‘Dat mag u noteren ja, dat ik moeilijk ging kijken bij die vraag over Angela de Jong’

Over zijn twee grote zaken – Nicky Verstappen en Derk Wiersum – wil advocaat Gerald Roethof weinig meer kwijt: zijn uitspraken hebben nu geen meerwaarde voor zijn cliënten. Want daar is het hem om te doen: opkomen voor de mensen die door de samenleving worden uitgespuugd. ‘Makkelijke slachtoffers.’

Vraag aan advocaat Gerald Roethof (48) wat hij van zijn vader, ook een advocaat, heeft geleerd en het antwoord luidt: ‘Heel veel, maar met name: hard werken en je nooit laten uitlokken, nooit laten verleiden tot te boude stellingen, nooit je boosheid laten zien. Je altijd beheersen en boven een negatieve bejegening staan. Je niet laten kennen.’

Wie Roethof weleens heeft zien spreken, zal het beeld herkennen. Zie hem optreden in twee van de meest geruchtmakende zaken van de afgelopen jaren – hij vertegenwoordigt Jos B. in de zaak-Nicky Verstappen en Moreno B. in de zaak-Derk Wiersum – en de conclusie dringt zich op dat hij het advies van zijn vader ter harte heeft genomen.

Het voorkomt niet dat dit interview meteen al bijna ontspoort. Hij wil niet veel kwijt over beide zaken, hoewel hij wist dat ze ter sprake zouden komen. Zijn punt: beide zijn nog niet afgerond. Jos B. kreeg vorig jaar twaalfenhalf jaar cel voor seksueel misbruik en vrijheidsberoving van Nicky Verstappen met de dood als gevolg, plus bezit van kinderporno. Afgelopen november diende de zaak in hoger beroep en in januari volgt de uitspraak. Moreno B. werd in oktober veroordeeld tot dertig jaar cel voor moord, hij ging in beroep en die zaak moet nog voorkomen.

Ik zie u vaak bij talkshows zitten, daar spreekt u er wel over.

‘Dat is een mooie vraag, daar kan ik iets over zeggen. Graag zelfs. Ik heb de bewuste keuze gemaakt om in de zaak-Wiersum maar één keer in een talkshow te zitten, dat vind ik niet vaak. Mijn optreden in een talkshow moet een meerwaarde voor de cliënt hebben en die was er niet meer. Bij de zaak met Jos B. lag dat anders. Het Openbaar Ministerie heeft vantevoren een monster gecreëerd, een schuldige dader, in combinatie met toch ook ja... programmamakers.’

Roethof heeft het over 2018, toen de politie Jos B. zocht in verband met de 11-jarige Nicky Verstappen die in 1998 levenloos werd gevonden op de Brunssummerheide. Uit grootschalig dna-onderzoek bleek dat de sporen op de kleding van het jongetje van Jos B. waren, een 55-jarige Limburger met een zedenverleden die toen nog bij zijn volledige naam werd genoemd. Maar: Jos B. was spoorloos. Hij was in 2018 voor het laatst in het oosten van Frankrijk gesignaleerd, zijn familie gaf hem op als vermist.

De zaak kreeg volop media-aandacht. En toen Jos B. na vijf dagen vlak bij Barcelona werd gepakt, twitterde de Brabantse politie: ‘We got him!’ Peter R. de Vries – ‘het is triest dat hij is overleden’, zegt Roethof – deed hetzelfde. ‘Het was alsof Jos B. een Al Qaida-terrorist was. Er werd een dader neergezet. Ik vond het van belang te laten zien dat die zaak een andere kant heeft en dan kun je ingaan op verzoeken van talkshows. Maar op dit moment heb ik alles gezegd wat ik wilde zeggen.’

Zegt u dit over talkshows omdat u recentelijk door Angela de Jong, de televisierecensent van het AD... O, u gaat al heel moeilijk kijken.

‘Dat mag u inderdaad noteren, dat ik moeilijk ging kijken.’

