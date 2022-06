Dankzij ‘trending zoekopdrachten’ heb ik gegoogeld wat er met Mariska Bauer is gebeurd

Wat hebben ‘opening Lidl Dronten’, ‘Call of Duty: Modern Warfare 2’, ‘ethetrium bitcoin koers’, ‘ongeluk Donny Roelvink’ en ‘Gerard Joling’ gemeenschappelijk? Juist: op het moment dat ik deze regel tik, zijn dat de populairste Nederlandse zoekopdrachten op Google. Tot voor kort zag ik bij het googelen alleen mijn eigen zoekopdrachten. Die vormden vaak interessante lijsten, maar dat vinden meer mensen van de onderwerpen die ze zelf googelen.

Ik weet niet meer precies wanneer ik ontdekte dat er midden op het startscherm van de Samsung die door mijn werkgever wordt beheerd een balkje van Google zit waarop je ook zoekopdrachten kunt intikken. Het was in elk geval maanden nadat ik die telefoon had gekregen. Toen ik daar voor het eerst iets op intikte, verscheen ‘Mariska Bauer ziek’.

Ik vroeg aan mijn puberdochter: ‘Heb jij op mijn telefoon Mariska Bauer gegoogeld?’ ‘Nee, ik ken alleen Frans Bauer en die zou ik nooit googelen.’ Ik keek nog eens goed naar dat schermpje en sprak mezelf vermanend toe: ‘Digibeet! Het staat er verdomme boven: ‘trending zoekopdrachten’.’

Sindsdien zoek ik naar de mooiste combinaties van trending zoekopdrachten. Twee weken terug ontstond er een combinatie waarin volgens mij alles terugkomt wat essentieel is: ‘Assasin’s Creed’, ‘Frans Bauer haartransplantatie’, ‘aex koersen’, ‘’Louis van Gaal’ en ‘rdw kenteken’.

Vorige week dinsdagochtend stonden de sterren ook prachtig: ‘renteverhoging’, ‘just eat takeaway koers’, ‘burak yilmaz fortuna sittard’, ‘Post Malone’ en ‘nieuwe regels mekka bedevaart’. De woensdagochtend begon even fraai: ‘muziekfeest waalwijk gratis drank’ ‘mustang mach-E’, ‘leontine ruiters kapsel’, ‘ryan air stakingen’, ‘daghoroscoop’.

Dankzij ‘trending zoekopdrachten’ heb ik ontdekt dat ik van videogames even weinig weet als van aandelenkoersen. Om mijn persoonlijke, door Google opgewekte nieuwsgierigheid te bevredigen, heb ik gegoogeld wat er met Mariska Bauer is gebeurd. Ze is begin dit jaar getroffen door een herseninfarct, maar het gaat gelukkig heel goed met haar en binnenkort is ze weer de oude.