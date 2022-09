Dat balsemen: lang heb ik me daar iets symbolisch bij voorgesteld, maar het is een ontluisterend procedé

Bij een postkantoor annex tijdschriftenboer stond ik in de rij toen er een vrouw binnenkwam die met een hartgrondig ‘Wat een tyfusweer’ haar natte paraplu inklapte. Het was een paraplu met katten en honden erop, ongetwijfeld een guitige verwijzing naar de Engelse uitdrukking ‘It’s raining cats and dogs’.

‘Mogge, schoonheid’, zei de tijdschriftenboer. Hij had mij net óók al met ‘schoonheid’ aangesproken. Sommige mannen doen dat bij elke vrouw, onder het motto ‘baat het niet dan schaadt het niet’. Ik ken ook een viskraam waar het personeel de voltallige clientèle aanspreekt met ‘buurvrouw’ en ‘buurman’, en bij de bakker noemen ze iedereen ‘schat’. Het is nogal gratuit, maar wel gezellig.

De vrouw met de paraplu was trouwens inderdaad mooi. Ze liep tegen de vijftig, maar had nog een grote bos springerig zwart haar, een slank figuur en een expressief, mediterraan gezicht met rood gestifte lippen. Ze leek net een flamenco-danseres op zo’n Spaanse ansichtkaart van vroeger. (Die hadden jurkjes aan van echt borduurwerk. De jongetjes uit mijn klas pulkten dat borduursel eraf om te kijken wat eronder zat. Pure heiligschennis.)

‘Moet je kijken wat een achenebbisj-bloemen’, zei de vrouw met de paraplu. Ze stak een bosje inderdaad nogal schamele rozen de lucht in. ‘Nergens behoorlijke bloemen te krijgen. Komt allemaal door die dooie Queen natuurlijk. Alle goeie bloemen zijn opgekocht door Engeland.’

Zou het waar zijn? Zeker, de Britten gaan nogal tekeer met hun postume bloemenhulde. Ik zag zelfs een foto voorbij komen van het Holocaustmonument in Hyde Park, overdekt met bloemen, kaarten en kindertekeningen voor de Britse koningin. Lief bedoeld, ongetwijfeld, maar nogal toondoof om de vreedzame dood van een stokoude, tot op het merg bevoorrechte vrouw op één hoop te gooien met het gruwelijke lot van zes miljoen Joden.

‘Is ze nou eindelijk begraven?’ verzuchtte de vrouw met de achenebbisj-bloemen. ‘Dat is toch niet normaal, dat gesol met zo’n lijk?’ Het heeft inderdaad iets ouderwets, barbaars misschien wel, om een dode tien dagen boven de grond te bewaren. Dat balsemen ook: lang heb ik me daar iets symbolisch bij voorgesteld, een likje zalf hier en daar, handjes vouwen en dichttimmeren die kist, maar door de weergaloze serie Six feet under zijn me de schellen van de ogen gevallen. Balsemen is een ontluisterend procedé, een soort Dokter Bibber voor zeer gevorderden, met plassen bloed en echte, lillende organen.

‘Ja’, vervolgde de vrouw met de bloemen. ‘En nou krijgen ze die Charles. Moet dat een koning voorstellen? Die stumper kan elk moment omvallen. Ik zeg je, die haalt de vijf jaar niet. En dan zitten wij wéér zonder behoorlijke bloemen.’