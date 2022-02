Camiel Meiresonne heeft de ademruimte van dit huisje nodig om liedjes te kunnen schrijven

Camiel Meiresonne Beeld Jordi Huisman

Wie? Camiel Meiresonne (28). Wat doet hij? Hij is zanger en frontman van de Haagse indieband Son Mieux. Waar? Het Pomphuis, een vakantiehuisje in de buurt van Ermelo.

Waarom wilde je hier gefotografeerd worden?

‘In het Pomphuis vind ik de momenten van stilstand die ik nodig heb om liedjes te kunnen schrijven. Het staat midden in de natuur. Je komt hier niemand tegen, en als je even wilt bellen, moet je eerst vijf minuten lopen voordat je bereik hebt. Dat geeft ademruimte, tijd om terug en vooruit te kijken, maar ook om je heen. Dit is een heel beweeglijke plek, elk uur verandert de omgeving. De ene keer is het mistig en hangt de zon laag, de andere keer is de hemel juist zo helder dat je de zon prachtig ziet opkomen.

Het huisje zelf ademt ook een fijne sfeer. Ik denk omdat de gekke geest van de eigenaresse, een kunstenaar, overal in het interieur terugkomt. Er staan zoveel bijzondere objecten: kleine retro potten, een beeldje van Baby Yoda, en natuurlijk kunstwerken van haar hand.’

Beeld Jordi Huisman

Hoe verschilt deze plek van je eigen huis?

‘Ik woon in een appartement in het Zeeheldenkwartier, zo’n beetje dé muziekbuurt van Den Haag. Bij mij thuis is het een combinatie van meubels uit de jaren zestig en klassiek Deens design. Buiten is het heel levendig: ik loop de deur uit en zit meteen tussen de cafeetjes. Het Pomphuis is veel simpeler. De poespas en het geratel van de stad ontbreken, waardoor je er makkelijker even niks kunt doen. Niks doen is toch vaak hoe creativiteit ontstaat. Alle liedjes van onze band Son Mieux, vanaf de eerste plaat, vijf jaar geleden, hebben mijn broertje Quinten Meiresonne en ik hier geschreven of afgerond.’

Hoe zou je de kledingstijl van jullie band omschrijven?

‘Son Mieux is een soort seventies chic. We stemmen onze kleding op elkaar af, zodat we als een entiteit het podium opstappen. Dat geeft een gevoel van saamhorigheid dat ik heel fijn vind. Voor de online editie van Noorderslag gingen we dit jaar helemaal in glitter. Toen spatten we van het scherm af. Maar tegelijkertijd is er ruimte voor iedereen om zijn of haar eigen persoonlijkheid uit te dragen. Seventies chic past bijvoorbeeld weer niet zo bij onze bassist Timo Prins, die altijd in een trainingspak rondloopt.’

Wie inspireert je?

‘Andere muzikanten, en dan vooral degenen die, net als ik, kleding zien als een uiting van hun gevoel en identiteit. Ik denk dat Bowie hiervan het beste voorbeeld is. Hij vergrootte in zijn oeuvre steeds andere delen van zijn persoonlijkheid uit. Elke keer kwam hij met een nieuw alter ego en een nieuwe, bijpassende kledingstijl. En Bowie was een van de eerste artiesten die geen onderscheid maakte tussen gender. Dat vind ik ook te gek aan Harry Styles nu: hij is bezig al die grenzen te vervagen. Bij hem maakt het niet meer uit of hij een jurk aan heeft of hakken, het is compleet vrij.’

Trouwpak

‘Afgelopen zomer traden we met Son Mieux een week lang elke dag op in het programma Studio Tokio, over de Olympische Zomerspelen. Mijn vader vond dat prachtig. Toen we op de derde draaidag even samen een bakkie gingen doen, had hij ineens het jasje van zijn oude trouwpak voor me meegenomen. Ik heb het gelijk die avond aangetrokken. Ik denk dat er niet veel trotsere vaders bestaan dan mijn pa.’

Beeld Jordi Huisman

Blouse

‘Deze blouse heb ik gekocht in Parijs. Ik vind het een waanzinnige stad: het is één groot cliché, en toch voel ik me er vrij, geïnspireerd en levendig. Met de blouse kan ik dat Parijse gevoel enigszins bij me dragen. De kraag is mooi groot. Daar ben ik ooit mee begonnen, dat elke kraag over mijn pak moest gaan. Zulke details geven een pak, dat van zichzelf vaak wat zakelijks heeft, weer net een andere, interessantere sfeer.’

Sjaaltje

‘Eén keer in de maand maak ik een rondje langs alle kringloopwinkels in mijn buurt, dan vind ik altijd leuke dingetjes voor een euro. Zoals dit sjaaltje, vast van een lieve oma geweest.’

Beeld Jordi Huisman

Broek

‘Deze broek heb ik gekregen van mijn goede vriendin Philine van den Hul. Zij is fotograaf, kunstenaar en een mega stijlinspiratie voor mij. Het eerste jaar van Son Mieux heb ik met haar in een huis gewoond, een penthouse dat helemaal uit glas bestond en waarin geen gescheiden ruimtes waren. Samen creëerden we daar een soort bewegend kunstproject: zij maakte kunstinstallaties, ik demo’s, terwijl er non-stop mensen over de vloer kwamen. Mede door Philine leerde ik in die tijd dat er geen grenzen zijn aan hoe gek, extravagant of vrouwelijk een kledingstuk mag zijn.’

Laarzen

‘Ik ben maanden bezig geweest met mijn zoektocht naar de witte laarsjes die ik als podiumschoenen wilde gebruiken op tour. De tour zou december vorig jaar beginnen, maar moest jammer genoeg worden afgelast. Toen hebben we in een paar dagen een livestream uit de grond gestampt voor bij de release van ons nieuwe album The Mustard Seed. In al die hectiek vond ik wél eindelijk mijn laarsjes op Stravers, een webshop met alleen maar vette laarzen voor vrouwen met maat 45 of groter. Ik heb ze aangetrokken voor de livestream, echt mijn waanzinnigste avond van heel 2021. Twee jaar geleden had ik het me nooit kunnen voorstellen, maar in een optreden zonder publiek en voor een camera kan toch zoveel beleving en ontlading zitten.’