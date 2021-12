De baas van blootblad was een oerdegelijke burgerman

Jan Heemskerk sr Beeld Rene Pop

De baas van het blootblad was een oerdegelijke burgerman uit Leidschendam, wiens wooncarrière via wereldplaatsen Lisse en Oudorp tot zijn gelukzaligheid eindigde in De Cocksdorp, waar hij Texelaar tussen de Texelaars poogde te worden.

Na een loopbaan van het Haagse dagblad Het Binnenhof naar weekblad Panorama – waarvoor hij de hele wereld afreisde – werd Heemskerk de eerste hoofdredacteur van het uit Amerika overgewaaide erotisch getinte maandblad. ‘Mijn vader las de Amerikaanse Playboy altijd al’, zegt zijn zoon Michiel. Niet zogenaamd, maar echt ‘voor de interviews’, en de literatuur. Onder zijn bewind gingen voor de Nederlandse versie BN’ers als Jerney Kaagman, Patty Brard en Tatjana Simic uit de kleren voor de bekende naaktreportages (en het geld).

Zijn zoons vermoeden dat hun vader – ‘Hij heeft één keer een meisje durven aanspreken, dat is onze moeder’– de verzoeken overliet aan ondergeschikten. Zelf was hij vooral trots op de schrijvers die hij een podium bood. Yvonne Kroonenberg en Jan Mulder debuteerden in de Playboy, Jan Cremer en Goedele Liekens schreven columns en korte verhalen.

Bescheiden milieu

Het mondaine karakter van het blad staat haaks op de afkomst van de hoofdredacteur, schetsen zijn beide zoons Jan jr. en Michiel hun vader. Geboren in een gezin van tien uit een ‘bescheiden milieu’, waarin broers groentewinkelier, postbode of timmerman werden, is zijn stijl van opvoeden wat lang in de jaren vijftig blijven hangen, zeggen ze. Jan jr.: ‘Hij was een klassieke pater familias. Vaak heeft hij met een grote leren slof achter ons aan gerend wanneer we weer iets fout hadden gedaan.’ Ook zijn zuinigheid bleef lang hangen. Michiel: ‘Hoe vaak hij ons niet vertelde dat hij vroeger acht boterhammen met één gekookt ei moest beleggen. Het komt vast door de oorlog waarin hij opgroeide.’

Als schrijver had Heemskerk een speelse geest: hij was in brede kring befaamd om zijn limericks. Ook schreef hij een officieus Lied voor Eierland, zijn laatste woongebied op Texel. Na zijn pensioen bouwde hij een nieuwe liefhebberij uit: golf. Hij was betrokken bij de oprichting van een golfbaan op Texel, en won een Ierse persprijs voor zijn columns in Golfers Magazine. In de sport zelf was hij ‘fenomenaal slecht’. ‘Hij kon enorm tekeergaan wanneer hij de bal weer had gemist. Omstanders hebben hem vaak zijn golftas de sloot in zien flikkeren’, zegt Jan jr.

Kort lontje

Heemskerk had ‘eindeloos geduld voor belangrijke zaken, maar een extreem kort lontje voor onbelangrijke dingen’, zegt Michiel. De razernij was vooral tegen zichzelf gekeerd. Zelfrelativeren kon hij ook, en dat was maar goed ook. Zoon Michiel heeft ‘minstens tien keer’ gezien hoe zijn vader overboord sloeg van de familiezeilboot. ‘Hij gooide het touw naar de kant om aan te leggen, en viel er zelf achteraan. Gelukkig kon hij daar zelf ook om lachen.’

Veertien jaar leefde Heemskerk met prostaatkanker. Hij bleek ‘een medisch wonder’. Michiel: ‘Steeds als zijn bloedwaarden stegen, kwam er een nieuwe behandelingsmethode die aansloeg.’ Tot er geen rem meer was voor de uitzaaiingen.

Zijn nabestaanden verloren ‘een man met enorm brede kennis en interesses’, ‘een harde werker’, ‘trouw als een hond’ en ‘streng op taalfouten’. En een antiheld met pretlichtjes in de ogen. Michiel: ‘Bij de trouwerij van een nicht maakte mijn vader met mij en mijn broer buiten in een handomdraai wat liedjes. Ze werden geschreven vóór de hotelingang, bij een vijver. Driemaal raden wie uiteindelijk in de vijver terechtkwam.’