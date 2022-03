Dat ongrijpbare, onweerstaanbare, ultieme gevoel dat alles klopt – in de club, althans

Beeld Elki Boerdam

Er zijn weinig kwalificaties zo paradoxaal als ‘cool’. ‘De aantrekkingskracht van coolness wordt vermoedelijk versterkt door het mysterie over wat cool precies is’, schrijft de Australische sociaal-psycholoog Ilan Dar-Nimrod in een onderzoek naar de betekenis van het woord in de sociale omgang. Cool is vluchtig en ongrijpbaar, maar wordt alom gebruikt, en misschien wel het meest in de muziek- en uitgaanswereld. Ongeacht de stijl of stroming, en al meer dan een eeuw. Een van de paradoxen is deze: terwijl je je de meeste kwalificaties ook zelf kunt aanmeten als nodig – je kunt bijvoorbeeld prima over jezelf zeggen dat je slim bent of vrij, doortastend of moedig, oplettend, weerbarstig of genereus – is er één die je ontglipt zodra je het wilt claimen: cool dus. Cool is intuïtief, soeverein en aantrekkelijk. Cool lijkt altijd moeiteloos en ‘vanzelf’, het is uitnodigend maar nooit behoeftig. Wat cool is, wordt onderling begrepen. Maar wie zelf claimt cool te zijn, verliest het meestal direct. De kwalificatie wordt gegéven, niet opgeëist. En te hard je best doen is een garantie het kwijt te raken. Juist daarom is het ideaal om de energie van muziek te omschrijven. Ook muzikanten en dj’s weten; soms is het er, soms niet. Cool is een zekere magie.

Hoewel het woord cool al diep in de middeleeuwen werd gebruikt, als temperatuurmetafoor om een juiste situatie te omschrijven, en sinds Shakespeare ook om een innerlijk gemoed te benoemen, hoort het vooral bij de muziekwereld. Daar werd het een eeuw geleden in de jazz geïntroduceerd, afkomstig uit de straattaal van Afro-Amerikanen. Cool jazz werd een genre. De cool cat en daddy cool werden beschrijvingen die iedereen snapt, maar waar geen vaste waarden aan zitten. In het uitgaansleven is een constante dynamiek gaande om welke plekken, stijlen en mensen nu cool zijn. Juist daar is duidelijk hoezeer wat cool is afhangt van momentum. Het kan er éven zijn, op de dansvloer, en iedereen voelt het tegelijk. De energie is dan gedeeld, het gevoel van gezamenlijkheid stijgt op, niemand is meer alleen zichzelf.

Die gezamenlijkheid en de magie van de dansvloer is wat velen zo gemist hebben toen we noodgedwongen thuiszaten in de lockdowns. Clubprogrammeurs weten dat het dat is waarvoor mensen komen. En hoe ongrijpbaar het ook is, zo’n magie kan een club grotendeels zelf máken. Of het ultieme gevoel ook ontstaat, is nooit zeker, maar er zijn ingrediënten die de kans vergroten. Twee programmeurs proberen uit te leggen wat clubs kunnen doen om te zorgen dat hun publiek die magie op de dansvloer voelt. Hoe regisseer je het ongrijpbare gevoel dat alles klopt, dat dit de beste plek is met de beste energie, met alle onweerstaanbare elementen die iedereen onuitgesproken begrijpt als het ultieme gevoel van cool?

Philip Powel (48) is programmeur bij het HipHopHuis in Rotterdam, oprichter van de succesvolle club Bird die in no time een vaste waarde in de stad was. Hij organiseerde met Sacha Dees het geprezen spokenwordprogramma Crime Jazz en hiphopfilmfestival Black Soil, is nog steeds ook dj en ontving in 2018 de Laurenspenning voor zijn culturele bijdrage aan de stad Rotterdam uit handen van burgemeester Ahmed Aboutaleb. Zijn carrière begon in de jaren negentig, nadat hij van een dorp naar de stad was verhuisd en op zoek ging naar black culture in het uitgaansleven. Het leidde hem naar alle uithoeken van de uitgaanswereld, van jazz tot techno, van de gay scene tot punk en house, naast kunsten als spoken word en theater. Dat maakte hem een veelzijdig programmeur die zijn stempel op het circuit drukte in Rotterdam en Amsterdam.

Hoe je een gevoel van ultieme magie op de dansvloer creëert is intuïtief, zegt hij, maar vergt wel ervaring: ‘Een zin is me altijd bijgebleven van een DJ uit Detroit met wie ik werk, Theo Parrish: a good dj understands the concept of energy. Energie is iets wat je meteen merkt als het er is, maar ook als het ontbreekt. Ik kan m’n vinger er wel op leggen hoe hij in staat is om dat te creëren. Het is vooral heel goed aanvoelen wat de behoefte is van je dansvloer en tegelijkertijd wat je eigen behoefte is, en dat durven kenbaar maken. Goede DJ’s maken zich kwetsbaar.’

Als het werkt, zegt Powel, wordt de muziek bijna tastbaar en is de dansvloer heel erg samen. ‘Dat is echt mooi om te zien, en dat kan eigenlijk vooral als er iets onverwachts gebeurt.’ Het is een misverstand dat zulke momenten alleen maar ontstaan door te bouwen naar een hoger tempo of geluid, zegt hij. Een goed voorbeeld was een set van de in 2014 overleden New Yorkse DJ Frankie Knuckles, die midden in een technoset ineens een ballad van Stevie Wonder draaide: ‘Iedereen bezweet, en dan ineens dat rustige nummer van begin tot eind. Dat was totale magie. Die kan dus ook ontstaan als het tempo juist ineens naar beneden gaat. Maar dan moeten wel alle elementen kloppen. Als hij het twee nummers eerder of later had ingezet, had het helemaal kunnen doodslaan.’ Een DJ is als een dirigent die zijn orkest het tempo aangeeft, maar de energie van hen laat komen. En je kunt er niet omheen dat drugs ook de sfeer bepalen, zegt Powel: ‘De housescene was nooit geweest wat het was zonder xtc. Vooral drugs die een sociale, verbroederende werking hebben kunnen de energie op een dansvloer vormen. Maar er is overal helaas ook misbruik, en dan pakt het totaal anders uit.’