Angela de Jong heeft gezegd, ook in verband met uw naam, dat het erop lijkt dat advocaten zaken selecteren op publiciteitswaarde en het mogelijke aantal talkshowbezoeken om hun naamsbekendheid op te krikken. Heeft u dat gelezen?

‘Denkt u dat ik het gelezen heb?’

Ik weet het niet, dat is een vraag van mij.

‘Ik lees graag stukken van mensen die óf opbouwende kritiek leveren, óf iets te zeggen hebben waarvan ik kan leren. Ik lees minder graag iets van personen die er kennelijk plezier in hebben om te proberen mensen de grond in te boren. Dus het stuk van Angela de Jong heb ik niet gelezen. Ik heb het toegestuurd gekregen, maar net als heel wat haatmails heb ik het in de digitale prullenbak gegooid.’

Leest u wel wat Youp van ’t Hek over u schrijft?

‘Grappig! Die lees ik wel. In NRC, geloof ik.’

Wat is het verschil tussen Youp en Angela?

‘Om Youp kun je lachen. Youp heeft ook een reëler maatschappijbeeld. Youp doet niet alleen maar lelijk en naar.’

Kunt u er ook om lachen dat hij zegt: ‘Die enge Roethof’?

Hij begint te grinniken.

‘Die glibber lispelt over zijn engste cliënten alsof het onschuldige koorknaapjes zijn’?

Grinnikt steeds harder. ‘Ja, hij prikkelt, hè? Als columnist moet je soms prikkelen. Ik heb hem nooit gesproken, maar als ik dat wel doe, zal ik hem vragen: vind je me echt zo eng of verkoopt je column net iets beter als je het op deze manier schrijft?’

Dan volgt een vraag die Roethof overduidelijk irriteert, ondanks zijn beheerste manier van doen. Terug naar de zaak-Nicky Verstappen, waarin verdachte Jos B. toch wel wat opvallende stappen nam. Voor de rechtbank verklaarde hij dat hij onschuldig was, verder zweeg hij grotendeels. Wel werd duidelijk dat hij zijn versie van de gebeurtenissen op papier had gezet, maar die verklaring lag in een kluis.

Meerdere keren vroeg de rechtbank hem de ‘kluisverklaring’ te delen, maar dat deed hij niet. Volgens Jos B. was het een ‘troefkaart’, die hij later nog eens kon inzetten. Vervolgens verscheen een verklaring op video, waarin Jos B. vertelde dat Nicky al dood was toen hij hem op de Brunssummerheide aantrof. Pas afgelopen november, tijdens het hoger beroep, kwam de kluisverklaring naar buiten, die niet wezenlijk bleek te verschillen van de videoverklaring.

Ik heb die zaak via de media gevolgd en kreeg de indruk dat het een soort Cluedo was, een spel, met een kluisverklaring als ‘troefkaart’, vervolgens een videoverklaring en daarna alsnog de kluisverklaring. Was het niet tergend voor de nabestaanden van Nicky Verstappen? Zij willen graag antwoorden.

‘Ik ben even stil. Wat ik merk, wat ik wel vaker merk, is dat een zaak waarbij misschien wel driehonderd uur zijn besteed aan zittingen en verhoren, wordt teruggebracht tot: een kluisverklaring, een troefkaart en een videoverklaring.

Als die driehonderd uur worden samengevat in drie punten...’

Het was geen samenvatting.

‘Nee, nee, nee, u hebt uw vraag gesteld, ik geef nu antwoord. Als u deze drie punten eruithaalt, zeg ik: u leest selectief. Kom de hele zitting volgen, iedereen die dat heeft gedaan, noemt dat geen spelletje. En over dat argument van het tergen van de familie kan ik dit zeggen: ik leef oprecht mee met eenieder die een dierbare verliest, maar als advocaat sta ik de verdachte bij. De officier van justitie kijkt naar de samenleving en de nabestaanden.’

