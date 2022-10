Dat tijdschrift, dat staren uit het raam, die wrevel: geen twijfel mogelijk

‘Zure beertjes’, zei de jongen tegen het meisje. ‘Zure beertjes, dat zijn denk ik wel echt mijn lievelings.’ We bevonden ons in de trein van Amsterdam naar Den Bosch die net was gestopt in Utrecht, waar het stel was ingestapt.

Begin 20 waren ze. De jongen leek op een jeugdige Leonardo DiCaprio, inclusief spleetogen en een kaaklijn die in de nabije toekomst wel degelijk voor vervetting vatbaar zou blijken. Ook het meisje was knap, met het verneukeratief onnozele blonde hoofdje van Alicia Silverstone in Clueless. ‘Zure béértjes?’, riep ze uit, en trok een Mister Bean-achtige grimas, waarbij ze de coupé rondkeek, of iedereen wel keek.

‘Zure beertjes bestaan geeneens’, vervolgde ze. ‘Zure mátjes, bedoel je.’ De jongen schudde zijn hoofd, met een ijver alsof hier een voor hem onwrikbaar principe in het geding was. ‘Zure béértjes’, sprak hij stellig.

Ik dacht na. Ook ik had nog nooit van zure beertjes gehoord, maar ik heb dan ook weinig benul van hedendaags snoep. Ik stam uit de tijd van Bazooka Joe kauwgum, zwart-op-wit, salmiakknotsen, chocoladesigaretten en zogeheten ‘likschelpen’ (je kreeg ze nooit helemaal leeg gelikt, en je kleefde van top tot teen).

Ik heb de geboorte van de Kokindjes nog meegemaakt, (erg vies vond ik die, veel te zacht) en ik heb mijn oma nog nostalgisch horen praten over ‘ulevellen’, ‘polkabrokken’ en ‘jodenvet’; van dat laatste woord schrok ik nogal, want je hoorde geen ‘joden’ te zeggen maar ‘Joodse mensen’ en waarom werd daar snoep van gemaakt? Afschuwelijk! Later hoorde ik dat het spul ook wel ‘borsthoning’ wordt genoemd, wat het nog enger maakte.

‘Zure beertjes smaken net als zure matjes’, zette de jongen uiteen. ‘Maar dan dus in de vorm van beertjes.’ Het meisje lachte honend. ‘Je bedoelt zeker gummibeertjes?’ De jongen schudde weer zo fanatiek zijn hoofd. ‘Nee’, sprak hij. ‘Zúre beertjes.’ Na een korte pauze voegde hij er bitter aan toe: ‘Mijn lievelings.’ Mokkend begon hij uit het raam te staren.

Het meisje pakte een tijdschrift uit haar tas. Linda meiden. Je ziet het niet vaak meer, mensen die tijdschriften lezen in de trein. Op mijn telefoon tikte ik ‘zure beertjes’ in. Ze bestaan wel degelijk, zo bleek. Gewoon bij de Appie. Maar waarom hadden die jongelui dat zelf niet even opgezocht? Dan was deze, eventueel fatale, discussie ze bespaard gebleven.

Maar wacht eens even. Ik had ze nog helemaal niet met een telefoon gezien. Dat tijdschrift, dat staren uit het raam, die wrevel: geen twijfel mogelijk, die twee waren bezig met een zogeheten ‘digitale detox’.

Dapper, heel dapper. Maar ook: een mijnenveld.