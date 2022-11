De barbiers van Schorem hebben internationaal succes met hun haarzalf Reuzel

Bertus Rietveld en Leen Bergmann hebben een miljoenenomzet met de verkoop van pommade. Beeld Arie Kievit

Zo’n tien jaar geleden staat barbier en ondernemer Bertus Rietveld (nu 48 jaar) in het bedrijfskeukentje achter in zijn iconische Rotterdamse zaak Haarsnijder en Barbier Schorem te roeren in een walmende pan vol bijenwas, parfum en olie. Hij is op zoek naar het perfecte recept voor zijn eigen pommademerk. Hij voelt zich net drugskok Walter White van hitserie Breaking Bad. Voorin de zaak staat compagnon en mede-eigenaar Leen Bergmann (tegenwoordig 47 jaar) te knippen. Als een nieuwe klant binnenkomt, denkt Bertus: ‘Joh, die knip ik even tussendoor.’ Halverwege de knipbeurt kruipt een zwarte rookwolk onder de deur door, de neuzen van de barbiers in. Onder luid gevloek wordt, net op tijd, de brandblusser tevoorschijn getrokken en een catastrofe voorkomen.

‘Er komen goede dingen uit mij, maar ook mindere’, vertelt Bertus. ‘Zoals bijna de hele zaak affikken.’ Leen en Bertus barsten in lachen uit na het vertellen van dit sterke verhaal.

Het zijn net twee oude rocksterren, Leen en Bertus. Gegroefde koppen vol gouden tanden en onder de tattoos (waarvan veel in barbiersthema) op hun gezicht en armen en Joost mag weten waar nog meer. Het zijn voormalig grootgebruikers van verdovende middelen, en daar vertellen ze graag over. Ze zouden niet misstaan in een aftands doch stijlvol krakerspand. Maar schijn bedriegt: dit zijn de meesterbreinen achter het succesvolle haarproduct Reuzel, een klassiek en hoogwaardig herenhaarsmeersel dat tegenwoordig over de gehele wereld verkocht wordt. Om hoeveel blikken het gaat? Leen en Bertus weten het zo snel even niet. Miljoenen.

Lachen en gieren

De heren hebben elkaar 33 jaar geleden ontmoet in de Kinki Kappers die Leen runde met zijn broer in Maastricht. Bertus, een skateboardende schoolontduiker, kwam binnenlopen op zoek naar een baan. De twee jongens zitten de rest van de middag met elkaar te lachen en te gieren: een vriendschap is geboren, als vanzelf.

Jaren later wonen beiden in Rotterdam. Leen runt daar een eigen kapperszaak, en Bertus knipt vanuit zijn gekraakte woning om de hoek. De sfeer is zoals die in een speakeasy, een clandestiene bar in de VS tijdens de drooglegging. Bertus ‘was er een rommeltje van aan het maken, al had ik het er prima naar m’n zin.’ In die protobarbershop komt ook Leen vaak over de vloer. ‘Alleen mannen kwamen daar, dus er hing een uitstekende sfeer.’

Leen, de ondernemer van de twee, besluit dat het mogelijk moet zijn om die sfeer te vatten in een winstgevend bedrijf. Schorem, wordt de naam: lekker Rotterdams en overvloeiend van de rauwe mannelijkheid. Ex-gedetineerden, straatschoffies en allerlei ander interessant volk knipt er mannen uit alle lagen van de samenleving.

Het slaat aan, om het zacht uit te drukken. Een bezoek aan Schorem is een knipbeurt, een kroegervaring en een show. De rijen gaan de hoek om, en dat blijft niet onopgemerkt. De heren krijgen een eigen BNNVara-documentaire, verschijnen bij De wereld draait door en feesten zichzelf onderwijl tienmaal de rondte in. Leen en Bertus worden internationale culthelden met meer dan een miljoen volgers op Facebook alleen. Ze knippen op festivals als Lowlands, Down the Rabbit Hole en Pukkelpop.

De reuzel door je reet

Vroeger brouwden barbiers hun eigen pommade, leest Bertus online, dus ook Schorem moet en zal een merk oprichten. In Rotterdam ‘loopt de reuzel (zweet, red.) door je reet’ als het warm is, dus Reuzel vinden ze een ludieke en oer-Hollandse naam. De eerste stappen zet Bertus dus in de keuken, met een bijna rampzalige brand tot gevolg, maar al snel realiseren ze zich dat ze het grootser moeten aanpakken. Van waanzinnige dromen is Bertus niet vies, maar wanneer de ideeën in de praktijk moeten worden gebracht, komt Leen in het spel. Logistiek en bedrijfstechnisch is hij de drijvende kracht achter het dynamisch duo.

Ze gaan op zoek naar een producent, eerst in de Benelux, dan in de rest van Europa en uiteindelijk komen ze noodgedwongen uit in Denver, Amerika. Intussen is Schorem net lekker aan het lopen. De accountant houdt dan ook zijn hart vast wanneer Leen en Bertus hem vertellen dat ze zichzelf diep in de schulden willen steken om Reuzel te ontwikkelen en grootschalig te produceren. Toch staan ze enkele maanden later met open mond in de fabriek in Denver te kijken naar de eerste lading van hun zelfontworpen pommaderecept.

Leen: ‘Die vaten waarin ze dat maken, die zijn enorm joh. Zoals in een bierbrouwerij, 8 meter hoog en 6 meter breed of zo. 25 duizend liter, geloof ik.’ Bertus: ‘En twee jaar daarvoor zat ik nog knaken te sparen om een zakje wiet te kunnen halen!’ Reuzel wordt verpakt in blikjes met een stoer en ambachtelijk aangezicht.

Marketing

Want marketing, dat snappen de barbiers als de besten. Op de vraag of Reuzel nou echt zo’n uniek product is, antwoordt Leen gedecideerd ‘nee’ en Bertus gedecideerder ‘ja’. Natuurlijk, geeft Leen toe, moet je je eigen formule hebben die aansluit bij wat de klant wil. Mat of schijnend, hard of zacht, vettiger of juist minder. ‘Maar zonder marketing kopen mensen gewoon maar wat ze zien liggen in de schappen.’ Of erger nog, wat het goedkoopst is.

Naast Schorem en Reuzel hebben Leen en Bertus intussen ook een eigen rockfestival, Scumbash, twee boeken, een barbiersschooltje en lopen ze er allebei nog precies zo bij als vroeger. En, mede door hun toedoen, zijn barbershops een begrip geworden in heel Nederland. Zoveel succes, maar is die klassieke ruige punkrockhouding er dan nog wel, nu ze niet meer aan de randen van de maatschappij opereren en grote spelers in de kappers- en haarproductenwereld zijn geworden?

Dat de zaak bijna in vlammen is opgegaan voor die eerste lading pommade, dat blijft hún verhaal, een van de vele. En nog altijd weigeren ze de heilige grond die Schorem is geworden te bezoedelen door de zaak te franchisen, al komen de aanbiedingen van over de hele wereld binnen. Dat zou niet authentiek zijn, dus daar blijven ze ver van weg.