Dat begrijp ik.

‘Nee, nee, nee, uit uw vraagstelling kan ik niet afleiden dat u dat begrijpt. Tergen van de familie, dat is goedkoop kritiek leveren en het werk van een advocaat onmogelijk maken. Ik merk dat door dit soort ideeën – want u vertolkt wat in de maatschappij leeft – in Nederland een klimaat is ontstaan waarin geen respect meer is voor de rechten van verdachten en dat is levensgevaarlijk. Het kan iedereen overkomen om als verdachte te worden aangemerkt, ten onrechte, en dan moet je van je rechten gebruik kunnen maken en je ten volle kunnen verdedigen. Als het idee leeft dat je dan een familie tergt, is het hek van de dam.’

Ik vertolk inderdaad wat ik lees...

‘Nee, nee, nee. Wat ik zeg: uit driehonderd uur zittingen en verhoren worden in één minuut drie punten gehaald en dat zijn de verkeerde punten. Zo eenvoudig is het.’

Gerald Roethof Beeld Eva Roefs

We moeten wel wát dingen bespreken.

‘Niets moet. U stelt vragen en ik hoef die niet te beantwoorden. Dat is het mooie van advocaat zijn.’

Het is me opgevallen dat er afkeer is van uw optreden in de zaak-Nicky Verstappen. Dat is ook op Twitter te lezen, op tal van plekken. Ik zoek een verklaring.

‘Als je het over het medium Twitter hebt, ik zit er niet op hoor, maar wordt het niet het afvoerputje genoemd? Wat is Twitter? Het kan zijn positieve kanten hebben, maar ik associeer het meer met mensen die achter een computer lekker makkelijk allerlei troep spuien.’

We zitten in het kantoor van Roethof Advocaten aan de Ceintuurbaan in Amsterdam, het geklingel van trams komt luid en duidelijk door. Op de begane grond is een grote ontvangstruimte met beelden van Vrouwe Justitia en de drie horen-zien-zwijgen-aapjes op een kastje, maar daar moet de fotograaf met apparatuur aan de slag. We zijn een steile trap opgegaan naar een kamertje met donkerhouten meubilair en kerstverlichting. Roethof zit achter het bureau, zijn bezoek ervoor.

Hij begon zijn carrière in 1996 in zijn vaders praktijk in Arnhem. Vier jaar later vestigde hij zijn eigen kantoor in Amsterdam-Zuidoost, dat hij in 2003 verplaatste naar de Ceintuurbaan. Aanvankelijk waren zijn cliënten vooral bolletjesslikkers, gaandeweg kwamen er andere bij. In 2015 werd hij bekend bij het grote publiek toen hij de nabestaanden van Mitch Henriquez bijstond, die op een Haags muziekfestival stierf nadat de politie een nekklem had toegepast.

Roethof heeft het eeuwig druk, dus doordeweeks afspreken voor dit interview is voor hem geen optie. Hij werkt standaard van 8 uur ’s ochtends tot 8 uur ’s avonds en na een korte pauze gaat hij nog even door. In de weekenden is hij minimaal drie à vier uur per dag kwijt aan zijn werk, toch heeft hij dan meer tijd. Het wordt de eerste zaterdag in december, zo’n dag waarop het onophoudelijk miezert uit een laaghangend wolkendek.

‘Jammer dat het slecht weer is’, zegt Roethof, ‘anders kon ik u meenemen naar Amsterdam-Zuidoost of Amsterdam-West. Het zal u verbazen hoeveel positiviteit u dan ziet.’ Hij bedoelt: over hem, als advocaat. In de media mag hij doorgaan voor ‘onbewogen’, ‘afstandelijk’, ‘arrogant’, en Twitter mag nog veel erger op hem losgaan, er zijn genoeg mensen die hem steunen, zegt hij. ‘Ik heb een achterban, kan ik u verklappen.’

