Dat winnende lot is in handen van een rasechte Bleiswijker. Ik houd jullie in de gaten!

Aller ogen zijn gevestigd op het drama dat zich ontrolt in Bleiswijk. Bleiswijk, parel aan de Rotte onder de rook van Zoetermeer; Bleiswijk, dat zo’n 12.000 inwoners huisvest onder wie de bezit(s)ter van het winnende staatslot FV74622. Er is een prijs van 12,8 miljoen op dat lot gevallen. Al weken geleden. En niemand is die prijs komen ophalen. Twaalf komma acht miljoen!

We hebben maar één aanknopingspunt: het lot is verkocht bij Primera Sandra, aan de Bleiswijkse Dorpsstraat, centraal gelegen, zie ik op Google Maps, om de hoek bij bakkerij Ammerlaan, bloemenwinkel Aphrodite, ‘kwalitaria’ Bleiswijk en pizzeria Delizioso.

Wie koopt er een lot bij de Primera in Bleiswijk? Dat kan nooit een buitenstaander geweest zijn. Bleiswijk is geen oord waar bussen vol Japanners of zelfs maar Randstedelingen gedropt worden, zo fascinerend zijn het Bleiswijkse Verlaat en herenboerderij Hoop Vleit de Landman nu ook weer niet. Trouwens, toeristen kopen geen staatsloten in den vreemde. Nee, dat winnende lot is in handen van een rasechte Bleiswijker.

Waarom is die dan niet komen opdagen? Zit hij/zij al maanden dood voor de ruisende tv, de brievenbus verstopt door aanmaningen, muizen in de suikerpot? Maar Bleiswijk is zo klein, daar kun je toch niet anoniem sterven?

Ik kan maar één scenario bedenken, en kijken jullie even mee, Openbaar Ministerie? Oma Sjaan, 83, geestelijk een tikje aan het vervagen, had het winnende lot op haar schoorsteenmantel staan, tussen een porseleinen teckel en een uitgebloeide hyacint. Al maanden. Van de commotie had ze niks meegekregen, want ze volgt het nieuws niet meer. Al die narigheid.

Daar is haar kleinzoon Mitchell. Die komt (stevig balend) oma helpen met haar smartphone, want oma kan de homeknop weer eens niet vinden. ‘Dank je wel, jongen, zo dom van oma!’ En daar ziet Mitchell dat winnende staatslot staan. Nee, man, dat kan toch niet waar zijn...FV74622....kolere ja, het is ’m echt!

‘Oma, zal ik die dode plant voor je weggooien? Dan ga ik meteen even met dat lot langs de sigarenboer. Je weet maar nooit!’ ‘Da’s goed jongen, dank je wel!’ Met bonkend hart maakt dat stuk tuig zich uit de voeten. Nee, niet naar Primera, om die prijs voor zijn omaatje te innen, maar naar huis, om dat lot onder zijn ranzige matras te verstoppen. Het is nog bijna een jaar geldig. Nu maar hopen dat oma gauw dood gaat. Misschien een handje helpen, scheutje ghb in d’r thee?

Ik houd jullie in de gaten, jonge Bleiswijkers! Ja, ook jou, Nick, Milan, Daan, Hassan en Kevin! Eén Sywert is meer dan genoeg.