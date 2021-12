Boris van der Ham telt de dagen af tot hij zijn kinderen weer kan zien

Boris van der Ham Beeld Ivo van der Bent

Hier is het koud en donker. Maar de zon, die de duistere dagen van Boris van der Ham oplicht en verwarmt, komt uit zijn telefoon. Zo rond middernacht, als het in de meeste huizen stil is en het licht gedoofd, belt de acteur en voormalig politicus naar Nieuw-Zeeland, waar een nieuwe dag dan al in volle gang is. Het zit namelijk zo: zijn zoon (10) en dochter (3) wonen tijdelijk in Nieuw-Zeeland met hun moeders, die daar voor werk naartoe moesten. Het had zo’n mooi avontuur geleken. De familie in het uitgestrekte, tomeloze landschap van Lord of the Rings. In augustus vertrokken ze. Van der Ham zou ze komen opzoeken en dan zouden ze de 3de verjaardag van zijn dochter en de 10de van zijn zoon samen kunnen vieren.

Maar de pandemie bleek hardnekkiger en langduriger dan verwacht. Nieuw-Zeeland ging op slot en is dat nog steeds. En dus moest Van der Ham op een telefoon in Amsterdam toekijken hoe zijn dochter twaalf uur en duizenden kilometers verderop haar drie kaarsjes uitblies.

Maar: ‘Ik wil mezelf niet zieliger vinden dan ik ben. Er zijn mensen die elkaar veel langer niet hebben kunnen zien.’ Hij is nog steeds aanwezig in het leven van zijn kinderen, maar iets minder als vader en iets meer als, nou ja, attribuut. ‘Mijn dochter zet me in haar speelgoedkeukentje neer en voert me een appel. Of ze speelt verstoppertje met me en dan lig ik opeens in een kast en is alles donker.’ Met zijn zoon verloopt het contact zoals dat gaat met een 10-jarige. Hij zit in zijn wonder years, die fase tussen tiener en puber, waar ratio het langzaam begint over te nemen van verwondering. Van der Ham ziet zijn gezicht veranderen, langer worden. En dan moet hij qua schermtijd ook nog eens de concurrentie aan met Pokémon.

Het missen hangt als een sluier over Van der Hams leven. Hij maakte er een liedje over, Onderweg naar jou. In de bijgaande videoclip zit hij in een vliegtuig naar ze toe en laat hij aan een stewardess trots een filmpje van zijn kinderen zien. Waarschijnlijk kan hij in april pas naar ze toe. Tot die tijd telt hij hier de dagen af. Gelukkig heeft hij een portaal naar Nieuw-Zeeland. Daar is de zomer begonnen en klimmen zijn kinderen in bomen. Daar is het warm en licht.