Een deel van hen bestaat uit Nederlanders met een Surinaamse achtergrond – Roethof werd in Zwolle geboren uit een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder, en woonde van zijn 8ste tot zijn 18de in Suriname. Daarnaast zijn er allerlei anderen die hem waarderen, zegt hij. Ze zien hem als de advocaat van de underdog die als het nodig is geen blad voor de mond neemt. ‘Ik kom op voor personen die door de samenleving ten onrechte worden uitgespuugd. Die in de hoek zitten waar de klappen vallen. Makkelijke slachtoffers.’

Is dat uw drijfveer? Buitenstaanders een juridische stem geven?

‘Ik heb meerdere drijfveren, maar ik hoop wel dat ik een bijdrage lever aan de verbetering van het leefklimaat voor de zwakkeren. De sterkeren hebben toch al zoveel. Als je het hebt over jongeren die niet-autochtoon-Nederlands zijn, die het idee hebben: wij krijgen minder kansen, het lukt ons nooit iets te bereiken... Ik vind het belangrijk hun te laten zien dat je ergens kunt komen als je je inzet en gewoon jezelf blijft.’

Hoe laat u dat zien?

‘Door mijn publieke zichtbaarheid, bijvoorbeeld in talkshows. Door lezingen te geven op universiteiten en andere plekken. Ik sprak laatst iemand die aan kinderen van groep 7 en 8 in Zuidoost vroeg: wat wil je later worden? Het antwoord was: voetballer, beroemd, maar ook advocaat kwam veel voor. Aan dat idee wil ik graag bijdragen – en dan komen de zaken vanzelf. Alleen zaken selecteren op nieuwswaarde, zoals Angela de Jong beweert: die mevrouw zegt maar wat, ze heeft er geen verstand van. Ze weet niet welke zaken ik wel en niet aanneem.’

Welke doet u vooral?

‘De zaken van Jos B. en Moreno B. zijn juridisch interessant omdat ze twee kanten op kunnen gaan: het wordt óf een vrijspraak óf een forse straf. De belangen zijn groot en je kunt als advocaat voor zulke cliënten van grote meerwaarde zijn. Maar de boog kan niet altijd zo enorm gespannen zijn. De zaken die ik het meest doe, zijn het minst zichtbaar en dat zijn drugszaken. Drugs, drugs, drugs. Bolletjes, pakketten, containers, maakt niet uit.’

Zo bent u ook begonnen, met de bolletjesslikkers. Hoe kan het dat u vooral in die hoek terechtgekomen bent?

‘Ik wil niet bepaalde wijken criminaliseren, maar een deel van de bolletjes ging in de jaren negentig wel naar Zuidoost. Toen ik daar als advocaat zat, was ik de boy next door, waardoor men sneller bij me aanklopte.’

Als u deze zaken nog steeds doet, vindt u ze ook leuk, neem ik aan.

‘Zeker. De juridische uitdaging is misschien minder, maar je betekent evengoed wat voor iemand. Tegenover de rechter schets ik: hoe is het zover gekomen met deze persoon en wat zou dat moeten betekenen voor de strafmaat? Het gaat me ook om het contact met de cliënten zelf, ik ga naar ze toe en spreek ze.’

Bent u een soort vader voor deze jongens?

Hij lacht. ‘Toen ik als advocaat begon was ik de broer en nu word ik meer de vader.’

U heeft het over mensen die vinden dat ze minder kansen hebben. De dood van George Floyd en de opleving van Black Lives Matter zijn zo’n anderhalf jaar geleden. Zijn we in dit opzicht iets opgeschoten in Nederland?

‘Gevoelsmatig lijkt het op een tijdelijke opleving, maar in ieder geval is er wel iets zichtbaar geworden. Wat ik heel mooi vond is dat voor het eerst, voor zover mij bekend, een Nederlandse premier heeft gezegd: ja, dit probleem bestaat. Dat gaf een gevoel van erkenning.’

Rutte erkende dat systemisch racisme bestaat, bedoelt u dat?

