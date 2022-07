‘Dat vuur dat toen is aangestoken voor het onderwerp seksueel misbruik voel ik nog steeds, onverminderd’

Iva Bicanic op 3-jarige leeftijd. Beeld Privéfoto

Iva 3 jaar oud

‘Deze foto heb ik meegenomen uit het huis van mijn moeder, die in februari dit jaar overleed. Op de achterkant staat in mijn vaders handschrift: ‘Dragom dedi od Ive’, dat is Kroatisch voor: ‘Voor lieve opa, van Iva.’ Mijn ouders zijn in 1968 naar Amerika geëmigreerd, omdat mijn vader, een natuurkundige, verder wilde studeren en daar in Kroatië geen mogelijkheden voor waren. Het verhaal gaat dat hij wel honderd brieven naar allerlei universiteiten over de hele wereld heeft gestuurd, en dat Virginia de eerste was die zei: kom maar hier. Hij was een enorme explorer, en ik denk dat mijn moeder dat wel aantrekkelijk vond, dus die ging mee. Toen hij even later promotieonderzoek wilde doen, stuurde hij opnieuw brieven de wereld over, en toen werd het Nijmegen. Een jaar later was ik er.

‘Omdat alle familie nog in Kroatië was, toen nog Joegoslavië, gingen heel wat foto’s de grens over, waaronder deze. Ik zie een onbevangen meisje, vol vertrouwen en geïnteresseerd in alles. Nooit bang voor mensen, en nog steeds niet. In de spreekkamer kunnen kinderen en ouders behoorlijk over hun toeren raken, uit machteloosheid buiten zinnen raken, maar ik blijf altijd kalm. En ook al zie ik dagelijks hoe de ene mens de andere stuk kan maken, heb ik veel vertrouwen in de mensheid. Dat fundament is daar gelegd, in die veilige jeugd. Daar kun je een leven lang op voort. Dat vind ik ook het erge van misbruik van kinderen: het is niet alleen een aanslag op je zelfbeeld, ook het natuurlijke vermogen om je te kunnen verbinden aan anderen wordt je afgenomen.’

Iva (rechts) met hoogleraar Francien Lamers-Winkelman, 1997. Beeld Privéfoto

Iva met hoogleraar Francien Lamers-Winkelman

‘Omdat ik steeds maar weer werd uitgeloot voor Geneeskunde ging ik Bewegingswetenschappen studeren, want dan zat ik in ieder geval in dezelfde faculteit als Geneeskunde. Ik stap later wel over, dacht ik. Maar het liep anders, want tijdens een keuzevak over kindermishandeling kwam ik bij Francien (Lamers-Winkelman, red.) terecht. Ik weet nog goed: ik zat in de collegezaal, zij begon te vertellen over de schade bij kinderen door misbruik, en ik was compleet betoverd, zó interessant vond ik het. Ik heb haar toen een brief geschreven met de vraag of ik stage bij haar mocht lopen. Dat mocht.

‘We hebben toen samen een groepsprogramma ontwikkeld waarvan een onderdeel was dat de kinderen – je moet je voorstellen, zes kleuters, allemaal misbruikt – rechtertje mochten spelen. Mijn moeder naaide zes togaatjes, de kinderen zetten we op een verhoging, en een therapeut speelde de rol van pleger. De kinderen mochten één vraag stellen, en een straf bedenken. Nou, je had de ogen van die kinderen moeten zien. Glinsterend, grijnzend: en nu ben ík een keer de baas. Al die jaren dat we dit deden hebben al die kinderen maar twee vragen gesteld: waarom heb je het gedaan? En waarom ik? Precies de vragen die ze als volwassenen nog hebben. Het vuur dat toen is aangestoken voor het onderwerp voel ik nog steeds, onverminderd.

‘Wat ik van Francien heb geleerd is: noem man en paard. Ik geloof ook dat dat is wat ik goed kan, duidelijke taal, rustig, zonder hysterie, wel de ernst begrijpen maar ook snappen: dit is de realiteit, hoe akelig ook, dus daar moeten we het over hebben en daar gaan we wat aan doen.’

