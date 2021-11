Carlos Santana heeft een nieuw album: ‘Ik hoorde te weinig Santana-gitaar op de radio’

De Mexicaans-Amerikaanse gitarist werkt op Blessings and Miracles samen met de nieuwste muziekgeneratie.

Carlos Santana (74) heeft een nieuw album gemaakt, Blessings and Miracles. Het hoeveelste? Hij is zelf de tel even kwijt. ‘Meneer, ik houd dat allemaal niet zo bij, hoor. Als ik een nieuw ideetje heb of me verveel, dan bel ik naar mijn platenmaatschappij en zeg: vinden jullie ook niet dat het tijd wordt voor een nieuw album? Meestal zeggen ze dan ja.’

Leuke bijkomstigheid is het rondje interviews dat hij vervolgens mag doen ter promotie van zijn nieuwe muziek. ‘Ik speel al meer dan vijftig jaar in de grootste zalen en arena’s. Die concerten zijn waarom Santana bestaat. Dat is mijn lust en mijn leven. Maar daar vraagt eigenlijk nooit iemand naar. Breng ik een nieuwe plaat uit, dan belt iedereen me overal vandaan. Alsof ze er nu pas achter zijn dat Carlos Santana nog onder de levenden is. ‘Ik vind het prima, zo kom ik weer eens onder de mensen, al is dat via Zoom. Zoom, zoom zoom, u krijgt een kwartier, vraag maar.’

Goed, het worden twintig minuten waarin V de gitarist vijf vragen kan stellen.

Hoe is het met uw gezondheid?

‘Uitstekend. Ik zit lekker in de zon in Las Vegas, waar ik me voorbereid op een maandenlange residentie in het House Of Blues-theater. Eindelijk kan het allemaal weer beginnen, en wat heb ik ernaar gesnakt. Man, man, man, ik verveelde me dood tijdens de pandemie. Dan zette ik de radio aan en dacht ik: volgens mij mag er best wel weer eens een Santana-gitaar worden gehoord. Ik oefen niet voor niets nog steeds dagelijks op mijn Paul Reed Smith. Maar ja, ik weet wel wat ik zelf mooi vind, dat is al vijftig jaar dezelfde mengvorm van latin, rock en vurige gitaren. Daarvoor komen jullie naar mijn concerten. Maar wat wil de radio? Dat is ieder jaar weer anders.’

Hoe is Blessings and Miracles tot stand gekomen?

‘Ik ben wat gaan rondbellen en heb een denktank geformeerd. Ik zei tegen ze: jongens, ik weet niet wat er allemaal speelt in de popmuziek. Bedenken jullie nu eens een stel sterren van dit moment die het leuk vinden om samen met mij een liedje op te nemen. Ze kwamen met namen die me niets zeiden. Chris Stapleton? Nooit van gehoord, maar oké, dan bellen we hem. Hij is dus een van de grootste nieuwe countrysterren nu, en hij stuurde bijna per kerende post een geweldig liedje, Joy. Zo makkelijk ging het met iedereen eigenlijk. Natuurlijk had ik wel van Metallica gehoord, maar dat Kirk Hammett niet alleen een geweldig gitarist is, maar ook een fijne dude, wist ik niet.

‘Wel heel gek dat ik met geen van de artiesten samen in de studio ben geweest, door covid-19 was dat onmogelijk. Iedereen stuurde zijn bijdrage en dan ging ik er in mijn studio mee aan de slag. Best vreemd, zo’n zoom, zoom, zoom-plaat.’

Carlos Santana Beeld Jay Blakesberg

Een van de oudgedienden op het album is Steve Winwood. Waarom zingt hij het aloude A Whiter Shade of Pale?

‘Omdat niemand dat zo mooi kan als Stevie. Ik heb de laatste tijd, net als iedereen, veel aan de dood moeten denken. Die waart helaas ook rond op dit album. Chick Corea stuurde me zijn nummer vlak voordat hij vertrok naar het volgende niveau van zijn bestaan. En ik moest heel veel aan mijn moeder denken, die tien jaar geleden overleed en gelukkig de pandemie niet hoefde mee te maken. Haar favoriete liedje was A Whiter Shade of Pale, dat zong ze vaak thuis. Steve Winwood durfde het wel aan, en ik kreeg echt tranen in mijn ogen toen ik zijn versie hoorde. Hij zingt het nog mooier dan Gary Brooker destijds.’

Song for Cindy is zo’n oude klassieke gitaarballad als die waar u in de jaren zeventig patent op had. Heeft u die geschreven voor uw echtgenote Cindy Blackman Santana?

‘Ja, we zijn nu twaalf jaar getrouwd en ze is ook drummer in mijn band. Ze is het anker in mijn leven. Vroeger was mijn moeder dat, maar nu zorgt Cindy ervoor dat ik geen rare dingen doe met bepaalde middelen. Als ik haar niet ontmoet had, was het slecht met me afgelopen. Ze houdt me fit, en van de drank af. Drugs heb ik overigens nooit gebruikt hoor, tenminste, geen synthetische. Ik zweer bij puur natuur. Wiet en mescaline van de peyote (een Mexicaanse cactus, red.), geen pillen.’

U werd in 1969 beroemd dankzij uw optreden op Woodstock. Wat herinnert u zich ervan?

‘Dat ik doodsbenauwd was voor 150 duizend man publiek voor me, wat een nieuwe ervaring was voor mij als 22-jarige. En dat ik high was van de mescaline die ik van Jerry Garcia van The Grateful Dead had gekregen. Een wondermiddel dat ik te vaak zou gebruiken. Maar hé, ik ben er nog en voel me beter dan ooit.’