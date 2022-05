‘Dat trek ik echt niet’, zei het meisje, ‘mijn moeder met een date’

Ik liep langs het Sarphatipark, nogal in mijn nopjes, want ik had net drie pond asperges gekocht. Ik stuitte op een troepje duiven die zich, half in de struiken, tegoed stonden te doen aan de resten van een gebraden kippenpoot. Naast de kippenpoot lagen een stuk of vijf aardbeien, midden op de stoep, glanzend rood, zo goed als nieuw. Je zou ze zo opeten, maar de duiven lieten ze laatdunkend links liggen. Stelletje kannibalen.

Naast mij parkeerde een jong stel, begin 20, hun fietsen. De jongen leek op Justin Bieber maar dan met een slappe kin, het meisje had enorme ogen in een blanco gezicht, als in een mangastripverhaal. ‘Fuck’, zei ze zachtjes, met een knikje in de richting van een caféterras in de Eerste Jan Steenstraat. ‘Daar zit mijn moeder.’

De jongen keek verbaasd. ‘Wat nou, fuck?’, vroeg hij hardop. ‘Kom, gaan we even hallo zeggen!’ Maar het meisje siste ‘sjjjjj’, en voegde eraan toe: ‘Ze zit te wachten op een date, denk ik. Wedden? Ze is helemaal opgetut en ze heeft haar rode jack aan. Nee, kom op, dat trek ik echt niet, mijn moeder met een date.’

De jongen keek haar lachend aan. ‘Dat is toch juist leuk voor d’r?’, zei hij. ‘Je ouders zijn al tig jaar gescheiden!’ De duiven pikten nog steeds van de kippenpoot. Het meisje zette haar fiets op slot en ging daarbij op een aardbei staan. ‘Drie jaar’, zei ze zuinig. En, met een blik onder haar schoen: ‘Fuck.’ Ze schraapte haar zool langs de stoeprand.

‘Ik vind het gewoon een rottig idee, mijn moeder met zo’n vreemde vent’, vervolgde ze. ‘Ik weet niet. Ik vind het gewoon goor. Het is mijn móéder, hè?’ Ik begreep het wel een beetje. Je moeder hoort niet aan seks te doen, al ben je daar dan ook zelf dubbel en dwars het resultaat van. ‘Wat een bullshit’, zei de jongen. ‘En als het nou je vader was?’ Het meisje dacht na. ‘Oók goor’, besloot ze. ‘Misschien iets minder goor, maar toch: goor.’ Ze liepen weg, in de richting van de markt.

Ik ging een lekkerbekje eten. Toen het op was liep ik langs het bewuste caféterras. Daar zat inderdaad een knappe vrouw van een jaar of 50, in een rood leren jack. Tegenover haar zat een andere vrouw, wat jonger en tengerder, ook knap, met een donker, Frans bobkapseltje. Ze dronken witte wijn. De donkere vrouw legde haar hand teder op die van de vrouw in het rode jack.

Wat zou haar dochter dáárvan vinden? Goor? Of iets minder goor?