‘Klopt. Het moment dat een probleem wordt erkend, kun je er iets aan doen.’

Heeft u minister Grapperhaus van Justitie laatst in de Tweede Kamer gehoord? Hij ontkende dat Nederland een narcostaat is, want dan had hier wel ‘iemand met een exotische achtergrond’ gestaan, zei hij.

‘Het is toch te gek voor woorden dat die uitspraak is gedaan door de persoon die staat voor rechtvaardigheid in Nederland? Als je weet dat wij Nederlanders eeuwenlang in Oost-Indië in de opiumhandel zaten en dat in Amsterdam begin vorige eeuw een legale cocaïnefabriek stond, als we het hebben over de xtc waarmee Nederland groot is geworden: het waren niet de exoten die daarvan in de eerste plaats profiteerden. We moeten niet zwart-wit denken. Drugs worden in Nederland als handel gezien en diezelfde handelsgeest hebben ook anderen dan autochtone Nederlanders. Simpel.’

Na tien jaar strijd is Zwarte Piet bijna overal verdwenen, bent u daar blij om?

‘Ik ben blij als ik op een leuk feest ben, ik ben blij als ik warmte van mensen krijg, ik kan blij worden van lekker eten. Maar blij als iets wordt rechtgezet dat verkeerd is? Soms, maar nu voel ik dat niet.’

Op uw 5de bracht uw vader u eens naar school in Zwolle en begonnen kinderen sinterklaasliedjes te zingen. Uw vader zong mee, u vond het krenkend.

‘Het was, als ik eerlijk ben, verschrikkelijk. Ik weet niet veel meer van mijn 5de jaar en daarvoor, maar dit is blijven hangen.’

Kunt u zich voorstellen dat dit soort ervaringen woede oproept, zoals bij Akwasi die Zwarte Piet in het gezicht wilde trappen?

‘Ik heb geleerd mijn emoties te beheersen en kan dat voor zover ik kan overzien redelijk goed. Zelf zou ik mijn boosheid niet op die manier uiten, maar ik kan goed begrijpen dat veel mensen met opgekropte frustraties zitten die eruit kunnen komen.’

Bent u ooit wél emotioneel geworden door dit soort frustraties?

‘Als tiener zeker. Er zijn toen weleens momenten geweest dat ik boos, verdrietig en teleurgesteld was in de maatschappij. Zonder meer.’

Terug naar 1981, toen Gerald Roethof met zijn ouders, vier zussen en een broer vanuit Zwolle naar Paramaribo verhuisde. Suriname was zes jaar onafhankelijk en zijn vader Max wilde meehelpen het land op te bouwen, als jurist kon hij in verschillende banen aan de slag. In het begin werd de jonge Gerald nog gepest om zijn Nederlandse accent en kleren, maar met de jaren hoorde hij er steeds meer bij.

Het waren karige jaren. Onder het bewind van toenmalig legerleider Bouterse stortte de Surinaamse economie in, maar het viel hem niet echt op. De situatie verergerde geleidelijk en iedereen had er last van: de winkels raakten leeg en de inflatie was onstuitbaar. Net als de meeste Surinamers leefden de Roethofs van een eigen groentetuin, eigen kippen, geiten en een koe. ‘Ik droeg geen Nikes, maar heb geen honger geleden’, zegt hij. ‘Ik heb een gigantisch leuke jeugd gehad.’

En toen, na tien jaar, was het genoeg geweest en keerde de familie terug naar Nederland. Zijn ouders vestigden zich in Arnhem, Roethof was intussen 18, 19 jaar en ging op zichzelf wonen in wat toen nog de Bijlmer heette, vlak bij twee van zijn zussen. Meerdere keren per week reisde hij naar Delft voor de studie civiele techniek.

Vond u het moeilijk om weer in Nederland te komen?

