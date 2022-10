Mijn jongste zoon wil rijk worden. ‘Kom je hier wat te kort soms?’, smaal ik geregeld, en dan lacht hij minzaam: nee hoor. Maar met ‘rijk’ bedoelt hij: écht rijk. Rijk genoeg om een topvoetballer te kopen. (Ik zag die voetballer al voor me, bij ons aan tafel. Tijdens het doorgeven van de aardappels zou hij vast met schorre stem gaan zitten klagen over ‘aangeschoten hands’ of ‘je geeft je voor de volle 200 procent en dan zie je toch die droom instorten’, verschrikkelijk, en dan moest ik zeker ook nog elke dag vlaflip maken om hem te troosten.)

Mijn zoon schreef zich, met het oog op die rijkdom, na zijn eindexamen in voor de studie economie. Tja. ‘Ik vind het helemaal niet leuk’, zei hij na de eerste dag college ontgoocheld. En na de tweede dag: ‘Nee, dit is echt niks voor mij. Ik neem toch maar een tussenjaar.’ Nou ja, we konden nog flink wat van het collegegeld terugkrijgen, en hij is 18, dus wat doe je eraan?

Het ‘tussenjaar’ bleek zich vooral ’s nachts af te spelen, met ontbijten om 4 uur ’s middags en: ‘Mama, wil jij een driedubbele uitsmijter voor me maken, dat kun jij zo goed, en... wat? Nee, ik kan de afwas nu niet uitruimen, ze staan buiten op me te wachten. Ik stuur je zo nog een tikkie voor dat patatje van gisteren. Doei, mam!’

Na een paar weken, toen ik van ergernis alleen nog maar kon sissen en blazen naar die bekaterde slungel in onderbroek, zei hij opeens: ‘Ik heb een baantje. Als ober in een eetcafé.’ Hard gelach. Ober, hij? De luiste persoon op aarde? ‘Schenk dan eerst míj maar eens een borrel in’, zei ik. Maar hij was al weg.

‘Hoe was het?’, vroeg ik de volgende dag. ‘Best leuk’, antwoordde hij. ‘Ik ga vanavond weer. En morgen en overmorgen ook.’ Kijken hoe lang hij dat volhoudt, dacht ik hoofdschuddend. Maar sindsdien woont hij in dat café. Hij eet er ook. Misschien sláápt hij er zelfs wel.

Van de week ben ik in dat café gaan zitten. Daar liep mijn zoon rond, drie volle borden virtuoos balancerend op zijn arm. Ontspannen noteerde hij vervolgens de bestelling van een vijftienkoppig gezelschap Amerikanen. ‘May I recommend the Pomerol with your duck breast?’ Zo zwierig had hij naar míj al zeker 15 jaar niet geglimlacht. ‘Hij krijgt de grootste fooien’, verklaarde een collega met ontzag.

Ik zie hem dus niet zo vaak meer. Maar rijk dat hij wordt! Steenrijk. Als hij nou maar geen voetballer koopt, want vlaflip stuit me tegen de borst.