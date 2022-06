Charmante, handige en bescheiden muzikant, in wiens studio iedereen kwam, van Ramses Shaffy tot de Rolling Stones

Frans Mijts

Op de boerderij in Nijkerk, meer specifiek de zolder van de kippenschuur (‘He-le-maal volgestouwd!’), vond Frank Jochemsen van het Nederlands Jazz Archief jaren geleden de ene na de andere muziekschat. Mastertapes van opnamen van Liesbeth List in de jaren zestig, idem van Nederlandse jazz- en popmuziekgrootheden. ‘Zo achteloos ging hij met dat materiaal om.’

‘Hij’, arrangeur, trompettist en voormalig eigenaar van de befaamde Soundpush Studio in Blaricum, leefde toen nog. Frans Mijts overleed op 12 mei, 83 jaar oud, in Laren, waar hij inmiddels woonde, na zijn tijd als op de boerderij, waar hij en zijn tweede levenspartner Jeannette zich omringd wisten door onder meer twintig Lakenvelders en vier Deense doggen.

Bij leven was Frans Mijts betrokken bij muziekgeschiedenis. Hij arrangeerde de eerste elpee van Ramses Shaffy, met de hit Sammy, was zelf een zeer verdienstelijk trompettist (Jochemsen: ‘Wat een power! Machtig hard.’) en in zijn Soundpush Studio kwam een leger aan popmuzikanten platen opnemen. Golden Earring, Tee Set, Maggie MacNeal, Jan Akkerman, Herman Brood, de reeks is oneindig.

Frans Mijts zelf vond het allemaal maar ‘gewoon’ of ‘zo zo’, in elk geval zijn eigen rol in het geheel. De achteloosheid die zich dus bijvoorbeeld uitte in het laten rondslingeren van onschatbaar materiaal had niets gespeelds, verzekeren intimi. Onder wie Paul Schuurman, zoon van de overleden technicus Jan, die op zijn beurt weer de naaste medewerker was van Mijts.

‘Ik kwam als kleine jongen al in de studio. Frans Mijts had altijd iets bescheidens over zich. Hij vond het geen prestatie, wat-ie deed. Hij maakte zijn eigen betekenis voor wat er daar gebeurde heel klein. Zijn eigen begrafenis heeft hij ook superklein gehouden.’

Radio Veronica

In Frans Mijts zat muziek, al van jongs af aan. Het kwam mooi uit dat hij op de middelbare school in Hilversum in de klas kwam te zitten bij Willem van Kooten, alias Joost den Draaijer. Die ging in de jaren zestig werken bij Radio Veronica. Mijts, van alle muziekmarkten thuis, ontwikkelde zich in die tijd tot de eerste jinglemaker van Nederland. Veronica? ‘Het station waar muziek in zit!’, was van zijn hand.

Zo kruisten de paden met Veronica-legendes nog vaker. Met de gebroeders Verweij bijvoorbeeld. Hendrik ‘Bull’ Verweij was een van de oprichters van Radio Veronica. Een zakenman die eigenlijk amper verstand had van muziek. De Verweijs bezaten dan wel de Soundpush Studio in Blaricum, maar hoe die tent een beetje draaiend moest worden gehouden?

Wijts, ook een entrepreneur maar dan eentje met wel verstand van en liefde voor muziek, nam de studio over en maakte die tot een legendarische ruimte. Paul Schuurman: ‘Frans belde op een avond mijn vader op. Mijn vader moest onmiddellijk naar de studio komen. Ter plekke zou hij wel zien voor wie.’ Bleken het de Rolling Stones te zijn. ‘Star Star is daar opgenomen’, meent Paul Schuurman te weten. De oorspronkelijke titel van dit nummer luidde trouwens Starfucker.

Sterrenregen

Zoals gezegd, de sterrenregen daalde jaren neer in Blaricum, en dan vooral op het oude dorpstheater dat tot studio was omgebouwd. De eigenaar van die studio maakte er amper woorden aan vuil. Frans Wijts was het gelukkigst als hij zelf op zijn trompet kon meespelen in het door hem opgerichte Hobby Orkest. Veel blazers, beetje bigbandstijl. Rogier van Otterloo debuteerde als dirigent voor dat orkest.

Wijts was ook een ‘charmante en vooral handige sjacheraar’, zegt een intimus die beklemtoont dat dit allerminst als een verwijt is bedoeld. Hij had handeltjes in muziekapparatuur en nog andersoortige dealtjes. De schoorsteen moest roken, ook die van het tweede huis in Frankrijk. Als er geld moest binnenkomen, zette hij snel jingles in elkaar. Dat werk betaalde goed. Zijn bedrijfje Jingletel te Nijkerk was onder meer verantwoordelijk voor ‘Heerlijk Helder Heineken’.

Voor iemand met zo’n staat van dienst voltrok het verscheiden zich in diepe stilte. Zijn achtergebleven levenspartner Jeannette (echtgenote Anita overleed veel eerder, hun dochter woont in Zweden) is daar niet boos over. Amper media-aandacht? ‘Frans is van een generatie van wie de meesten dood zijn. En hij was zo ongelooflijk bescheiden.’