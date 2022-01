Dankzij het schandaal kan het publiek opgelucht ademhalen

Op 17 december 1994 publiceerde de socioloog Abram de Swaan in Trouw een nog altijd inzichtelijk essay over het schandaal. Om te beginnen stelt hij dat de schandaalpers – en alle pers is schandaalpers geworden, alleen de gradaties verschillen – en de opkomst van de democratie samengaan. Om gekozen te worden diende een politicus allereerst bekendheid te vergaren en zo komt De Swaan op de definitie van roem: de ‘volkomen belangeloze en gratuite interesse’ in een persoon.

Het publiek dat gratuite interesse weet op te brengen voor een ander en zo medeverantwoordelijk is voor diens roem, die steeds meer gratuite interesse tot gevolg heeft, begint echter op een gegeven moment afgunst te voelen: waarom richt die interesse zich niet op mij? Ben ik dan zo oninteressant? Het is de bewondering die een uitweg biedt; bewondering, aldus De Swaan, is namelijk niets dan ‘gedomesticeerde afgunst’.

Die gedomesticeerde afgunst is instabiel, de oude, onversneden afgunst blijft smeulen en kan altijd weer ontbranden, waarbij het schandaal een helpende hand biedt. Zij die dankzij onze belangeloze interesse tot grote hoogten zijn gestegen (beroemdheden) komen namelijk door het schandaal ten val, waardoor het publiek opgelucht kan ademhalen: de bewonderde bleek slechts een verwerpelijk sujet.

Het schandaal biedt het publiek vervolgens ook de mogelijkheid zich heldhaftig te tonen of te voelen. De Swaan noemt het voorbeeld van het schandaal rond Aantjes, een CDA-politicus die in de jaren zeventig ten val kwam omdat hij lid van de Germaansche SS was geweest.

Hoe onveranderlijk de machinerie van het schandaal is en de behoefte van de massa eraan – de belangrijkste functie van de pers is om in die behoefte te voorzien – bleek weer eens verleden week toen half Nederland opgewonden sprak over enkele gevallen populaire helden.

Ook werd eens te meer duidelijk dat reëel bestaande rechtvaardigheid slechts gedomesticeerd sadisme is.