Compromis of wachten op de ideale man?

Ik heb voornamelijk relaties gehad met mannen die een stuk ouder waren dan ik. Met hen verkeerde ik op hetzelfde niveau qua intelligentie en op mentaal, emotioneel, communicatief en spiritueel vlak. Dat is altijd goed gegaan, totdat ik sinds kort ben gaan denken aan het krijgen van kinderen. Met daten merk ik dat dit voor mannen van 50-plus een no-go is. Jongere mannen staan er wel voor open, maar zij raken mij niet. Moet ik een compromis sluiten? Of moet ik hopen dat mijn ‘ideale man’ ergens rondloopt en dat mijn tijd nog komt? Vrouw (38), naam bij redactie bekend

Ga voor gemiddeld

Je hebt van je 18de tot nu gebruikgemaakt van je jeugd om oudere en rijkere mannen te daten. Mijn advies: ga voor een gemiddelde man van je eigen leeftijd. Je loopt rond met het idee dat je het recht hebt op een bepaalde man en daarmee ben je waarschijnlijk een goede gemiddelde man misgelopen. Ralph Steele (44), Almere

Verlepter

Een 50-plusser weet doorgaans dat het compromis het enige juiste is. En net als u (v) zijn er ook vroegwijze en op genoemde vlakken begaafde jongere mannen. Zoek er gewoon eentje uit die al wat verlepter is. Etwin Grootscholten (52), Den Hoorn (ZH), bonusvader

Belegen hunk

Je hebt hier tegenwoordig helemaal geen jonge of ideale man voor nodig. Voor je ’t weet maakt een belegen hunk, die als een blok voor jou en het bonusvaderschap zal vallen, jouw kersverse gezinnetje compleet. Jochem Hoogesteijn (26), Amsterdam

Niet alles in één persoon

U kunt bij vele mensen terecht voor allerlei vlakken van het leven, u – en hij ook – wordt gelukkiger als u niet alles in die ene persoon zoekt. Marcel Gerrits Jans (59), Groningen

Compromis

De ideale man bestaat niet. De ideale vrouw evenmin. Uw ideale man loopt ergens rond in Utopia, dat blijft hij doen. Blijft over: een compromis sluiten. De kunst is om er een te sluiten dat niet als compromis voelt. Kinderen zijn zo’n compromis. Doorgaans zijn ze een verrijking. Jos van Eijndhoven (70), Liempde

Breder kijken

Er zijn ook mannen boven de 50 die nog een gezin willen stichten. Staan ook zo op de datingsites. Wedden dat de mailbox hier overstroomt van 50+-mannen die wel vader willen worden? Ik zou iets breder kijken – wellicht komt toch een man die jonger is in aanmerking voor de klik. Een ideale man bestaat niet. Er is altijd iets. Alexandra Weinz (54), Zutphen

In uw eentje

Moeder worden. In uw eentje. Misschien ontmoet u later een geliefde, daar hebt u alle tijd voor. De tijd die u hebt om moeder te worden, is veel korter. Velen kozen deze weg, ik ook en het is een prachtige. Marijke Brouwer (47), Groningen

Heft in eigen handen

De vraag is niet: voor welke man ga je? De vraag is: hoe graag wil je een kind? Als het antwoord is: heel graag, neem dan het heft in eigen handen en zoek een leuke donor. Heb ik ook gedaan. Na acht jaar zielsgelukkig alleen met mijn dochter kwam de liefde van mijn leven toch nog. Ik ben blij dat ik niet heb gewacht, want je weet nooit óf hij komt en wanneer en dan kan het zomaar te laat zijn. Sandra Smits (50), Amsterdam

Wacht niet op een man

Je bent 38. Wil je echt graag een kind? Vertel je oudere vriend, als je die hebt, dat je dat NU wilt. Anders: wacht niet op een man, zoek iemand die ook heel graag een kind wil, bijvoorbeeld via meerdangewenst.nl. Dan zie je later wel hoe het loopt in de liefde. Arnica Bosma (43), Utrecht, dolgelukkig met mijn dochter van 4

Over twee weken: Alleen op fietsvakantie of helemaal niet meer? Ik maak graag langeafstandsfietstochten. Mijn vrouw blijft liever thuis. In het verleden mocht ik eens in de drie jaar gaan. In de loop der jaren is zij moeilijker gaan doen. Vorig jaar kreeg ik toestemming voor een tocht van drie weken in Spanje. Door covid ging dat niet door. Dit jaar wil zij er niets van weten. Als ik toch ga, wordt het een strijd die na terugkomst nog even blijft duren, maar die daarna zeker wordt bijgelegd. We zijn 56 jaar getrouwd. Zij is 76 en goed gezond en ik ben in goede conditie en kan zo’n tocht nu nog aan. Wat te doen? Man (78), naam bij redactie bekend.