Wat werkt in welke club verschilt, net als de ervaring van het ultiem aantrekkelijke gevoel van cool, maar voor Powel heeft het altijd met mixen en samenbrengen te maken gehad. ‘Toen ik begon als programmeur bij Nighttown leerde ik interdisciplinair programmeren. Die tent had allemaal kleine ruimtes. Je leert dan echt zien wat bij elkaar klopt, welke publieksgroepen overlappen en samen een goede energie hebben’.

Met goede organisatie kun je de sfeer behoorlijk regisseren, zegt hij. Dat zit in allerlei kleine dingen: ‘In Bird worden bijvoorbeeld geen flessen drank verkocht en zijn er geen VIP-ruimtes, dat trekt mensen aan die een sfeer meebrengen die we niet willen; te elitair en exclusief. In het ontwerp van de zaal zit geen hiërarchie, en een deurbeleid hebben we ook niet, al wordt er wel op balans gelet.’ Er is ritme in de programmering tussen muziekstijlen en doelgroepen, en er wordt altijd draagvlak gezocht. Avonden worden georganiseerd met cluborganisatoren die hun eigen publiek meenemen. De organisatie en het personeel is divers, en er wordt aan de deur op een gevoel van inclusie gelet. Ook bij de programmering van de artiesten? Powel: ‘Dat is wel een dingetje. Eerlijk gezegd is de balans tussen mannen en vrouwen heel lang een blind spot geweest voor mij. Terwijl er geweldige vrouwelijke DJ’s zijn. In het HipHophuis wordt daar veel beter op gelet. Als ik daar aankom met een geheel mannelijke line up word ik door Aruna (Vermeulen, de directeur, red.) meteen terug naar de tekentafel gestuurd. Ga maar je huiswerk doen, zegt ze dan. Ik moet wel, en dat is heel goed.’

In de hiphopwereld is de mannelijke en vrouwelijke energie bepaald niet in evenwicht, ook in de Nederlandse scene was daar decennialang geen oog voor. Dat verandert nu, zegt Wesley Texel (38), programmeur bij Paradiso in Amsterdam. Als voorbeeld noemt hij hiphopavonden bij club TwentySix in Rotterdam waar met een kleine ingreep de sfeer werd gestuurd; er stonden transgender mensen als hosts aan de deur. ‘Wie daar aanstoot aan neemt blijft sowieso weg en dat is precies wat ze wilden. Het was goed voor een inclusieve sfeer.’

Texel is evenals Powel een interdisciplinair programmeur in een club zonder principieel deurbeleid, en zelf ook DJ. Na de lange stilte van corona ziet hij vooral dat mensen elkaar weer heel graag willen tegenkomen. ‘Met een clubavond kunnen mensen uit verschillende sociale bubbels die overlap hebben in lifestyle, interesses, achtergrond en opvattingen en elkaar normaal nooit zouden ontmoeten moeiteloos met elkaar samen plezier hebben.’

Bij de Tribes-avonden in Paradiso bijvoorbeeld kwamen verschillende generaties elkaar tegen; jonge mensen die van Afrikaanse elektronische muziek houden en een oudere generatie die voor Afrohouse kwam. Corona heeft niet heel veel veranderd, de behoefte aan een plek waar een soort magie ontstaat was er altijd al, zegt Texel. Maar hij let er wel op dat een clubavond zo veel mogelijk een beleving voor alle zintuigen is. Met geur, bijvoorbeeld, zoals wierook of palo santo, geurhout dat in Zuid-Amerika bij rituelen en ceremonies wordt gebruikt. ‘Geuren kunnen gevoel en associaties oproepen, en dat draagt bij aan een energie die je zo’n avond wilt. De muziek en het geluid zijn het belangrijkste, maar voor de juiste sfeer kun je aan veel knoppen draaien’. Of er genderneutrale wc’s zijn of niet, maakt bijvoorbeeld uit. Of er wel of niet gefotografeerd wordt – sommige publieksgroepen willen dat, andere juist niet. En je kunt niks als je mensen uit de gemeenschappen waarmee je de avonden organiseert niet helemaal betrekt, zegt Texel: ‘dan voelt je publiek meteen dat het niet authentiek is.’ Op sommige avonden worden de camera’s van alle smartphones afgeplakt bij de ingang, om mensen meer gevoel van vrijheid en privacy te gunnen: ‘Dat leggen we ook uit. Sommige mensen willen ‘s nachts iets van zichzelf ontdekken waarvoor ze nog niet klaar zijn dat overdag te tonen. De sfeer is dan vrijer en je bent meer met elkaar, in het moment en op de plek.’

Zo helder als je kunt voelen dat het op een plek precies klopt, waar als in een perfecte chemische reactie iets nieuws en mooiers ontstaat, zo duidelijk kan het ook misgaan en meteen ongemakkelijk, onwelkom of pijnlijk aanvoelen. Wat cool is gaat ook over in- en uitsluiting. En wat mensen die de waarde van coolheid bepalen ermee bedoelen, blijft altijd veranderlijk. In het clubleven betekent dat voor organisatoren een soort blijvend experiment om de juiste chemie te vinden. Om avonden te creëren waarover je na afloop je vrienden wel kunt proberen te vertellen, maar die beschrijvingen steevast eindigen met: je had erbij moeten zijn.