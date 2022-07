De beroemdste vrouw van de wereld wordt weggespeeld en Victoria Beckham eet al 25 jaar hetzelfde

Neusketting

Laat mij de kinderen van de sterren zien, en ik zal de sterren duiden. Zoiets zal vanaf nu het motto van uw sterrenkijker zijn, want toen zij deze week foto’s zag van North West, de dochter van Kanye West en Kim Kardashian, bij de Parijse modeshows, wist ze zeker dat minstens een van die twee ouders, of misschien wel allebei, een genie moest zijn om zo’n kind te krijgen.

North West, de dochter van dochter van Kanye West en Kim Kardashian, 6 juli in in Parijs. Beeld Getty Images

Wat een uitstraling, wat een charisma, wat een onverstoorbare powerhouse van 9 jaar tussen alle paparazzi en Anna Wintour. En ook: wat een stijl.

Bij de ene show droeg North een soort enorme über-Crocs met metalen platen aan de voorkant, een kruising tussen bouwvakkerskistjes en campingschoenen. Bij de andere een compleet krijtstreeppak met gilet, dasspeld en plooirok. Daarbij een intrigerende neusketting; een ring door de neus, daaruit kwamen twee zilveren kettingen, en die kettingen liepen naar een oorbel.

Bij een gemiddeld kind zou uw sterrenkijker zeggen, niet doen kind, dat komt alleen maar in de war met je springtouw en je vlechten, maar bij iemand met de levenshouding van North West – de levenshouding van een doorgewinterd genie van een jaar of 60 – zou ik dat niet in mijn hoofd halen.

Het grappige is dat moeder Kim, die ook haar best deed met allerlei zilveren hondenbanden om haar nek, beige plastic verpakte borsten, en diezelfde neusring, totaal wegviel op de Parijse foto’s. De beroemdste vrouw ter wereld kan misschien ook alleen maar weggespeeld worden door haar eigen dochter.

Cracker

Uw sterrenkijker is erachter gekomen hoe je ultraberoemde mensen meer kunt laten onthullen dan ze normaal gesproken doen: podcasts. Het lijkt tot de meeste sterren niet doorgedrongen te zijn dat die informele, in knutselige studiootjes opgenomen programma’s door velen worden beluisterd, en daarom zijn ze in podcasts veel opener dan in andere media.

Victoria Beckham. Beeld WireImage

Zo onthulde David Beckham bij de podcast The River Cafe Table 4 dat hij ‘helaas getrouwd is met iemand die al 25 jaar hetzelfde eet’. Zijn vrouw Victoria, vertelde hij, eet al die tijd al ‘alleen gegrilde vis en gestoomde groenten’.

Victoria Beckham sloeg terug in Vogue, waar ze zei dat haar man haar ‘nogal saai’ deed klinken. Zijzelf kwam in Vogue met een hele lijst dingen die ze best mocht: avocado, noten, elke ochtend een glas pure appelciderazijn en collageenpoeder in haar koffie.

Erna kwam een stroom andere publicaties op gang over wat ze allemaal at. Een Spaanse chef die kookte bij het huwelijk van Sergio Ramos liet weten dat Victoria permanent aan tafel zat met kokoswater, een bak met pepermunt en een fles ontsmettende gel. Bij Euro 2004, wist de Daily Mail, zat ze op een dieet van aardbeien met mineraalwater. En, wist de Mail, dit jaar was haar favoriete snack: een volkoren cracker met zout erop.

Noem dat maar eens saai!