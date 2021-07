Brigitte Bardot beboet om belediging jager, en Tilda Swintons oogband is de nieuwe mondkap

Elke vrijdag belicht Aaf Brandt Corstius twee opmerkelijke celebritynieuwtjes. Vandaag: Brigitte Bardot en Tilda Swinton.

Dronken

Het was natuurlijk de week van één ster, meteen ook de enige ster die de journalistiek in Nederland kent, maar over de aanslag op Peter R. de Vries zullen we het in een rubriek die lacherig sterrennieuws behandelt, niet hebben. Er zit een grens aan de dingen die je lacherig kunt behandelen.

Daarom over naar heel ander nieuws, uit het buitenland: Brigitte Bardot. Zij strijdt al jaren voor de dierenrechten, maar kreeg nu een boete opgelegd omdat ze de voorzitter van de Franse jagersvereniging had beledigd in een blogpost.

In het door haar opgetypte bericht noemde Bardot jagers ‘untermenschen met dronken gezichten’, en de voorzitter van de jagersvereniging ‘dat roofdier met zijn bolle, zelfvoldane gezicht’.

Brigitte Bardot Beeld Brunopress

Nooit eerder had uw sterrenkijker zo diep nagedacht over, specifiek, de gezichten van jagers, en over de vraag of iemand een dronken gezicht kan hebben (zonder zelf dronken te zijn?). Maar nu dus wel.

Uiteindelijk werd Bardot vanwege haar beledigingen veroordeeld tot een boete van 5.000 euro.

Bardot schreef in haar veroordeelde bericht ook dat jagers ‘de genen van een wrede barbaarsheid dragen, afkomstig van onze primitieve voorouders’. Tja, dragen we die niet allemaal? Of in ieder geval velen van ons? Dat tonen de recente ontwikkelingen in Nederland toch ook wel weer aan.

Judoband

Het is ineens weer première-, feest- en rodelopertijd. Niemand weet voor hoelang, geniet ervan zolang het kan. Maar er zijn dus eindelijk weer eens glamourfoto’s van sterren die zich voor een avondje uit hebben aangekleed, in plaats van de stroom paparazzokiekjes van het afgelopen jaar, van de zoveelste bemondkapte, ongecoiffeerde beroemdheid die in joggingbroek een kop koffie ging afhalen.

We wíllen helemaal niet dat sterren er zo slonzig uitzien als wijzelf. Of nou ja, voor een tijdje was het leuk, maar liever willen we weten wat ze dragen bij, bijvoorbeeld, een feestje van Chanel.

Dat feestje was er gelukkig deze week, en Tilda Swinton, actrice en stijlicoon, was ook uitgenodigd. Zij kwam meteen op de proppen met een accessoire dat we nog helemaal niet kenden: een ooglap. Of meer een oogband: Swinton had als het ware de zwarte band van judo schuin over haar gezicht gebonden, zodat hij één oog bedekte. Daaronder droeg ze een zwarte zijden jurk met doorschijnende lange mouwen. Ze kon het allemaal goed hebben, zoals het stijliconen betaamt.

Tilda Swinton met oogband. Beeld GC Images

Nou, dan heb je meteen je rodeloperprikkels voor een jaar wel gehad. Het is weer eens wat anders dan een mondkap: dat nu juist het oog bedekt is. De oogband kwam uit de mondkap voort, zullen modehistorici later zeggen.

Swintons mond was zeer zichtbaar en stond in de stand van een klein, ironisch lachje. Wellicht met de betekenis: als jullie dit allemaal gaan nadoen, zijn jullie gek.