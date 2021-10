Bulldozermachinist uit Ammerzoden werd een icoon van de motorsport

Boet van Dulmen in zijn gloriejaren Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Boet van Dulmen vertelde zelden over zijn imposante motorsportcarrière. ‘Hij heeft roem gekend, maar toen die voorbij was, was het ook goed’, zegt zijn dochter Annemiek. ‘Hij nam het leven volstrekt zoals het kwam.’

Van Dulmen bestormde in de jaren zeventig en tachtig de wereldtop in de 500 cc, de koningsklasse van het motorracen. De sport was destijds bijna net zo populair als de Formule 1 nu, met dank aan wat ook wel de Grote Drie werd genoemd: ‘Jumping’ Jack Middelburg, Wil Hartog en Boet van Dulmen. Die overigens eigenlijk Anton heette, maar omdat zijn broer de ‘r’ van broertje niet kon uitspreken, en het altijd over ‘mijn boetje’ had, werd het Boet.

Boet, Beter, Best, zoals een krant eens kopte in die tijd.

De bulldozermachinist uit het Gelderse Ammerzoden rolde bij toeval de racerij in. Omdat aan de jaarlijkse stratenrace in Ammerzoden niemand uit het dorp meedeed, leek het de stamgasten van zijn café een goed idee als Boet zich zou inschrijven. Voordat hij zich kon bedenken, ging de pet al rond. De volgende dag zette hij de snelste trainingstijd neer.

Horden dorpsgenoten volgden hem naar wedstrijden. Waar Middelburg en Hartog showmannen waren, was Boet meer de man van het volk, zegt NOS-motorsportcommentator Hans van Loozenoord. ‘Hij kon wat stug overkomen, vooral als hij je niet kende. Maar achter dat soms hoekige karakter ging een ontzettend aardige man schuil.’

Plat gaat Boet van Dulmen in Ammerzoden door de bocht tijdens de 500 cc-race. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Als coureur stond hij er bekend om dat hij in bochten niet ging verzitten, waardoor hij nooit verloor in chicanes. Van Dulmen won in 1979 voor 90 duizend man in Assen de Formule 750-race. In hetzelfde jaar zegevierde hij bij de GP 500cc op een stratencircuit in Finland, nadat hij de nacht ervoor in een Finse cel had gezeten. De politie had zijn buil zware shag waarmee hij was rondgegaan in het café aangezien voor hasj.

Toch was het niet alleen maar jubel en voorspoed. Toen op het circuit van Dijon onverwacht een coureur uit een andere klasse overstak, kon Van Dulmen hem niet meer ontwijken. Hij reed met 270 kilometer per uur frontaal op de jongen, die het ongeval niet overleefde. Dochter Annemiek: ‘Ik heb er weleens naar gevraagd, maar hij sprak daar niet over. Het was gebeurd, hij had die jongen nooit kunnen zien. Daarna ging hij weer verder. Hij leefde in het nu.’

Van Dulmen stopte op zijn 38ste met racen. Hij beheerde nog een tijdje een eigen team met jonge talenten, maar stopte daar begin jaren negentig mee. Vervolgens kocht hij een vrachtwagen en ging daarmee groenten, fruit en planten door Europa vervoeren. ‘Dat typeerde hem wel’, zegt Van Loozenoord. ‘Hij ging zijn eigen weg.’

Voor velen bleef ‘Den Boet’ een icoon. Vorig jaar werd er nog een borstbeeld van hem onthuld in Ammerzoden, door kleinzoon Boet. Van Dulmen was zichtbaar ontdaan, maar praten in het openbaar deed hij toen al niet meer, hij leed aan een beginnende vorm van Alzheimer.

Toch was het uiteindelijk niet die ziekte, maar een ongeval dat hem noodlottig werd. Op donderdag 16 september kwam hij op de fiets in botsing met een bestelbus en overleed ter plekke, 73 jaar oud. ‘Hij is gegaan op twee wielen, ergens past dat wel’, zegt zijn dochter.

De kruising in Ammerzoden staat te boek als gevaarlijk. ‘Onze buurjongen is daar ook al overleden’, aldus Annemiek. Wat er precies is gebeurd met haar vader, hebben ze niet kunnen achterhalen. ‘We vermoeden polderblindheid. Maar wat heeft het voor zin? Ze hebben elkaar niet gezien. Dat kunnen we niet meer veranderen.’