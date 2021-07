Borrelen, lullen, eten. Dat vat de vakantie van Eva Posthuma de Boer en Frank Lammers wel zo’n beetje samen

Beeld Lois Ebbing

Hoe is het daar?

‘Ik ben aan het werk in de tuin. Aan de rand is een beekje, daar heb ik vanmiddag takken uit geschept zodat het water wat beter doorstroomt. Terwijl ik dat aan het doen was, maakte de buurman in het weiland van die rollen van gemaaid gras.

‘Ons vakantiehuis ligt aan een onverhard paadje, dat naar beneden kronkelt vanuit een gehucht met twaalf huizen. We grenzen aan het bos en hebben een eigen meertje.’

Klinkt paradijselijk.

‘Ik denk dat dat niet overdreven is. Mijn ouders kochten dit huis toen ik 7 was. Drie jaar geleden hebben wij het van hen gekocht. De buurvrouw Mumu komt elke dag even langs. Ze is mijn soort van Franse moeder, maar wel drie koppen kleiner dan ik.

‘Haar man maait mijn gras. Hij is bijna 80 en heeft zo’n dikke buik dat hij niet achter het stuur van zijn maaitractor past. Dus heeft hij het stuur vervangen door een klein pookje. Enorme bourgondiërs zijn het. Twee keer per dag warm eten, twee keer per dag wijn, twee keer per dag kaas.’

Hoe gaat het schrijven?

‘Moeizaam. Ik ben hier al twee weken en zit nu in het laatste hoofdstuk. Ik begin ’s ochtends vroeg, maar vaak ben ik na tweeënhalf uur helemaal leeg. Dan ga ik maar weer brandnetels rukken in de tuin. Vervolgens schrijf ik weer een uur. Of drie kwartier. Zo ben ik voor mijn gevoel alleen maar andere dingen aan het doen, met schuldgevoel.

‘De ochtenden zijn heilig, dan ben ik het productiefst. Zondag was er een rommelmarkt in het dorp. Ik ben daar verslaafd aan en wilde kijken of ik bepaalde wijnglazen kon vinden. Dus ik ging er om 8 uur heen en zat om kwart over 10 aan mijn bureau. Verloren dag.’

Maar had je wel je wijnglazen?

‘Nee! Het regende en er was geen hond.’

Moet je wennen als Frank zich komende week bij jou voegt?

‘Ik weet nu al dat ik na vijf minuten denk: jeetje wat heeft die man een zooi bij zich. Hij gooit alles meteen neer, overal spullen. Maar ik verheug me er enorm op dat hij er is. Dan begint de vakantie. Ik ga heel lekker koken en een goeie fles wijn openmaken. Ik heb al twee weken amper alcohol gedronken. Dit is ook de eerste roman die ik niet-rokend schrijf. Ik dacht altijd dat ik mijn boeken uit die sigaretten haalde.’

Kunnen jullie goed opschieten met de Fransen?

‘Ik wel. Frank heeft het minder op de Fransen. Frankrijk is een bureaucratisch land, daar word je soms helemaal gek van. En als je iets laat repareren en het functioneert niet, dan komen ze gewoon niet terug. De angst voor het vreemde op het platteland vind ik ook wel ingewikkeld. Ik praat niet met de buren over politiek, dan word ik misselijk.’

Wandelen Frank en jij hand in hand door het dorp?

‘Hij vindt hand in hand irritant. Verder zijn we ontzettend klef. Altijd. Daarvoor hoeven we niet op vakantie.’

Lijken jullie zomers daar op de vakanties van vroeger?

‘Mijn moeder werkte in de tuin, mijn vader zette ’s middags de borrel klaar. Het was borrelen, eten, lullen. Spelletjes doen, kampvuur maken. Wij doen ook niks anders.

‘Mijn dochter van 16 vindt het hier verschrikkelijk. Drie jaar geleden was het van: ‘Je moet het kopen mama, dat huis mag nooit weg.’ Een jaar later riep ze al: ‘Ik ga niet meer mee. Ik vind het zo saai.’

Heb jij die fase ook gekend?

‘Nou, het verschil is: ik had hier vrienden. Een jongen uit Parijs van een paar jaar ouder kwam in de zomer zonder zijn ouders. Vanaf mijn 14de zat ik zo’n beetje elke avond bij hem, al dan niet samen met vriendinnen die kwamen logeren. Zijn beste vriend, dat was wel wat.

‘Die Parijzenaar maakte mijn puberteit hier leuk. Hij had een auto waarmee hij me midden in de nacht een stukje van ons huis afzette – om mijn ouders niet wakker te maken. Onder een onwaarschijnlijke sterrenhemel liep ik dat laatste stukje naar huis, stoned en dronken, overal vuurvliegjes.’

Kreeg je dan een reprimande?

‘Ze hadden het nooit zo in de gaten.’ Lacht hard: ‘Waarschijnlijk lagen ze zelf helemaal toeter in bed.’