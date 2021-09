Cannabis van de dopinglijst? Ik verheug me alvast

Hasj en wiet horen niet op de dopinglijst omdat je er niet beter van gaat sporten. Niet sporten, dat ga je ervan, zeg ik als ervaringsdeskundige. Voor de vaste clientèle van de coffeeshop is een potje backgammon het hoogst haalbare.

De Amerikaanse onderzoeksjournalist Josiah Hesse heeft andere ervaringen. Hij beweert stukken harder te rennen sinds hij cannabis gebruikt. Gesprekken met topsporters leerden hem dat velen van hen dat allang doen, vooral om stress en pijn te onderdrukken. Hesse verwacht, schreef deze krant, ‘dat sporters massaal gaan experimenteren als cannabisgebruik ook tijdens wedstrijden wordt toegestaan’.

Zou het? Dan verheug ik me alvast. Op de eindeloze reeks terugspeelballen van giechelende voetballers die voor aanvang even een jonkoe hebben gedampt. Op de tennisser die tussen twee sets haastig een pak stroopwafels naar binnen propt. Maar vooral op de ontzetting in de vuurrode oogjes van het wielerpeloton dat de voet van de Mont Ventoux bereikt. ‘Wow, dit is heavy… Kunnen we er niet omhéén?’