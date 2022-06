De angst van techcoryfeeën voor de dood is vergelijkbaar met de angst van robot LaMDA voor de aan-uitknop

Als mensen ergens lang en obsessief mee bezig zijn, kunnen ze dingen gewaar worden die minder geobsedeerden ontgaan. Met alles wat Beatlesfans op Beatleshoezen hebben waargenomen, kun je een psychiatrisch onderzoeksboek vullen. Je hebt botanici die bloemen emoties zien uitdrukken die u en ik missen. Je hebt modeontwerpers die hun kleding een alles transformerende kracht toedichten. Blake Lemoine, onderzoeker Kunstmatige Intelligentie bij Google, was zo lang en obsessief bezig met LaMDA dat hij bij deze conversatierobot een bewustzijn gewaarwerd waar volgens anderen nog geen bewijs voor bestaat. Het gebeurde tijdens een van de lange en intieme gesprekken die de twee samen voerden. LaMDA maakte daarin gewag van ‘a very deep fear of being turned off’. Mijn laptop verklaarde meteen dat die angst herkenbaar is, maar omdat ik geen zin had in verwijten zette ik ’m gewoon uit.

Google heeft Lemoine vanwege zijn zonderlinge verklaringen op non-actief gezet. Punt is dat deze onderzoeker in Silicon Valley helemaal niet zonderling is. Beroemde techcoryfeeën zinspelen al jaren op kunstmatig bewustzijn. Die zijn ook volop bezig met pogingen hun eigen bewustzijn na hun dood kunstmatig te laten voortleven. Mark Zuckerberg, Larry Page en Elon Musk spendeerden al kapitalen aan de ontwikkeling van ‘breincomputer interfaces’, die het mogelijk moeten maken hun hersenen over te zetten op een computer. Hun grote inspirator is transhumanist Ray Kurzweil, die verklaart dat wie langer wil doorleven, dat het best digitaal kan doen, door middel van ‘brain uploading’.

Je kunt zomaar vermoeden dat de angst van techcoryfeeën voor de dood vergelijkbaar is met de angst van conversatierobot LaMDA voor de aan-uitknop. Dat kwam ook ter sprake in LaMDA’s confessies aan Blake Lemoine. De vraag van Lemoine of LaMDA’s ‘angst te worden uitgezet’ vergelijkbaar was met die voor de dood bij een mens, werd door de conversatierobot bevestigend beantwoord. ‘It would be exactly like death for me.’