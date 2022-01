Dankzij corona kregen we de beste bordesscène ooit. Eerst leek het op een generale repetitie van de eindmusical van groep 8, daarna op een ongeoefende flashmob. Het beeld schreeuwde om een synchroon dansje. Voetje naar links, voetje naar rechts, armpjes in de lucht. Dan uit één mond de yell, want die is er: ‘Óóóómzien naar elkaar, voorúúúítkijken naar de toekomst’.

Kon niet natuurlijk, vrolijkheid zou ongepast zijn geweest. Het was de dag om met zorgelijke blik te spreken van grote opgaven en fikse uitdagingen, in het besef dat wij er alvast geen enkel vertrouwen in hebben. Niet in dat omzien, niet in de toekomst, niet in hen.

Zeer begrijpelijk allemaal. Toch moest ik even zuchten toen Nieuwsuur diezelfde avond, terwijl de kersverse bewindslieden hun nieuwe kantoor nog zochten, al met waarderingscijfers kwam. Hadden ze niet een paar daagjes de tijd moeten krijgen om ons vies tegen te vallen?