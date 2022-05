Componist en kunstenaar Sarah Neutkens: ‘Ik vind het fijn dat mijn muziek voor mij kan spreken’

Sarah Neutkens Beeld Jordi Huisman

Wie? Sarah Neutkens (23). Wat doet zij? Ze is componist, schrijver, beeldend kunstenaar en model. Waar zijn we? De Stadsschouwburg van Utrecht.

Wat belichaamt deze plek voor jou?

‘In deze schouwburg dacht ik voor het eerst: ik wil ook op zo’n plek terechtkomen. Mijn vader speelde in 2009 in De ingebeelde zieke, een voorstelling van De Utrechtse Spelen. Ik was toen best klein en mocht altijd met papa mee. Rondlopen, op het podium staan en in de orkestbak rondhangen. Dat vond ik spannend. Ik vond het zodanig leuk om een kijkje in de keuken te krijgen dat ik dacht: nou, dat wil ik ook. Het mooie aan dit gebouw is dat het licht en open is, dat de lijnen hier zo helder zijn. In mijn eigen werk hou ik ook van helderheid, ik ben niet zo van de ontzettende opsmuk. Ook dit gebouw is heel puur, het ademt.’

Hoe streef je die puurheid na in de muziek die je maakt?

‘Ik probeer altijd zo dicht mogelijk bij een idee te blijven, zonder dat ik er te veel over ga nadenken. Als het een goed idee is, blijft het lang in mijn hoofd hangen en dan probeer ik het in één keer te maken. Als ik niet onmiddellijk bij de essentie van het idee kan komen, moet ik het weggooien. Dan moet ik helemaal opnieuw beginnen.’

Zit dat pure en essentiële ook in je kledingstijl?

‘Het grappige is dat ik enorm hou van het verzamelen van mooie dingen. Dus ook in kleding heb ik de gaafste geborduurde jurken, stukken met glitters en stukken van mooie stoffen. Maar wat ik uiteindelijk aantrek, is toch het allersimpelste: zwart, een simpele broek en een trenchcoat. Voor mij is het een soort workwear. Dat is heel jammer, maar aan de andere kant is het gewoon fijn om één simpele outfit te hebben die altijd werkt. Die bijzondere stukken bewaar ik graag om naar te kijken.’

Wat voor spullen verzamel je naast kleding?

‘Ik hou ervan om antieke meubels te verzamelen, dat vind ik fantastisch. Maar ook oud serviesgoed, sieraden, boeken, enzovoort. Ik lach soms om de verzameldrift van mijn vader: hij verzamelt mineralen. Maar eigenlijk ben ik precies zo, als ik kijk naar mijn propvolle vitrinekastje.’

Heb je het idee dat er klassieke elementen in je kledingkeuze zitten?

‘Dat denk ik niet zozeer, want ik ben ontzettend eclectisch ingesteld. In muziek hou ik bijvoorbeeld van Fleetwood Mac, De Jeugd van Tegenwoordig, Schubert – alles door elkaar. Ik weiger in genres te denken. Daarom is mijn kledingstijl misschien ook wel vrij genreloos. In mijn werk vind ik het fijn dat mijn muziek voor mij kan spreken, dat het op zichzelf staat, in plaats van dat ik daar iets op wil plakken. Al moet het natuurlijk wel esthetisch verantwoord zijn.’

Hoed

‘Deze hoed heb ik van mijn ex-vriend gekregen voor mijn verjaardag. Ik had hem al best lang op het oog en op een gegeven moment heeft hij – heel sneaky – mijn hoofdomtrek gemeten. Hij studeerde psychologie en zei dat hij een onderzoek deed waarvoor hij mijn hoofdomtrek moest weten. Uiteindelijk was dat dus voor die hoed. Verder vind ik het prettig om deze hoed te dragen als de zon schijnt, dus het is ook gewoon een erg praktisch item.’

Tatoeage

‘Zoals bij alles wat ik doe, vond ik deze tattoo gewoon mooi. Het voelde goed. Ik heb wel lang getwijfeld: iedereen in mijn omgeving heeft dat geweten en werd stilaan gek van de opties. Ikzelf ook. Ik denk dat ik misschien drie dagen voor ik ’m liet zetten op die ster uitkwam.’

Trenchcoat

‘Ik draag deze jas elke dag. Het is een herenjas, dat zie je aan de knopen. Ik heb hem gekocht in het dorpje waar ik ben opgegroeid, in een kringloopwinkeltje. Het is er fantastisch: voor 4 euro vind je er bijvoorbeeld een jas van Burberry. Ik koop nooit meer nieuwe kleren, altijd tweedehands. Het hoeft helemaal niet zo duur te zijn.’

Juwelen

‘Dit simpele armbandje en dit ringetje heb ik van mijn opa en oma gekregen. Ik verzamel sieraden, maar ben erg bang om ze kwijt te raken. Deze hoef ik gewoon nooit af te doen. Zowel het armbandje als de ring is van 14-karaats goud, dus dat slijt amper.’

Schoenen

‘Ik krijg snel blaren, in bijna alle schoenen. Wat jammer is, want er zijn veel prachtige exemplaren die ik daardoor niet kan dragen. In deze schoenen krijg ik toevallig geen blaren, dus daarom draag ik ze. Een puur praktische stijloverweging dus.’