‘Ik had heimwee. Het was zomer toen ik hier kwam, je kon lekker buiten zijn, op pleintjes, op straatfeesten, maar toen die voorbij was, heb ik het even iets minder makkelijk gehad. Het was dit weer’ – hij wijst naar buiten – ‘en dan wil je de club in.’

En u merkte dat u niet altijd de club binnenkwam?

‘Klopt.’

Na drie maanden stopte u met de studie. Hoe kwam dat?

‘We zaten in werkgroepen, met zes studenten moesten we bijvoorbeeld het ontwerp van een stuwdam maken. Ik gaf aan hoe die zou kunnen worden getekend en dan was het antwoord: ‘Neuh, neuh, neuh, dat werkt niet, weg ermee.’ Als iemand anders een dag later met hetzelfde idee kwam, was het wel goed. Dat soort dingen maakte ik mee.’

Denkt u dat het met uw achtergrond te maken had?

‘Dat weet ik niet. Niemand heeft gezegd: ‘Omdat je Surinamer bent en een zwaar Surinaams accent hebt, gaan we niets met jouw ideeën doen.’ Maar het was wel opvallend. Met die studie was ik verplicht de rest van mijn leven samen te werken en ik heb toen gezegd: dat ga ik niet doen, want dan ga ik er niet komen, zo eenvoudig is dat. Ik ben rechten gaan studeren, want je kunt in je eentje advocaat zijn of een advocatenkantoor beginnen.’

Dacht u toen: ik ga hard werken en iedereen wat laten zien?

‘Ik weet niet of het een bewuste drijfveer was, maar ik wilde wel iets bereiken.’

Ik las dat die houding ook te maken had met uw grootvader, die veertig jaar na de afschaffing van de slavernij is geboren. Hij droeg uit: we zijn vrij, we kunnen nu alles, maak daar gebruik van.

‘Dat gaf hij mee aan mijn vader en die heeft het in versterkte mate aan zijn kinderen meegegeven. Mijn opa had ook het idee dat wit per definitie goed was, zo geïndoctrineerd was hij door de koloniale tijd en het slavernijverleden. Toen mijn vader advocaat in Nederland werd en mijn opa begreep dat hij witte verdachten bijstond, was hij stomverbaasd: dat ze bestonden én dat ze terechtstonden.’

Uw vader leerde u zelfbeheersing. Wat was er volgens hem zo goed aan geen emoties tonen?

‘Het was de basis van de opvoeding en toen ik de advocatuur inging, kreeg ik het nog eens extra mee. Het idee was: met onze achtergrond zul je in situaties komen waarbij je op de proef wordt gesteld en als je je laat gaan, ben je afgeschreven. Dan zeggen mensen: ‘Kijk, daar heb je die agressieveling, die schreeuwlelijk.’ Dan krijg je een naam die je niet verdient en wordt alles wat je doet uitvergroot.’

Gerald Roethof Beeld Eva Roefs

Dat is bij witte advocaten anders?

‘Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat mijn vader mij heeft gewaarschuwd en dat ik het wijze woorden vond. U bent begonnen met Angela de Jong, Youp, Twitter. De vraag is: als ik in de rechtszaal sta, ben ik dan confronterender dan de gemiddelde advocaat? Ben ik gevoellozer richting nabestaanden bij een levensdelict? Als je er objectief naar kijkt, kun je beide vragen honderd procent met ‘nee’ beantwoorden. Toch zijn er weinig advocaten over wie zo negatief wordt gesproken.’

Dat viel mij dus ook op.

‘De maatschappij mag invullen waardoor dat komt.’

Wat is uw antwoord?

‘Ik hoef die vraag niet te beantwoorden.’

U suggereert wel iets.

‘Nee, ik suggereer niets. Ik stel alleen de vraag: waar komt het door?’

U bedoelt: het komt door uw achtergrond. Want daar hadden we het over.

‘Ik weet het niet, ik heb er geen onderzoek naar gedaan.’

U bent moeilijk peilbaar, u heeft een beetje een pokerface. Dat heeft u vast vaker gehoord?

