zuid opbouwen, of in Schiedam. Hier is alles. Hier is de school van haar zoon. De naschoolse opvang. De dokter. Haar vrienden. Ze werkt in de buurt, in de thuiszorg. Als ze dan toch moet verhuizen, gaat ze naar België.

Vooraanzicht van een flat. Beeld Jan Mulders

Ze geeft een rondleiding in haar woning, waar ze met haar zoontje woont. Prominent aanwezig in de woonkamer is een kunstkerstboom, ruim opgezet in zijn soort. Ze vindt het altijd zo raar dat mensen maar een paar weken een kerstboom in huis hebben. Pas met Pasen wordt-ie door haar opgeborgen. Zo doet ze het altijd, en er is niemand die haar daarvan kan weerhouden. Ook al komt er een dag dat ze de flat met de klever zal moeten verlaten, ze wil er met de kerstboom zo lang mogelijk van genieten.