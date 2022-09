De bekakte jongeman zei ‘nee’, maar de oude dame wist wel beter

Op de tramhalte werd ik aangesproken door een bekakt pratende jongeman in een net pak. ‘Een man zonder vrouw’, vroeg hij, ‘is dat compleet?’ Het was nog vroeg, het laatste waar ik zin in had was een discussie over de teloorgang van conservatieve waarden met een Forum-achtig type, dus ik was opgelucht dat hij zelf het antwoord gaf. ‘Nee!’ klonk het beslist. ‘En een vrouw zonder man? Nee, dat is nooit compleet.’

Misschien was de oudere dame die ook op de halte stond empathischer dan ik, misschien merkte ze eerder op dat de jongeman zijn dure overhemd verkeerd had dichtgeknoopt, dat zijn kuifje ongekamd was, zijn nette jasje bezaaid met vlekken en de blik in zijn ogen dof en verwilderd. In elk geval informeerde ze op moederlijke toon: ‘Heeft je vriendinnetje het soms uitgemaakt?’

‘Nee!’ schreeuwde de jongen, als door een adder gebeten. Toen verkreukelde zijn gezicht en gaven biggelende tranen het echte antwoord.