‘Klopt.’

Speelt dat ook een rol in het beeld van...

‘Die enge Roethof?’, vraagt hij lachend. Dan, weer serieus: ‘Ik heb er geen problemen mee dat ik moeilijk peilbaar ben, integendeel. Privé is het anders, maar in professionele situaties hoeft niemand te weten wat me wel of niet raakt. Ik vind emotioneel worden, boos worden, je laten gaan, een teken van zwakte.’

Hij heeft zijn houding intensief kunnen oefenen. Hij vertelt hoe vijf hypotheekverstrekkers hem in 2003 geld wilden lenen voor het pand aan de Ceintuurbaan, maar vier ervan hem met een smoesje de deur uitwerkten toen ze hem in levenden lijve ontmoetten. Jarenlang werd hij ook door de politie staande gehouden vanwege de combinatie dure auto, bruine man. Toen hij in 2008 in Zuidoost weigerde zijn auto zonder geldige reden te laten doorzoeken, kreeg hij pepperspray in zijn gezicht.

Sinds hij bekend is, wordt hij meer met rust gelaten. Tegenwoordig merkt hij hooguit dat agenten al rijdend zijn kenteken checken en ervandoor gaan als ze zijn naam herkennen. ‘Ik heb een credo’, zegt hij opgewekt. ‘What doesn’t kill you, makes you stronger.’ Dat, plus keihard werken, heeft hem gebracht waar hij is. ‘Je kunt alles bereiken’, zou hij willen zeggen tegen de mensen die het tegenovergestelde denken. ‘Je moet wel harder werken.’

U heeft harder gewerkt dan anderen?

‘Honderd procent.’

Nog even over de zaak-Nicky Verstappen. In NRC heeft u gezegd dat uw zus Mildred, televisiemaker, u heeft geadviseerd meer empathie voor de nabestaanden te tonen. Heeft u zich daar wél iets van aangetrokken?

‘Ja, volgens mij zit zij op Twitter en ze is iets gevoeliger voor kritiek dan ik. Ik denk dat ze een punt heeft. Ze weet wie ik ben en ook dat ik niet zo ongevoelig ben, maar ze kent beter dan ik de kracht van vertekende beelden in de media. Ze weet ook hoe je die kunt wegnemen.’

Heeft u iets met haar adviezen gedaan?

‘Ik weeg ze en als ik het ermee eens ben, doe ik er iets mee. Soms beperkt, maar wel zo dat het negatieve geluid over mij wat kan worden weggenomen, zonder mijn eigen standpunt en persoon te verloochenen.’

Ruim vijftien jaar geleden heeft u een maand in coma gelegen nadat u een kippenbotje doorslikte dat uw slokdarm openscheurde.

‘De artsen vreesden met grote vreze voor mijn leven. Ze hadden me afgeschreven.’

Toen u weer bijkwam heeft u een mooie auto en een huis in Vinkeveen aangeschaft.

‘Ik dacht: wat heb ik aan geld op de bank als ik straks dood ben? Liever leuke dingen doen, dus ik heb een cabriolet en een huis aan het water gekocht.’

En u nam zich voor...

Lachend: ‘Om minder te werken.’

En meer tijd door te brengen met uw twee dochters en andere dierbaren. Dat is niet helemaal gelukt, toch?

‘Over mijn familieleven praat ik niet, maar het komt hierop neer: het minder werken is tijdelijk geweest, misschien drie maanden. Ik vind mijn werk leuk.’

Er zijn mensen voor wie zo’n ernstige ervaring levensveranderend is. Dat heeft u minder?

‘Ik heb gemerkt hoe makkelijk je er niet meer kunt zijn. Elke dag dat ik opsta is een zegen, ik meen het echt. Ik geniet van de mensen om me heen en van mijn werk, misschien zet ik me daarom nog wel meer in voor mijn cliënten. Ik waardeer het leven, omdat ik weet dat het geen vanzelfsprekendheid is.’