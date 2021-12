Dan maar geen oudejaarsconference door Guido Weijers

Guido Weijers Beeld Ivo van der Bent

Noem hem een trendsetter of early adopter, maar Guido Weijers (44) was de eerste die ergens halverwege november besloot géén oudejaarsconference te doen. Toen de besmettingen in fluks tempo stegen en theaters en bioscopen in eerste instantie nog gespaard werden van maatregelen, wierp Weijers al de handdoek in de ring. Ja, hij had al een pagina of dertig aan materiaal klaar, genoeg voor anderhalf uur. Maar niet weer dit.

Niet nóg zo’n jaar met dat geëmmer van halve bezetting, geen bezetting of Zoom-optredens. Dat weten we nog van vorig jaar. ‘Eerst mag het in een volle zaal. Dan mag het op anderhalve meter. Dan mag er maximaal honderd man binnen. Dan dertig. En uiteindelijk sta je voor vijftien eigen medewerkers te spelen. Dat voelt toch als fietsen met een lekke band... Zo werkt humor niet. Voor humor heb je een groep nodig. En als er geen groep is, heb ik geen werk.’ Dus op het moment dat er nog enigszins controle was, greep hij de stekker en trok die eruit. ‘Dat geeft mij wel de illusie dat ik het uit vrije wil heb gedaan.’

Toch heeft de pandemie Weijers ook wat moois opgeleverd. ‘Ik zit twintig jaar in het vak, maar het afgelopen jaar heb ik voor het eerst opgetreden voor nul mensen in de zaal en via een camera een webinar gegeven. Ik heb voor louter scholieren gestaan omdat scholieren wel het theater in mochten en gewoon publiek niet. Van dat soort dingen word ik niet alleen blij, maar ook als artiest word ik er echt beter van. Het zet me weer met beide benen op de grond. Omdat ik volledig uit mijn comfortzone word geschopt. Die scholieren weten niet wie ik ben, daar moet ik echt helemaal op nul beginnen.’

Hij leerde dat wanneer je alle tierlantijn en alle show rondom comedy weghaalt, er iets puurs en waars overblijft: talent en een goed verhaal. ‘Dat is wat corona mij heeft gebracht: terug naar de basis.’ De basis is onaangekondigd een comedyclub binnenstappen en een kwartier optreden, zoals hij laatst deed. En de basis is ook het uitgangspunt voor de nieuwe Amazon-serie Comedy Club: comedian, microfoon, zaal met mensen en verder zoek je het maar uit. Eén fragment, waarin Weijers zich afvraagt wat ‘kwaliteit van leven’ is, ging alvast viral. De video van 44 seconden op zijn Instagram-pagina werd tot nu toe al ruim 90 duizend keer bekeken. Dat zijn heel veel volle zalen.