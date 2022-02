Daar ligt dan vader. Daar ligt een tijdperk. In het moslimhoekje van een katholiek kerkhof

Na het overlijden van zijn vader, gastarbeider van het eerste uur, beschouwt schrijver Mohammed Benzakour tweewekelijks de laatste jaren van diens leven – de ouderdom en de pijnlijkheden, de gebreken, het vrolijke en het absurde, de herinneringen en de nostalgie.

En daar zakt de kist in de grond.

Boven ons een druilerig hemeldak waardoorheen zich een slap zonnetje wurmt.

In een kring kijken we toe hoe zes jongemannen met touwen de kist neerlaten. Geen sinecure, vader weegt rond de negentig kilo en woog in zijn gezonde jaren zelfs over de honderd. De kist laten zakken doen ze met opvallend veel enthousiasme. Twee hebben hun jurk opgestroopt en vakkundig bij het middel vastgesnoerd. Blubberzand en jurk zijn in dit land geen goede combinatie.

Ik wacht op het moment dat ik in tranen uitbarst, maar die blijven achterwege. In plaats daarvan krijg ik een bijzondere belangstelling voor het schoeisel. Ik sla de sportgympies gade van neven en ooms die ik een half leven heb gezien noch gemist. Een begrafenis is een reünie voor mensen die mekaar niet direct liggen. De imam, een jonge pief met blauwwitte Nike-sneakers, is ook duidelijk bij de lurven gegrepen door de tijdgeest. Aan zijn kin een strak gemillimeterd baardje en op zijn hoofd een rond zwart petje. Hij ratelt een serie smeekbedes af in een tempo waar Max Verstappen jaloers op zou zijn. Overigens zijn het beslist benijdenswaardige dingen die hij mijn vader toewenst.

De vrouwen staan in een kluitje een stuk verderop toe te kijken. Zij mogen er niet bij staan, zegt de traditie. Zij zijn te emotioneel en gaan hard krijsen en daar zit niemand op te wachten, de dode het minst.

De kist heeft nu de bodem bereikt. Een vochtige, Hollandse bodem. Vandaag ben ik getuige van een van de vele verrassingen die dit leven voor ons in petto heeft: zijn hele leven was vader voorbestemd om te eindigen in de hete, droge aardbodem van zijn geboortedorp in Noord-Marokko. Naast moeder. Maar vandaag zakt hij in de klamme kleigrond van Bergen op Zoom.

65 jaar onafscheidelijk samen, dag in dag uit, en dan op het laatst uit elkaar gerukt, met een zee en een continent tussen hen in.

Zijn hele leven heeft vader braaf de uitvaartpremie betaald van bank Chaabi, waarin alles was gegarandeerd, wassing, kist, koeling, vliegticket, ambulancevervoer tot aan het kerkhof in zijn door bergen omringde geboortedorp. Maar hij eindigt in de grond van Bergen op Zoom, waar geen berg te bekennen is. Waarom? Vanwege corona heeft Marokko alle vliegverkeer stopgezet.

Als de imam is uitgerateld en het laatste ‘amen’ in koor opklinkt, beent mijn broer zijn richting op en drukt ‘m stiekem-opzichtig een 50 euro-briefje in de hand, dat de geestelijke, zoals de etiquette voorschrijft, vriendelijk weigert maar vervolgens genoeglijk aanneemt.

Daar ligt dan vader. Daar ligt een tijdperk. In het moslimhoekje van een katholiek kerkhof, onder een miezerig hoopje gewijd zand. De zerk moet nog besteld. Multicultureel samensterven is de kroning van multicultureel samenleven.