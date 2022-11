‘Heeft u even een momentje,’ vroeg de man, en ik dacht dat hij mij een ideologie wilde verkopen, wat ik raar vond, want we stonden midden op de heide. Het bleek erom te gaan dat ik even moesten wachten, want zijn zoontje moest een heuveltje af mountainbiken. De moeder stond beneden te filmen. En ja hoor, hij fietste en alles ging goed.

‘Core memory created!’ riep de vader. Het begrip ‘core memory’ komt uit de Pixarfilm Inside out; het is een belangrijk moment uit je jeugd dat je je helder herinnert. Bijvoorbeeld dat je van een heuveltje affietste op je nieuwe fiets – alleen kun je natuurlijk niet afdwingen wat helder blijft hangen. Misschien blijkt het moment dat het jongetje de Brinta op de hond liet vallen wel veel belangrijker.

Ik weet eerlijk gezegd niet of de vader ‘core memory created’ serieus bedoelde, of juist ironisch. Of dat het ooit ironisch was begonnen maar nu toch serieus geworden was.