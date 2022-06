Brad Pitt wauwelt in het wilde weg en Amalia heeft een tiaramoment

Brad Pitt tijdens het filmfestival in Venetië, 2019. Beeld Getty Images

Interviews met Brad Pitt zijn de favoriete interviews van uw sterrenkijker. Hij is nooit te beroerd om zichzelf van zijn malste kant te laten zien, en heeft het nooit over een saaie stichting waarvoor hij geld wil ophalen.

Hij stond deze week in GQ met een interview door de bekende Amerikaanse schrijfster Ottessa Moshfegh, en het was weer een parel. Halverwege het interview gaat Pitt twee loodzware porseleinen kandelaars halen, die hij in de handen van de schrijfster duwt. Ze zijn zwart met goud. Zelf geknutseld. Het mooie, vindt hij, is dat ze over tweeduizend jaar nog bestaan, ‘want ze hebben een vulkanische behandeling gehad’.

Verder vertelt hij dat hij een jaar bezig geweest is om een schatkist met goud te zoeken in zijn Franse wijnkasteel, omdat een man hem had verteld dat daar goud moest liggen. Later bleek de man te willen dat Pitt investeerde in zijn bedrijf met radarapparatuur.

Dan wordt het vintage Pitt. Hij gaat de interviewster vragen stellen. ‘Ik wilde je vragen… why the fuck zijn we hier op aarde? Is er meer dan dit?’

Het wordt semi-romantisch, ze gaan ze gedichten van Rumi aan elkaar voordragen, en Pitt haalt vage citaten aan: ‘Iets over dat je moet kunnen meegaan met de paradox’. Van wie was het ook alweer – ‘Het was of Rilke, of Einstein’.

Na een paar dagen stuurt hij Moshfegh een mail met resterende gedachten, geordend in drie delen: Opsomming, Clarificatie en Overdenking. Als iemand die mail nog even integraal wil publiceren, graag, want niets is leuker dan eindeloos gewauwel van Brad Pitt.

Prinses Amalia in de binnenstad van Maastricht, Koningsdag 2022. Beeld Brunopress

Even los van het nieuws over Amalia die deze week haar jachtakte haalde – waarop het AD de terechte, puntig geformuleerde vraag opwierp ‘Gaat ze nu ook regelmatig dieren afschieten?’, merkte de site van Beau Monde op dat het koninklijk huis ineens in de ban is van de goeie ouwe tiara.

Er is, volgens Beau Monde, zelfs een heus ‘tiaramoment’ gaande. Koningin Máxima droeg er deze week een bij het diner met het Corps Diplomatique, de Mellerio-tiara met roze robijnen. Prinses Beatrix was daar ook, en droeg een oudje: de parelknooptiara die ze droeg toen ze ingehuldigd werd. Prinses Amalia, die vorige week op de achttiende verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra was, liep daar ook al rond met een tiara. Volgens Beau Monde is Amalia ‘dól op tiara’s’.

Uw sterrenkijker vermoedt nu dat Amalia achter het tiaramoment zit; uw sterrenkijker was zelf deze week namelijk bij een concert van tieneridool Olivia Rodrigo, en daar stonden allemaal Amalia’s in het publiek, vaak voorzien van tiara’s. Er waren zelfs tiaraatjes te koop in de merchandisekraam. Zo gaat dat: de jongere generatie haalt ineens de leuke gekke ouwe accessoires van de oudjes uit de kast en gaat ze opnieuw dragen.

Op de vraag of Amalia dieren gaat afschieten – ook een mode die onder jongeren terug schijnt te komen – heeft overigens niemand nog antwoord.