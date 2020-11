Charles Corver: scheidsrechter van die ene gemiste overtreding

Charles Corver Beeld Jiri Büller

Het was een geweldige wedstrijd op 8 juli 1982, een klassieker, de halve finale van het WK in Spanje tussen West-Duitsland en Frankrijk, gewonnen door de Duitsers na 3-3 en strafschoppen. Charles Corver, destijds een van de toparbiters van de wereld, miste alleen de ernst van een vreselijke charge van de uitlopende doelman Toni Schumacher op de doorbrekende Patrick Battiston, die uiteindelijk gewond het veld verliet.

Michel Platini passte, Battiston was het snelst bij de bal, tikte die langs de keeper (en naast het doel, bleek even later), waarbij hij werd getorpedeerd door de wild uitlopende en springende Schumacher. Tegenwoordig, in tijden van de video-arbiter, was het simpel geweest, als de scheidsrechter het akkefietje had gemist. Schumacher had zonder twijfel de rode kaart gekregen. Destijds gebeurde vrijwel niets.

Battiston bleef lang bijna doodstil liggen. Hij verloor onder meer een paar tanden en en werd na een tijdje, toen een groepje boze Franse spelers zich had verzameld rond het slachtoffer, na een teken van Corver op een brancard weggedragen. Schumacher stond onbewogen klaar om het spel te hervatten met een doeltrap. In een aflevering van Andere Tijden Sport zei Corver later: ‘Voor mij was het niet meer dan een ongelukkige botsing. Ik heb me wel geërgerd aan het gedrag van Schumacher. Hij stond een beetje met de bal te goochelen zonder te informeren hoe het met Battiston gesteld was.’ Pas later zag hij de tv-beelden. ‘Als ik toen de mogelijkheid had gehad om het moment terug te zien, had ik Schumacher van het veld gestuurd.’

Charles Corver en Johan Cruijff. Beeld Hans Heus

Zo is een niet geziene overtreding het meest memorabele moment van een mooie loopbaan. Daarmee wordt Corver tekort gedaan. Hij was een eminente scheidsrechter met een formidabele loopbaan, die rond de 750 duels in het betaald voetbal omvatte. Hij leidde drie Europa Cup-finales, waaronder Liverpool - Club Brugge in 1978 op Wembley. Hij floot een eindstrijd om de wereldbeker voor clubs en hij was actief op twee WK’s en een EK. Het weekblad Voetbal International riep hem in 2000 uit tot ‘scheidsrechter van de eeuw.’

Na zijn loopbaan als scheidsrechter was hij actief in tal van commissies binnen de KNVB, Uefa en Fifa. Buiten het voetbal werkte hij veertig jaar bij Heineken, in diverse leidinggevende functies. Hij zat in meerdere besturen en was wethouder in Leidschendam-Voorburg. Corver ontving meerdere onderscheidingen voor zijn inspanningen op en rond het veld. Maar de overtreding van Schumacher op Battiston zal nooit uit het geheugen van de wat oudere liefhebber verdwijnen, als de naam Charles Corver ter sprake komt.