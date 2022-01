Beeld Anna Boulogne

‘Ik heb weinig coronanarigheid’, zegt Kees de Vrij (63). De Vrij is schaatstrainer en ’s winters elke dag op de Jaap Eden-baan aan het werk. ‘Die is onoverdekt, dus een van de weinige sportlocaties in Amsterdam waar alles gewoon kan doorgaan’, zegt hij. ‘Ik heb tot mijn verbazing op zondagochtend om half 8 studenten in de les, die zitten normaal gesproken tot ’s nachts in de kroeg.’ Buiten het schaatsseizoen geeft De Vrij wielrentraining, een perfecte afwisseling, vindt hij. Niks mooier dan lange fietstochten maken door de polder, ook op zijn vrije dagen. ‘Ik ben een natuurfreak en een vogelaar, ik fiets, ik zwem, ik kano, ik loop. Ik heb niet eens een auto. Buiten bewegen, daar wordt een mens gelukkig van.’

En omdat hij dat nog altijd kan doen, krijgt De Vrij geen slecht humeur van een lockdown meer of minder – hij heeft toen hij 42 was zijn eigen, persoonlijke lockdown meegemaakt en sindsdien is hij blij met elke dag dat hij naar buiten kan.

Wat is er gebeurd?

‘Door een crash met mijn ligfiets is in 2000 mijn linkeronderbeen finaal doormidden gebroken. Er kwamen steeds infecties bij, waardoor het bot afstierf, ik kreeg koorts, het duurde eindeloos. Na zes maanden leek het op een foto in het ziekenhuis alsof het bot eindelijk aan elkaar zat. Dat bleek pseudogroei, want toen ik me die nacht omdraaide in bed, voelde ik het weer breken. Het bot zakte zó naar beneden. Dan word je wanhopig, ja.’

Hoe ging u de wanhoop te lijf?

‘Ik ging ervan uit dat ik nooit meer als schaatstrainer aan het werk zou kunnen, dus ik ben me gaan omscholen tot docent Nederlands als tweede taal. Je moet bezig blijven. Ik heb een jaar en negen maanden in een rolstoel gezeten; als je al die tijd niets doet, word je er niet vrolijker van. Ik heb me ook opgegeven bij de blindenbibliotheek toen, ik ben gaan voorlezen op band. Dat ben ik altijd blijven doen. Twee uur per dag, heel ouderwets op cassettebandjes, voor een slechtziende mevrouw. Lange achtergrondartikelen uit het NRC, Het Parool, de Groene Amsterdammer – ik doe het ook voor mijn eigen plezier, zo kan ik twee uur per dag kranten lezen zonder dat ik het gevoel heb dat ik iets nuttigers moet doen. Ik doe het tussen de schaatstrainingen door, als ik naar huis ga om te lunchen. Maar voorlezen gaat niet met een volle mond, dus ik eet mijn boterhammen op de fiets. Een heel zelfgebakken zuurdesembrood per dag, minus de vier boterhammen die mijn vrouw eet.’

Beeld Anna Boulogne

En mentaal? Hoe hield u hoop in die barre tijd?

‘Ik haalde veel troost uit literatuur en poëzie, nog steeds hou ik ervan om tijdens het fietsen gedichten uit mijn hoofd te leren. Ik plak ze op het stuur, op een rolletje papier, maar dat is niet aan te bevelen, hoor, behalve in de polder, waar je geen auto’s tegenkomt. En ik had een fijne traumatoloog, die altijd bleef zeggen: Kees, dat been komt echt wel weer aan elkaar. Of het nu peptalk was om de peptalk weet ik nog steeds niet, maar het hielp wél.

Ik had heus ook diepe dalen, maar ik had ook een merkwaardig soort veerkracht in die tijd. In mijn rolstoeltje van de thuiszorg maakte ik lange tochten door Waterland, ik had een enorm breed bovenlijf toen. Buiten bewegen, hè, het helpt altijd. Om je heen kijken, naar de vogels, de natuur, de lucht. Ik ben een wolkenexpert geworden. Bloemkoolwolken, stratowolken, grijze onweerswolken, van die spectaculaire torenhoge witte stapelwolken; never a dull moment als je alleen al naar boven kijkt.’