Dank Outlook, voor de quasipersoonlijke antwoorden: ‘Het spijt me dat te horen’, ‘Zorg goed voor jezelf’

Er was een tijd waarin je aan de manier waarop iemand de aanhef ‘Beste’ op briefpapier had gekrast al iets persoonlijks kon aflezen. Tegenwoordig is ‘Beste’ een quasipersoonlijke aanhef. Het wordt aan één stuk door gebruikt door commerciële partijen die je voornaam afleiden uit je mailadres. ‘Beste Olaf, wist je dat groene smoothies nog lekkerder zijn met een groen bubbelrietje van RietjeXL?’ ‘Beste Olaf, wist je dat Corendon klanten op vliegvelden nu ook bijstaat met ecologische zuurstoftanks?’ Die vragen worden op identieke wijze gesteld aan Beste Rob en Beste Marieke.

Op LinkedIn, waar ik per ongeluk verzeild raakte, kun je berichten met één muisklik quasipersoonlijk beantwoorden. Als iemand met de naam Kees mij een ‘Beste Olaf’-bericht stuurt, klik ik op ‘Vriendelijk bedankt Kees’ en klaar is Kees. Komt het bericht van Hossein, dan staat het antwoord ‘Vriendelijk bedank Hossein’ klaar.

Een lezer van deze rubriek schreef me over de nieuwe laptop die zijn vriendin van haar werkgever had gekregen. Als ze daarop een e-mail ontvangt in Outlook, krijgt ze meteen suggesties voor quasipersoonlijke antwoorden: ‘Bedankt voor het laten weten’, ‘Het spijt me dat te horen’, ‘Zorg goed voor jezelf’ en meer. Een chef die op een dag tien ziekmeldingen per mail krijgt, hoeft alleen maar tien keer ‘Het spijt met me dat te horen’ of ‘Zorg goed voor jezelf’ aan te klikken. Het enige waar je nog op moet letten, is dat je niet het verkeerde quasipersoonlijke antwoord aanklikt. Als iemand meldt dat hij net vader is geworden van een gezonde drieling, misstaat ‘Het spijt me dat te horen’. Toepasselijker is dan ‘Zorg goed voor jezelf’.

In de communistische tijd bestond in Oost-Europa het gezegde: ‘Wij doen alsof we werken en zij doen alsof ze ons betalen.’ In het digitale prachttijdperk geldt: ‘Wij doen alsof we mensen persoonlijk aanschrijven en zij doen alsof ze ons persoonlijk antwoorden.’