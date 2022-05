Dankzij de premier van Nederland is sms’en helemaal terug

Bijna 22 jaar geleden kreeg ik van de buitenlandredactie van de Volkskrant in gebiedende wijs te horen dat ik een mobiele telefoon moest kopen. Ik was de enige correspondent die er geen had, en ze konden me niet bereiken als ik niet thuis was. Ik wierp tegen dat tot medio 1995 geen enkele correspondent kon worden bereikt als die niet thuis was. Ze moesten erom lachen. Al in de eerste week dat ik met een Nokia uit het jaar 2000 rondliep, werd ik uit een fijn Boekarests restaurant weggebeld. Niet lang daarna verscheen op het schermpje van die Nokia een envelopje. Minstens acht maanden verstreken, tot op een avond de 10-jarige zoon van Roemeense vrienden mij liet zien wat er achter dat envelopje schuilging: een stuk of dertig ongeopende tekstberichten, de meeste van de buitenlandredactie (‘Kun je terugbellen?’ ‘Waarom neem je je telefoon niet op?’ ‘Heb je tijd voor een kadertje?’). Dat was mijn introductie in de wereld van de Short Message Service.

Toen brak het tijdperk van de smartphone aan, toen gingen mensen klagen als je geen WhatsApp had, toen werd sms’en op een Nokia iets wat alleen opa nog deed, toen kwamen de jaren dat smartphonebezitters louter nog sms’jes van de GGD kregen en 10-jarigen het woord sms niet meer kenden. Je kon ze wijsmaken dat het stond voor Sommige Mensen Snurken.

En nu is sms’en helemaal terug. Dankzij de premier van Nederland haalde het meervoud veelvuldig het nieuws. Nog mooier: sms’en op een Nokia is omarmd door een digitale back-to-basicbeweging. De leden kiezen even bewust voor sms’en als fotografen voor zwart-wit en bands voor gitaar, bas en drums. Voor de gein opende ik het sms-icoontje op de rotsmartphone. Ik vond, alsof de duvel met een tijdmachine speelde, minstens tien ongeopende tekstberichten. Dat 10-jarige jongetje dat mijn eerste sms’jes opende is nu 31.