Met vriendin Astrid, op de achtergrond ligt Kaapstad. Beeld Privéfoto

Met vriendin Astrid halverwege de Tafelberg

‘Hier sta ik met mijn vriendin Astrid Kremers op de Tafelberg. Of óp... volgens mij zijn we hier halverwege. Op de achtergrond zie je Kaapstad liggen, waar we in 2011 waren om een rape center te bezoeken, want Astrid is niet alleen mijn vriendin maar ook mijn collega bij het Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht. Een rape center biedt hulp volgens het one-stopmodel, een plek waar alles zit wat je nodig hebt als het net is gebeurd: medische hulp, sporenonderzoek, psychologische zorg. Toen we dat zagen wisten we: we gaan in Nederland ook zoiets opzetten. En dat is gelukt, inmiddels bestaat het Centrum Seksueel Geweld op zestien plaatsen. Vroeger moest je langs verschillende loketten en elke keer opnieuw je verhaal doen, dat alleen al is traumatisch. Nu is er 24/7 direct hulp.

‘Met al je vrienden heb je, als het goed is, het gevoel dat ze oprecht van je houden, maar Astrid spreekt dat ook uit. En ze doet wat ze zegt, dus ik weet dat ze er altijd voor me zal zijn. Ze weet als geen ander waaraan ik waarde hecht. We zijn ook samen naar Ibiza geweest, naar Malaga, met z’n tweeën op een kamer, zoveel pret. Toevallig gaan we dit weekend samen naar Texel, we nemen de fietsen mee. Braaf, hè? Valt wel mee hoor, ik ga ook rustig met mijn man naar Sensation White.’

Met advocaat Richard Korver (rechts) na het ondertekenen van hun boekcontract. Beeld Privéfoto

Boekcontract tekenen met advocaat Richard Korver

‘Richard leerde ik kennen omdat hij als advocaat slachtoffers in zedenzaken bijstaat. Drie jaar geleden besloten we: er moet een boek komen voor ouders van kinderen die seksueel misbruikt zijn. Want dat is heel heftig, als je dat als ouder te horen krijgt, die zijn boos, die voelen zich schuldig, hoe kán ik het niet hebben gezien? Terwijl wij weten: slachtoffers zwijgen bijna altijd, uit schaamte, of omdat ze papa en mama willen beschermen. Over die achtbaan wilden wij een boek schrijven, omdat ouders zo belangrijk zijn in het verwerkingsproces van kinderen, en hier zitten we bij de uitgeverij om het contract tekenen.

‘Sinds het schandaal bij The Voice worden wij helemaal platgebeld door media, die de terechte vraag stellen: hoe moeten wij hier als omstanders mee omgaan? Daar ben ik blij mee, want ik denk altijd: elke zesde kijker op de bank thuis heeft ervaring met misbruik, en met elke mediagelegenheid die ik krijg reik ik diegene mogelijk perspectief aan.

‘Op dit moment heb ik twee missies: omstanders opnieuw ‘op te voeden’ in hun reacties naar slachtoffers, én naar plegers. Seksueel misbruik moet je zien als die drie aapjes: het zwijgende aapje is het slachtoffer, het aapje met de handen voor de ogen is de pleger want die durft zijn gedrag niet onder ogen te komen, en de aap met de handen op de oren is de omgeving. Die laatste doet vaak aan victim blaming. We zijn er als de kippen bij: is het wel echt gebeurd, waarom kom je er nu pas mee, moet je maar geen kort rokje dragen. Nog steeds hè, in 2022. Terwijl de gevolgen van victim blaming groter kunnen zijn dan het misbruik zelf.

‘Ten tweede wil ik het hebben over de reactie op plegers. Mensen reageren vaak met: ‘Weg ermee, die willen wij hier niet hebben.’ Maar, en dit is best spannend om te zeggen want veel mensen vinden dit moeilijk om te horen: dit werkt averechts. Plegers zijn meestal mannen uit onze familie- en vriendenkring. Gemiddeld 30 tot 45 procent is zélf misbruikt, de meerderheid is als kind verwaarloosd. Dus we zouden het gedrag moeten afkeuren, zonder de persoon af te wijzen. Want als een beschadigd persoon wordt ‘gecanceld’, oprotten ermee, dan activeer je dat lage zelfbeeld en vergroot je juist de kans op delictgedrag. Dát ga ik Nederland de komende tien jaar vertellen. Dat zal niet altijd makkelijk zijn, maar ik ben blij dat het me lukt, in navolging van Francien, om zo’n lelijk onderwerp met lucht in het licht te zetten.’