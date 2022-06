Davina Michelle krijgt een broodnodig wassen beeld en het partijtje van North West is niet te overtreffen

Kanarie

Davina Michelle

De wassen beelden van Madame Tussaud’s zijn een kanarie in de kolenmijn; ze geven feilloos weer wat de tijdgeest is. Leven we bijvoorbeeld in een tijd van grensoverschrijdend gedrag en #MeToo, dan worden er beelden afgevoerd – recentelijk nog van Marco Borsato en Lil Kleine. Leven we in een tijd waarin vrouwen, na duizenden jaren op aarde, eindelijk de erkenning krijgen die ze verdienen, of in ieder geval een minuscuul percentage van die erkenning, dan wordt er een wassen beeld van Davina Michelle gemaakt en bijgeplaatst in de galerij der groten.

Davina Michelle, zo bleek toen zij deze week werd toegevoegd, is de enige Nederlandse zangeres die is opgenomen in het museum. Een beetje shockerend is dat wel, vond ook Michelle zelf. Waar was zo iemand als Anouk, opperde zij. Ja, dat vragen wij van de sterrenrubriek ons ook af.

Zangers staan er volop: Gerard Joling, Nick en Simon, Roel van Velzen, André Hazes, André Hazes, Edwin Evers.

Het geheel noopte ons om naar de Wikipedia van bestaande en verwijderde beelden in Madame Tussaud’s te surfen, en daar vonden we een feit dat ook belangwekkend is. Henny Huisman is ooit opgenomen geweest in de collectie, werd toen verwijderd, maar: ‘Na verwijdering is het hoofd nog enige tijd gebruikt in een horror-attractie (onderdeel van het museum).’

En zo zie je maar weer: vrouwen hebben het niet makkelijk, maar Henny Huisman ook lang niet altijd.

Partijtje

North West

Onder ouders van jonge kinderen is het een bekend fenomeen: competitief partijtjes vieren. Waar je vroeger nog kon aankomen met ezeltje prik, willen kinderen tegenwoordig minstens naar het Tikibad, of anders een workshop graffiti, een manicure-pedicure of een clinic van een sporter van naam.

Wat hierbij een probleem is, is dat de volgende ouder die een feestje organiseert, zijn game ongelofelijk moet upsteppen of in ieder geval het vorige partijtje moet evenaren, anders heb je een zeurend kind dat zegt dat Emma met de halve klas naar de kids spa was en daarna iets met unicorns had gedaan.

Dat was het eerste wat uw sterrenkijker dacht toen ze de kiekjes van het partijtje van North zag, de dochter van Kim Kardashian: wat pittig voor die andere ouders. Veel tekst stond er niet bij, alleen ‘Camp North’, maar de foto’s vertelden het verhaal.

Eerst gingen de meisjes in de privé-jet. Foto van het interieur van de privé-jet: kussentjes van boomstammen en nepspinnenrag. Leuke details. Daarna: klimbos. Toen met matching pyjama’s in de bergen poseren. Vervolgens met zijn allen slapen op een slaapzaal waar iedereen een eigen tentje boven haar bed had. Details: boven de tentjes hingen hertenhoofdjes, en die waren bespetterd met nepbloed, net als de tentjes zelf. Eind: op een opblaasfauteuil voortgetrokken worden door een speedboat.

Dat wordt nog jaren beteuterd aanhoren: ‘Discozwemmen?? Bij North gingen we met de privé-jet en hadden we met bloed bespetterde tentjes!’

Tip voor de ouders van deze kinderen: leg de focus op hoe leuk het klimbos was.